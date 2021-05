Nuevo sticker de Instagram con transcripción automática para subtitular tus historias

mayo 4, 2021

A partir de ahora subtitular los vídeos de tus historias de Instagram será muy fácil gracias a un nuevo sticker que se encargará de hacer una transcripción automática de lo que dices en tus vídeos. Se trata de una función similar a la que TikTok incorporó anteriormente.

Instagram dice que, de momento, la función de transcripción automática se encuentra disponible únicamente en «países de habla inglesa». No obstante, se espera que llegue a otros idiomas más adelante. Además, la red social adelanta que comenzará a probar los subtítulos automáticos también en Reels.

De todas formas, los subtítulos automáticos no son algo nuevo en Instagram. Ya se encuentran disponible en Threads e IGTV, solo que ahora están llegando a las historias y próximamente a Reels. Uno de los objetivos de esta función es que las mencionadas aplicaciones sean más eficientes e inclusivas.

NEW! @Instagram has added a ‘Captions’ sticker for Stories



You can now auto-caption videos in stories with a range of different styles… pic.twitter.com/cijk7nWGC3