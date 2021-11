Riesgos de instalar un APK fuera de las tiendas de apps oficiales

noviembre 7, 2021

Siempre recomendamos descargar aplicaciones solo de tiendas oficiales, para reducir los riesgos de instalar un APK de dudosa procedencia que puede infectar el móvil con malware. El problema es que, las tiendas no oficiales no solo albergan aplicaciones maliciosas, sino que pueden no ser seguras en absoluto. La más oficial de todas las tiendas de aplicaciones de Android es, por supuesto, Google Play. Pero solo está disponible en dispositivos que utilizan los Servicios Móviles de Google (GMS) y están firmemente vinculados a la infraestructura de Google.

Algunos proveedores evitan las bibliotecas GMS para mantenerse independientes y, como Android es un sistema operativo abierto, pueden hacerlo. Para los usuarios, existen ventajas y desventajas. Una desventaja importante es la pérdida de acceso a la tienda de aplicaciones de Google, donde los usuarios de Android pueden descargar las aplicaciones habituales.

También puede ocurrir que la app que necesitas, a pesar de no ser maliciosa, no cumple todas los requisitos de la Play Store y por eso no está disponible para su distribución por este canal. Ahí es donde entran las tiendas alternativas.

Los usuarios pueden beneficiarse de instalar un APK de fuentes confiables. Sin embargo, algunos sitios, a pesar de parecer confiables, pueden contener archivos APK maliciosos. Antes de descargar un archivo APK, los usuarios deben mirar algunos comentarios o revisiones de los usuarios antes de continuar con la descarga.

Riesgos y beneficios de instalar archivos APK en su teléfono Android

Casi todos los usuarios de Android han oído hablar de la existencia de archivos APK y es posible que muchos se hayan preguntado qué significa. Sin embargo, es fundamental conocerlos si se quiere descargar aplicaciones que normalmente no están disponibles en Play Store. De hecho, hay una multitud de aplicaciones que están disponibles solo a través de archivos APK y no en ningún otro lugar.

APK son las siglas de Android Application Package, que es el formato de archivo de paquete utilizado por el sistema operativo Android para distribuir e instalar aplicaciones. Son análogos a los archivos .exe que se utilizan en Windows al instalar software. Por lo tanto, el formato APK es el formato de archivo utilizado para instalar cualquier software en un dispositivo Android.

Cómo se crea un archivo APK

Un archivo APK es un paquete todos los demás archivos necesarios que requiere el software para instalarse y funcionar correctamente. Los diferentes archivos se compilan primero y luego se empaquetan juntos para formar un solo archivo APK. Por lo tanto, un archivo APK funciona como un archivo .zip. Los archivos APK generalmente vienen con una extensión .apk. Los usuarios pueden modificar fácilmente el nombre del archivo APK conservando la extensión .apk al final.

La mayoría de los dispositivos deshabilitan la capacidad de instalar un archivo APK desde sitios no oficiales, debido a problemas de seguridad. Sin embargo, para habilitarlo, un usuario puede ir a Configuración> Seguridad> Fuentes desconocidas y proceder a marcar la casilla junto a él.

Sin embargo, antes de instalar un archivo APK, el usuario debe conocer tanto los beneficios como los riesgos asociados con él. Esto es de mucha ayuda para el usuario decida si está bien que descargue el archivo APK.

Ventajas de instalar un archivo APK

Los archivos APK son populares por varias razones. Una de las principales razones es cuando las nuevas aplicaciones se filtran con anticipación y están disponibles como archivos APK para su descarga. Esto significa que los usuarios pueden acceder a nuevas aplicaciones incluso antes de que estén disponibles en la Play Store oficial.

También puede suceder que una aplicación no esté disponible en el país de residencia del usuario y, por lo tanto, no pueda descargarla de la Play Store oficial. Para acceder a esta gran cantidad de aplicaciones que están restringidas o prohibidas en ciertas regiones, los usuarios pueden continuar y descargar un archivo APK de otras fuentes.

Por último, los archivos APK permiten a los usuarios eludir a los operadores para obtener las últimas actualizaciones de Google. Algunas actualizaciones de Google pueden tardar un tiempo en publicarse y estar disponibles. Los usuarios pueden evitar el tiempo de espera descargando directamente el archivo APK.

Contras de instalar archivos APK

Aunque instalar archivos APK es fácil, puede que no siempre sea útil o seguro. Los usuarios deben tener cuidado al descargar archivos APK, ya que puede ser una aplicación robada o ilegal.

Hay varios servicios APK disponibles en la web que permiten a los usuarios descargar aplicaciones pirateadas directamente desde sus sitios. Sin embargo, esta es una actividad ilegal que los usuarios deben evitar. Por lo tanto, se debe realizar una investigación adecuada antes de descargar cualquier archivo APK de terceros para evitar problemas legales en el futuro.

Los archivos APK están disponibles en varias fuentes en la red. Sin embargo, no se puede confiar en todos ellos, ya que algunos archivos APK contienen software malintencionado que infecta deliberadamente el dispositivo del usuario. Esto puede comprometer la seguridad del teléfono y provocar el robo de información personal.

También ha habido casos en los que los delincuentes informáticos utilizan archivos APK, los modifican y agregan un permiso de aplicación adicional. Los usuarios desprevenidos que los utilizan pueden, sin saberlo, transferir información personal delicada a los ciberdelincuentes desde el dispositivo.

Por lo tanto, los usuarios siempre deben verificar los permisos de sus aplicaciones al instalar archivos APK.

Más recomendaciones básicas de seguridad

Nunca descargues aplicaciones de fuentes no oficiales y bloquea la instalación de aplicaciones de fuentes de terceros en la configuración de Android

Utiliza una solución de seguridad confiable que escanee automáticamente todos los archivos nuevos

Actualiza periódicamente todas las aplicaciones y el sistema operativo.

