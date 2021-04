Nuevo TicWatch GTH parece un Apple Watch pero cuesta mucho menos

abril 14, 2021

Mobvoi está comenzando a vender el TicWatch GTH, un dispositivo de acondicionamiento físico de $ 79.99 que cuenta con sensores para la temperatura de la piel y el oxígeno en la sangre que generalmente están reservados para relojes más caros. Mobvoi se ha centrado generalmente en dispositivos Wear OS en el pasado, proporcionando una variedad de opciones para el problemático sistema operativo portátil de Google, pero TicWatch GTH parece más un competidor de Fitbit que cualquier otra cosa.

El TicWatch GTH tiene un cuerpo cuadrado al estilo de un Apple Watch, una pantalla notablemente biselada de 1,55 pulgadas y solo viene en «negro cuervo». Mobvoi afirma que la batería de 260 mAh del GTH puede durar más de una semana con una carga, «dependiendo del uso», y que el reloj también es resistente al agua hasta 5ATM o 50 metros. A pesar de eso, el sitio web de Mobvoi señala que el GTH no es seguro para usar en la ducha.

Para los sensores

El GTH tiene los habituales rastreadores de actividad física como un acelerómetro, giroscopio y un monitor de frecuencia cardíaca, pero también un sensor de SpO2 para medir el nivel de oxígeno en la sangre y un sensor de temperatura de la piel para … bueno, medir la temperatura de la piel. Sin embargo, los usos reales de los datos de temperatura de la piel varían. El Fitbit Sense anunció la detección de la temperatura de la piel como un indicador del estrés. En su anuncio para el GTH, Mobvoi no especificó para qué se debería usar la temperatura de la piel. Pero, como regla general, instamos a tener precaución ante cualquier reclamo importante que pueda acompañar a un nuevo sensor.

Esa regla también se aplica a la medición de la saturación de oxígeno en sangre. Ha habido una tendencia a incluir sensores de oxígeno en sangre en los relojes inteligentes, pero la muñeca no es en realidad el mejor lugar para medir la saturación, y estos relojes inteligentes no deben considerarse dispositivos médicos. Conocer su nivel de oxígeno en sangre parece ser útil para el entrenamiento atlético serio y no mucho más.

Pero incluso si no necesariamente son útiles, el hecho de que TicWatch incluya sensores de temperatura de la piel y de SpO2 por solo $ 79,99 es notable. El GTH socava el Apple Watch Series 6 a $ 399, el Fitbit Sense a $ 299.95 e incluso el Fitbit Charge 4 a $ 169.95, mientras rastrea muchas de las mismas cosas. El TicWatch GTH está atascado en el mundo de las aplicaciones basadas en Tic de Mobvoi, pero la compañía ofrece una variedad de funciones como manejo del estrés, seguimiento del sueño, detección automática de entrenamiento, controles de reproducción de audio y notificaciones de mensajería básica si está dispuesto a invertir en un sistema potencialmente desconocido.

TicWatch GTH no es particularmente llamativo, pero su precio puede ser atractivo si está buscando una entrada al rastreo aún más asequible que los relojes de nivel de entrada de Fitbit. El TicWatch GTH está disponible por $ 79.99 / € 79.99 / £ 69.99 en el sitio de Mobvoi o Amazon.

Resumen de especificaciones técnicas

MOBVOI MOBVOI TICWATCH GTH PANTALLA 1,55 pulgadas TFT

360 x 320 píxeles SISTEMA OPERATIVO RTOS CONECTIVIDAD Bluetooth LE 5.1 SENSORES Acelerómetros

Lector de ritmo cardíaco, SpO2, frecuencia respiratoria y detección en la muñeca

Sensor de temperatura de la piel BATERÍA 260 mAh

Carga completa en unas dos horas

hasta 10 días de batería DIMENSIONES 43,2 x 35,2 x 10,5 mm OTROS IP68

14 modos deportivos

Registro del sueño y estrés PRECIO 79,99 dólares

Origen: TicWatch GTH de Mobvoi tiene un aspecto de Apple Watch y un sensor de temperatura de la piel por $ 79.99 – The Verge

