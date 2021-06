Nuevos auriculares Google Pixel Buds con 24 horas de autonomía y traductor instantáneo

junio 3, 2021

Aproximadamente un año después, Google presenta Pixel Buds A-Series, una versión renovada de sus auriculares inalámbricos pequeños, ahora más inteligentes. Estéticamente, los nuevos Pixel Buds no son diferentes del modelo anterior, o si hay algún cambio, no son visibles a simple vista. El estuche siguió siendo el pequeño huevo blanco con puerto USB tipo C en la parte inferior para cargar la batería, botón de emparejamiento en la parte posterior y cubierta magnética.

Nuevos auriculares Google Pixel Buds con 24 horas de autonomía y un traductor instantáneo

Se desliza fácilmente en el bolsillo, pesa poco, se abre con una mano y se maneja de manera sublime. El acabado blanco mate no retiene huellas dactilares y también oculta los rasguños de la superficie, mucho más visibles en una superficie brillante. Los auriculares son pequeños, con un cuerpo aplanado que no sobresale demasiado de las orejas cuando se usan, y un cuello pequeño alargado que cabe dentro de la oreja. Son un modelo in ear, con una pequeña solapa que usa la forma de la oreja para anclar. Además de un modelo completamente blanco, Google ahora también ofrece un segundo tono de verde oliva, que también se puede confundir con un gris de un vistazo.

Emparejamiento de teléfono inteligente: Android OK, iPhone menos

Si tiene un teléfono inteligente Android (a partir de la versión 6.0), el emparejamiento de los Pixel Buds es totalmente automático. Abra la tapa al lado del teléfono inteligente y un mensaje emergente le preguntará si desea conectarse, e inmediatamente después le sugerirá que descargue la aplicación Pixel Buds. Si tienes un teléfono inteligente Pixel, la integración es aún más profunda, pero de manera similar simplemente tendrás que abrir la tapa y dejar que el teléfono inteligente te pregunte si quieres usar los nuevos Pixel Buds.

Con iPhone, o cualquier otro teléfono inteligente o dispositivo que no sea Android, deberá proceder con el emparejamiento manual, abriendo la funda y manteniendo presionado el botón trasero para iniciar el modo de emparejamiento por Bluetooth. Lamentablemente, si quieres usarlos con iPhone, o en cualquier caso con un dispositivo que no sea Android, las funciones son limitadas, como veremos también más adelante.

Cómo se visten: son cómodos, pero no ANC

La forma en que se usan los auriculares internos es directamente proporcional a la calidad de la escucha de audio y, en general, a la experiencia que pueden ofrecerle. El lado positivo de la moneda es que, al no haber cambiado el diseño, los nuevos Pixel Buds A-Series también son muy cómodos de llevar.

Son ligeros, se ajustan fácilmente al oído y una pequeña rotación será suficiente para anclarlos de forma segura. El aislamiento pasivo obviamente depende de la forma de tus oídos, pero habiendo probado decenas y decenas de auriculares, podemos decirte que la mayoría de las personas no tendrán problemas para usarlos correctamente y, en consecuencia, tendrán un buen aislamiento pasivo. Sin embargo, debemos señalar que no todo el mundo podrá «tapar» el oído por completo, pero el juicio sigue siendo positivo. No tienen una función de cancelación de ruido activa.

Asistente táctil e integrado

Los Pixel Buds A-Series ofrecen una mejor integración con el Asistente de Google , que también puede usar como una solución de traducción instantánea a un idioma extranjero. Cuenta con audio adaptativo, ya visto anteriormente, que utiliza micrófonos para detectar el ruido del entorno circundante y ajusta el volumen sin tu intervención.

La superficie táctil es sensible, reconoce efectivamente los toques, pero no se activa al manipular los auriculares, evitando enviar comandos cuando no es necesario. Ambos auriculares funcionan de la misma manera, por lo que puede tocar la superficie del auricular izquierdo o derecho de forma indiscriminada.

Este comportamiento, combinado con el funcionamiento de un solo auricular (no tendrá que usar ambos), le permite usar incluso solo uno a la vez. La desventaja es la imposibilidad de administrar múltiples gestos basados ​​en el auricular, y ni siquiera podrá controlar el volumen, a menos que le pregunte al asistente de voz.

Aplicación Pixel Buds

La aplicación permite ver el estado de carga tanto de los auriculares como de la funda, geolocalizar los auriculares (en base a la última posición conocida, utilizando el GPS dentro del smartphone) o reproducir un sonido para localizarlos; puede hacer que «suenen» individualmente.

Los controles táctiles no son personalizables, mientras que se puede activar el modo «sonido adaptativo» del que ya hemos hablado en el capítulo anterior, y también a la detección in-ear, que es el modo de parada y el inicio automático de la reproducción de audio cuando están usado o quitado de los oídos. Obviamente, a través de esta aplicación es posible buscar e instalar un nuevo firmware, si está disponible.

Autonomía

Nada nuevo al respecto, la duración de la batería oscila entre las dos horas y media en conversación y las cinco horas en escuchar música, con una duración total que llega a las 24 horas considerando la posibilidad de recargarlas a través del estuche. El juicio sobre la autonomía vuelve a ser tibio, pero la posibilidad de ganar tres horas de autonomía con 15 minutos de carga rápida evita posibles problemas de uso para la duración de la batería.

Veredicto

Los Pixel Buds A-Series representan la evolución natural del modelo del año pasado. La forma, la autonomía y la ergonomía son idénticas, la calidad del audio es mejor y ofrecen una mejor integración del asistente de voz.

Pero el precio es la mejor característica de los Pixel Buds Serie A, ya que por 99 euros ofrecen una combinación inmejorable de prestaciones y calidad. La relación entre precio, características y rendimiento nos lleva a asignar nuestro premio a los Pixel Buds A-Series y recomendarlos a cualquier persona con un teléfono inteligente Android. Sin embargo, no se recomienda para quienes tienen un iPhone.

Resumen de especificaciones técnicas

GOOGLE PIXEL BUDS A DIMENSIONES Y PESO Auriculares: 20,7 x 29,3 x 17,5 mm, 5,06 gramos

Estuche: 63 x 47 x 25 mm, 52,9 gramos UNIDAD DE DIAFRAGMA 12 mm CONEXIÓN Bluetooth 5.0

Códecs por determinar COMPATIBILIDAD Android 6.0 o superior

iOS BATERÍA Por determinar

Carga rápida AUTONOMÍA Auriculares: hasta 5 horas

Estuche: hasta 24 horas CARGA DEL ESTUCHE USB tipo C EXTRAS Control gestual

Google Fast Pair

Google Assistant

Integración con traductor

Sonido adaptativo

Notificaciones

Resistencia IPX4 PRECIO 99 euros

