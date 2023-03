Parece que está cargando, pero no enciende… Lee esto antes de llorar

marzo 12, 2023

Un problema de Android está causando que algunos teléfonos aparezcan como que está cargando, pero no enciende. Así, puedes ver cómo su batería parece estar en aumento, pero no puedes utilizar tu móvil porque está apagado y no responde a lo que estás haciendo.

Imagen vía Depositphotos

Pasa el tiempo y no se arregla, pese a que ya debería tener batería suficiente, incluso puede llegar a indicar que necesita cargar más antes de encenderse. Es posible que se dé el caso de que, aunque muestra el icono de carga, en realidad no está cargando.

Verificar el enchufe y el cargador no suele solucionar este problema. Si te está sucediendo ahora mismo, seguramente estés viendo cómo arreglarlo sin dañar tu móvil ni lo que hay en él.

Antes de nada, comprueba esto

Una actualización del sistema operativo podría estar causando este problema, o más bien la capa de personalización del fabricante de tu móvil, sobre todo si hay alguna actualización pendiente o te sucede tras haber actualizado el móvil. Aunque es importante mantener tu móvil siempre actualizado, hazlo siempre en una versión final oficial y que no esté causando problemas en modelos como el de tu móvil para asegurarte su correcto funcionamiento.

Si ya has comprobado que el problema no se encuentra en el sitio donde estás cargando ni el cargador, y has dejado pasar un tiempo prudencial en que parece que se está cargando, hay otras cosas que podrías probar. No sin antes comprobar que usas un cargador adecuado y el cable de carga no se encuentra dañado.

Mantén pulsado el botón de encendido varios segundos para ver si funciona y reinicia tu teléfono. No es lo más común, pero podría suceder que este botón no funcione y debas llevarlo a arreglar. Quita la funda si tienes una, mira si hay algo que interfiere en la carga, y vuelve a probar por si esto puede estar afectándole.

Haz un reinicio forzado…

