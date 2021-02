enero 31, 2021

Cuando llegue el momento de deshacerse de su teléfono, no lo apague y vuelva a colocarlo en su caja. Ya sea que se esté actualizando al último y brillante iPhone nuevo, vendiéndolo a un extraño al azar o reutilizándolo, todavía hay algo de trabajo para preparar su teléfono para su nuevo hogar. Antes de que pueda comenzar a pensar en vender tu iPhone a otra persona, debe tomarse un tiempo para limpiarlo y restablecerlo a la configuración de fábrica. Hacerlo garantizará que nadie tenga acceso al tesoro de información personal que todos guardamos en nuestro teléfonos.

Pasos importantes que debes hacer antes de vender tu iPhone

Tienes que hacer una copia de seguridad de tu iPhone: Antes de restablecer su iPhone, cree una copia de seguridad a la que pueda volver si le faltan contactos o fotos en su nuevo teléfono. Puede hacer una copia de seguridad de su iPhone conectándolo a su Mac y siguiendo estos pasos, o use iTunes en una PC para hacer una copia de seguridad. Alternativamente, puede usar iCloud para hacer una copia de seguridad de su teléfono yendo a Configuración > toque su nombre en la parte superior de la página> iCloud > Copia de seguridad de iCloud > Copia de seguridad ahora. Este método de copia de seguridad llevará un tiempo, dependiendo de cuánto tiempo haya pasado desde que hizo una copia de seguridad de su teléfono, pero es muy simple. Deberá mantener su iPhone conectado a una red Wi-Fi y en un cargador para evitar que la copia de seguridad agote la batería.

Una vez completada la copia de seguridad, aquí hay algunas cosas más que debe hacer:

Cerrar sesión en aplicaciones y servicios. Revise cada aplicación y servicio en el que haya iniciado sesión y cierre la sesión.

Elimina cualquier cuenta de correo electrónico de tu dispositivo en Configuración > Contraseñas y cuentas.

Si aún no lo ha hecho, retire la tarjeta SIM. Si su nuevo teléfono vino con una nueva tarjeta SIM, destruya la anterior y deséchela. En cambio si ha estado utilizando una eSIM, asegúrese de eliminarla o desactivarla.

Muy bien, ahora puedes reiniciar tu iPhone

Con su teléfono respaldado y todas sus cuentas eliminadas, restablezca la configuración de fábrica siguiendo estos pasos:

Abra la Configuración aplicación. Seleccione General. Desplácese hasta el final y seleccione Restablecer. Seleccione Borrar todo el contenido y la configuración.

Deberá ingresar el código PIN de su teléfono junto con la contraseña de su ID de Apple para eliminar el teléfono de su cuenta. En el pasado, tenía que deshabilitar Find My iPhone (ahora llamado Find My) antes de poder restablecer su teléfono. Ahora, sin embargo, Apple le solicita la contraseña de su ID de Apple durante el proceso de restablecimiento para que pueda desactivar Find My por usted.

Después de ingresar su contraseña, la pantalla se oscurecerá y aparecerá el logotipo de Apple junto con una barra de progreso. Unos minutos más tarde, aparecerá una pantalla con «Hola» en diferentes idiomas parpadeando, lo que indica que el restablecimiento fue un éxito. Con su teléfono ahora vacío de información y listo para un nuevo propietario, puede enviarlo con tranquilidad.

Origen: Wipe and reset your iPhone to factory settings before trading it in or selling it

