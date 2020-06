PlayStation 5: mira la presentación en directo aquí

junio 10, 2020

Después de muchos meses de espera e incontables rumores, finalmente Sony celebra la primera presentación de la PlayStation 5 el jueves 11 de junio. Por supuesto, la expectación de la comunidad es máxima, y no es para menos. El salto hacia una nueva generación de videojuegos siempre causará emoción en los jugadores. Así pues, te contamos cómo ver el evento en directo para que no te pierdas ningún detalle de «The Future of Gaming».

Imagen por Oleg Krugliak vía Shutterstock

La conferencia tendrá lugar el jueves 11 de junio a las 3:00pm hora de México, 4:00pm hora de Colombia, 5:00pm Venezuela y 6:00pm Argentina. ¿Dónde podré verla? Sony te ofrecerá dos opciones: YouTube y Twitch. En esta publicación te proporcionamos el link para Latinoamérica, así que puedes guardar el enlace y tenerlo listo en los horarios indicados. La compañía te recomienda usar audífonos durante la presentación de la PlayStation 5, ya que hicieron un «excelente trabajo de audio que no se puede apreciar en los altavoces de smartphones o computadoras portátiles».

¿Qué veremos exactamente en la conferencia? Jim Ryan, presidente de Sony Interactive Entertainment, anticipó que se enfocarán en anunciar juegos. Es decir, no esperes ver el diseño de la consola, su disponibilidad o precio.

