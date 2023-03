Con Android TV necesitas descargar estas apps imprescindibles ahora

marzo 13, 2023

Si tienes una televisión con Android TV, hay una serie de aplicaciones que siempre queremos tener instaladas o que son útiles para nuestro día a día. Más allá de instalar Netflix, Disney+ o HBO Max hay otras aplicaciones interesantes que podemos tener en nuestro televisor para que sea más práctico y para tener todo tipo de opciones con las que navegar por Internet, transferir, etc.

Más allá de las aplicaciones de streaming que utilizas en el día a día, hay otras apps muy útiles que quizá no utilizas o en las que no has pensado pero que son una excelente opción si quieres sacar el mayor partido posible a tu televisor.

Un navegador

Una de las mejores aplicaciones que puedes tener instalada en tu televisor con Android TV es un navegador. Hay muchas opciones entre las que puedes elegir y va a darte muchas posibilidades para utilizar la conexión a Internet. Podemos usar muchos navegadores diferentes para acceder a Internet y una de las mejores opciones es Puffin TV, basado en Chromium, aunque no es la única.

Google Chrome: rápido y seguro

Puffin TV es una opción rápida y recomendable si quieres velocidad pero no es compatible con todas las páginas de Internet así que es conveniente que tengas también otras alternativas como puede ser el propio Google Chrome. Normalmente Google Chrome no vendrá preinstalado pero podemos descargarlo desde la tienda de aplicaciones del televisor sin ningún tipo de problema.

Aplicaciones de vídeo

Más allá de YouTube o de las aplicaciones de streaming hay otras aplicaciones de vídeo que son útiles y fundamentales para reproducir todo tipo de contenidos. Por ejemplo, SmartTubeNext es una excelente alternativa a YouTube. Aunque usar YouTube es una buena idea, es importante también saber que no es la única app que podemos tener en nuestro televisor para reproducir contenidos.

SmartTube no es una aplicación que puedas descargar desde Google Play Store pero es absolutamente recomendable si buscas la máxima calidad de vídeo y una alternativa excelente.

Transferir archivos…

