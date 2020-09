septiembre 24, 2020

Microsoft confirma que en la segunda mitad de 2021, Microsoft Office recibirá una nueva versión perpetua para Windows y para MacOS. siguen existiendo muchos usuarios que prefiere comprar los productos de forma permanente en vez de pagar anualmente. Y para ellos, en Redmond tienen buenas noticias.

Imagen vía Depositphotos

Si bien muchos se han pasado a Microsoft 365, algunos prefieren una licencia perpetua para Office que les permite comprar un producto una vez y tenerlo para siempre. Microsoft generalmente lanza actualizaciones perpetuas de Office cada pocos años, aunque a algunos les preocupaba que Office 2019 fuera la última actualización perpetua. Afortunadamente para aquellos que prefieren una licencia perpetua, una nueva versión está en camino.

Office 2019 viene con bastantes aplicaciones, incluidas Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Skype for Business, así como servidores como Exchange, SharePoint y Skype for Business. Es seguro asumir que la próxima versión perpetua de Office tendrá una oferta similar. En este momento, los de Redmond no han compartido detalles sobre el precio, la disponibilidad exacta o el nombre de la próxima versión perpetua de Office pero lo lógico es que se llame Office 2021 o 2022, si siguen el esquema utilizado hasta ahora.

Origen: Nuevo Microsoft Office en camino para personas que no quieren una suscripción | Windows Central

[+] Videos de nuestro canal de YouTube