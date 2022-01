enero 12, 2022

La mayoría de la gente puede reconocer a la reputada marca Bugatti como el fabricante de lujosos autos deportivos como el Bugatti Veyron con su enorme motor de 8.0 litros y 16 cilindros y una velocidad máxima superior a las 400 kilómetros por hora. Sin embargo, la compañía francesa ahora ha revelado su primer Bugatti eléctrico, que sin duda será significativamente más lento que los súper autos de cuatro ruedas por los que Bugatti suele ser conocido.

Primer Bugatti eléctrico no es un súper auto sino un monopatín

Bugatti, para fabricar su monopatín eléctrico, recurrió a Bytech International. Es una empresa con sede en el estado de Nueva York que opera en el campo de los dispositivos electrónicos y tecnología de amplio espectro. Wiebke Stahl, gerente general de Bugatti, explica la elección de lanzarse al mundo de la movilidad suave de la siguiente manera: “Bugatti es sinónimo de excelencia automotriz. La colaboración con una empresa como Bytech nos ofrece la oportunidad de expandir nuestro negocio hacia nuevos horizontes gracias a un socio competente y experimentado. Creemos que nuestro nuevo producto puede ser apreciado por clientes de todo el mundo”.

Hasta 30 km por hora

El monopatín eléctrico de Bugatti está construido con una aleación de magnesio y pesa aproximadamente 15,8 kg. Tiene formas aerodinámicas y cónicas, aunque con una velocidad máxima de 30 km/h la resistencia al avance es un problema bastante relativo.

El scooter está equipado con un motor de 700W y 1 CV. Está alimentado por una batería de 36 V y 10 Ah que tiene una capacidad de 360 ​​Wh y que debería garantizar una autonomía de 35 km. Para recargar, puede conectarse a una toma de corriente normal, lo que le permite volver al 100% en aproximadamente 4 horas.

Batería: 360 Wh

Motor: 700W

Potencia máxima: 1 CV

Velocidad máxima: 30 km/h

Autonomía: 35 km

Calidad, a escala

Estéticamente, además del inconfundible marco azul mencionado anteriormente, el scooter Bugatti cuenta con una amplia base, equipada con iluminación lateral que crea una luz difusa en la parte inferior, luces de dirección y una gran pantalla en la que se proyectan diversos datos de velocidad, modo de conducción y estado de carga de la batería. Curioso es el hecho de que proyecta un logo luminoso sobre el asfalto detrás de la rueda trasera, para enfatizar la pertenencia a la Casa incluso en la oscuridad.

Todavía no está claro cuándo saldrá realmente a la venta el scooter eléctrico de Bugatti o a qué precio será posible comprarlo. Pero no cabe duda de que no se trata de un simple ejercicio de estilo y que la Casa pretende ofrecerlo en el mercado.

Origen: El scooter Bugatti: marco de magnesio y lujo en miniatura

[+] Videos de nuestro canal de YouTube