PlayStation Plus: todo lo que necesitas saber

febrero 28, 2021

PlayStation Plus es casi un servicio de suscripción necesario para cualquier consola PlayStation si desea jugar juegos en línea con sus amigos. Hay muchas otras ventajas que hacen que valga la pena, pero para la mayoría de las personas, la razón principal por la que obtienen una suscripción a PlayStation Plus es la posibilidad de jugar en línea con otras personas. Pero incluso si no te gusta jugar en línea, PlayStation Plus podría valer la pena. En este artículo en profundidad, repasaremos todos los beneficios para ayudarlo a decidir si debe comprarlo o no.

PS Plus es un servicio basado en suscripción de PlayStation que permite a los jugadores jugar juegos multijugador en línea, descargar juegos mensuales gratuitos y aprovechar descuentos exclusivos. Además de todo eso, también hay acceso exclusivo (a veces incluso acceso anticipado) a algunos pedidos anticipados, demostraciones, pruebas beta y contenido del juego de la tienda PlayStation. Además, también tendrá acceso a 100 GB de almacenamiento de juegos en la nube y Share Play. Share Play te permite jugar juegos multijugador y cooperativos con un amigo o dejar que disfruten de las aventuras para un jugador que te pertenecen, pero que no es así.

Los juegos mensuales gratuitos a los que tiene acceso incluyen dos juegos de PS4 y un juego de bonificación. Durante los últimos meses, este juego de bonificación ha sido un juego exclusivo de PS5. Naturalmente, esta exclusiva de PS5 solo aparecerá si tienes una PS5, los otros dos juegos gratuitos de PS4 suelen ser excelentes opciones.

El servicio se lanzó originalmente el 29 de junio de 2010. El concepto de PS Plus no ha cambiado mucho desde entonces. Para aquellos más familiarizados con el ecosistema Xbox de Microsoft, es esencialmente lo mismo que Xbox Live Gold.

¿Como funciona?

Todo lo que tienes que hacer es comprar una suscripción a PS Plus y listo. Puede comprar una membresía de PS Plus directamente a través de PlayStation Store o puede ingresar un código de cupón si compra una tarjeta de suscripción de Target, Walmart, Amazon, etc. Para activar la suscripción, solo necesita ingresar el código en el sitio web oficial de Sony PlayStation o en PlayStation Store en su consola. Ambos son rápidos y sencillos. Una vez que su membresía esté activada, tendrá acceso a los juegos mensuales gratuitos disponibles y podrá descargarlos inmediatamente. También tendrá acceso a los descuentos exclusivos y todos los demás beneficios de inmediato.

¿Cuánto cuesta PlayStation Plus?

Hay 3 opciones de pago diferentes para una membresía de PS Plus. Primero, puede pagar $ 9.99 cada mes con una suscripción continua. En segundo lugar, puede pagar $ 24,99 cada tres meses. Con esta opción, costaría alrededor de $ 8,33 por mes. O tercero, puede pagar $ 59,99 por un plan anual, con un promedio de alrededor de $ 5 por mes.

De todas estas opciones de pago, el plan anual es objetivamente el mejor. Con el plan mensual a $ 9,99, está pagando el doble de lo que pagaría por un plan anual. Y el plan mensual requiere una tarjeta de crédito o débito o una cuenta de PayPal vinculada, por lo que deberá recordar que esta tarifa saldrá todos los meses a menos que cancele la suscripción.

¿Vale la pena PlayStation Plus?

Sí, PlayStation Plus merece la pena. Vale la pena derrochar por adelantado la tarifa anual en lugar de pagar el doble por el plan mensual. Por esa tarifa de $ 59,99, todo lo que obtienes es una ganga.

Piénselo de esta manera: si paga la tarifa anual de $ 59,99, obtendrá al menos 24-36 juegos gratis en el año calendario. La tarifa de suscripción se pagará fácilmente solo a través de juegos gratuitos, sin mencionar todos los demás beneficios que obtendrá y la posibilidad de jugar en línea con sus amigos.

Además, ahora mismo, si compras una PS5 y obtienes PS Plus, tendrás acceso a la colección PlayStation Plus, que incluye un montón de juegos legendarios de la generación PS4. Algunos de estos juegos incluyen God of War, The Last of Us Remastered y Bloodborne.

Juegos de PlayStation Plus

Los juegos gratuitos disponibles con PS Plus rotan, por lo que solo tendrá un tiempo limitado para descargar los juegos que estén disponibles cada mes. Una vez que el juego se descarga a su biblioteca, es suyo.

Desde el lanzamiento de la PS5, PlayStation ha lanzado bastantes gemas de forma gratuita a través de PS Plus. Aquí hay un resumen rápido:

Noviembre de 2020: Bugsnax (exclusivo de PS5), Hollow Knight: Voidheart Edition y Middle-earth: Shadow of war

Diciembre de 2020: Just Cause 4, Rocket Arena y Worms Rumble

Enero de 2021: Greedfall y Shadow of the Tomb Raider

En este momento, los juegos de febrero que puedes obtener gratis incluyen Control: Ultimate Edition, Concrete Genie y Destruction AllStars (exclusivo de PS5). Con una suscripción a PS Plus, puedes descargar Destruction AllStars de forma gratuita hasta el 5 de abril de 2021. Control: Ultimate Edition y Concrete Genie solo están disponibles hasta el 1 de marzo de 2021.

