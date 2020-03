Android Auto aterriza en Harley-Davidson

marzo 31, 2020

Android Auto finalmente está llegando al mundo de las motocicletas poco más de dos años después de que CarPlay de Apple comenzó a aparecer en vehículos de dos ruedas. Harley-Davidson anunció recientemente la compatibilidad con Android Auto en cualquiera de sus motocicletas con el sistema operativo Boom Box GTS, lo que significa básicamente todas las motocicletas de turismo más grandes de la compañía.

Las nuevas motocicletas vendrán listas para funcionar con Android Auto. El fabricante destaca que hará que el soporte para Android esté disponible para motocicletas producidas a partir de 2014 en adelante. Los propietarios de motos existentes y un poco más antiguas con Boom Box GTS tendrán que actualizar el sistema operativo a través de USB o llevar sus motocicletas a un concesionario para que lo hagan.

Los pasajeros aún tendrán que enchufar y guardar sus teléfonos inteligentes para usar Android Auto, tal como lo hacen con CarPlay. Pero no será compatible con LiveWire, la primera motocicleta eléctrica de la compañía. Esa motocicleta usa un sistema operativo diferente que se empareja con teléfonos inteligentes usando la aplicación Harley-Davidson, que imita muchas de las mismas características.

Es una pequeña adición, pero posiblemente una importante. Harley-Davidson podría usar toda la ayuda que pueda para luchar contra un negocio en decadencia. Las ventas de la compañía en 2019 fueron las peores en 16 años. El lanzamiento de su primera motocicleta eléctrica no ha ido particularmente bien. Android Auto es esencialmente una adición de apuestas de mesa en este momento, pero tenerlo es mejor que no tenerlo. Lo último que la compañía querría es hacer esfuerzos para atraer a nuevos ciclistas más jóvenes, para rechazarlos cuando sus motocicletas no pueden hacer lo que esperan.