Como se mencionó anteriormente, si posee una PS5 y compra una suscripción a PS Plus, tendrá acceso a todos los excelentes juegos de PS4 de la colección PS Plus.

Aquí está la lista completa de juegos de la colección PS Plus:

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 biohazard

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

¿Cómo son las funciones de la aplicación móvil?

No hay una aplicación de PS Plus dedicada. En cambio, hay una pantalla de PS Plus dentro de la aplicación de PlayStation. En la aplicación PlayStation, puede hacer clic en la pestaña PS Store en la parte inferior. Luego, cuando vea los títulos de navegación en la parte superior (Últimas, Colecciones, etc.), deslice el dedo hacia la derecha y haga clic en Suscripciones.

Esto lo llevará a donde puede ver qué juegos están incluidos en el mes. Puede agregarlos a su biblioteca directamente desde su teléfono. Si lo tiene habilitado y su consola PlayStation está encendida, incluso puede descargar los juegos a su consola desde su teléfono. En esta pantalla, también puede explorar los juegos que puede reservar y ver los descuentos disponibles para los suscriptores de PS Plus.

Alternativas a PlayStation Plus

No existe una alternativa directa a PS Plus. Con las consolas Xbox, necesita una membresía Xbox Live Gold para jugar en línea con sus amigos. Esta es la alternativa más comparable a PS Plus, pero está en una consola completamente diferente.

Cuando se trata únicamente de los servicios de suscripción de PlayStation, también existe PS Now. PS Now es una especie de Netflix para videojuegos. Puede descargar algunos de los juegos o transmitirlos. Pero en general, tiene una biblioteca rotativa de juegos que puede jugar siempre que siga pagando la tarifa mensual o anual para acceder a ellos. Básicamente es lo mismo que Xbox Game Pass, pero para consolas PlayStation.

Sin embargo, no necesitas PS Now para jugar en línea con tus amigos. PS Now solo te brinda acceso a muchos otros juegos geniales por un precio bajo, pero no es necesario jugar en línea con amigos. Sigue siendo un servicio fantástico, pero no tan necesario para los jugadores como lo es PS Plus.

Otras preguntas frecuentes

P: ¿Puedo conservar todos los juegos que descargué si dejo de usar el servicio?

R: Solo tendrá acceso a los juegos que descargó de forma gratuita a través del servicio PS Plus mientras sea miembro de PS Plus. Si cancela su membresía, no podrá jugar ningún juego gratuito que haya obtenido a través de su suscripción a PS Plus. Si decide renovar en una fecha posterior, puede volver a descargar cualquier juego que haya obtenido de forma gratuita a través de PS Plus y que haya agregado previamente a su biblioteca.

P: ¿Los juegos salen de PlayStation Plus?

R: Sí, los juegos gratuitos disponibles a través de PS Plus solo están disponibles durante un período de tiempo limitado, generalmente alrededor de un mes. Una vez transcurrido ese tiempo, los juegos antiguos que se ofrecen de forma gratuita se cambian por juegos nuevos.

P: Si me perdí un juego gratuito de PlayStation Plus antes de que finalizara el período de tiempo, ¿aún puedo descargarlo?

R: No, lamentablemente solo tienes un período limitado para agregar los juegos gratuitos que se ofrecen a través de PS Plus a tu biblioteca. Si ha agregado el juego a su biblioteca y aún no lo ha descargado, entonces sí, puede continuar y descargarlo. Pero si nunca agregaste el juego a tu carrito y lo desprotegiste para agregarlo a tu biblioteca, entonces no hay forma de obtener retroactivamente ese juego gratis.

P: ¿PlayStation Plus incluye juegos completos gratis?

R: ¡Sí! Todos los juegos disponibles para los miembros de PS Plus de forma gratuita cada mes son juegos completos. También tiene acceso a demostraciones gratuitas de acceso anticipado para algunos juegos, pero eso es independiente de los juegos gratuitos de PS Plus todos los meses.

P: ¿PlayStation Plus incluye PlayStation Now?

R: No, PS Plus es un servicio de suscripción independiente de PS Now. Con PS Plus, obtienes juegos mensuales gratis, descuentos exclusivos y la posibilidad de jugar en línea con amigos. Con PS Now, tiene acceso a una gran biblioteca de juegos que puede descargar o transmitir, según el juego.

P: ¿Puedo compartir mi suscripción a PS Plus?

R: Sí, si está en la misma consola con una cuenta familiar. Las subcuentas de su cuenta principal en su consola principal pueden utilizar los beneficios de su suscripción a PS Plus. También pueden acceder y jugar a cualquier juego gratuito que haya descargado. Los juegos deberán agregarse al carrito y descargarse usando la cuenta principal. Después de eso, cualquiera que tenga un perfil en la consola puede jugarlos.

