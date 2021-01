Snapdragon 870: el procesador que llevarán los móviles más potentes que no sean buques insignia

enero 19, 2021

Qualcomm revela la plataforma móvil Snapdragon 870 5G, una continuación de la plataforma más potente de la generación anterior. Qualcomm lo define como la evolución directa de Snapdragon 865 Plus, reanudando su configuración y llevando la frecuencia máxima de funcionamiento del núcleo «principal» a 3,2 GHz (SD 865 Plus se detuvo en 3,1 GHz). La arquitectura sigue siendo la Kryo 585 que vimos en los chipsets de última generación.

Por lo tanto, el nuevo Qualcomm Snapdragon 870 pone en marcha: mayor rendimiento, soporte para las tecnologías Snapdragon Elite Gaming y, sobre todo, un módem 5G compatible con las bandas sub-6 GHz y mmWave. Y no falta el apoyo a la Inteligencia Artificial. «Basado en el éxito de Snapdragon 865 y 865 Plus, el nuevo Snapdragon 870 se desarrolló en respuesta a las necesidades de los fabricantes y la industria móvil», dijo Kedar Kondap de Qualcomm. «El nuevo procesador alimentará una selección de dispositivos insignia de fabricantes como Motorola, iQOO, OnePlus, Oppo y Xiaomi«.

Podemos definir el nuevo Snapdragon 870 como una versión overclockeada del buque insignia anterior, realizada con el mismo proceso de producción de 7 nm. Por lo tanto, tenemos ocho núcleos con arquitectura Kryo 585 de 64 bits, incluido el principal a 3.2GHz y ya no a 3.1GHz como en 865 Plus, combinado con una GPU Adreno 650 que en papel permanece sin cambios en comparación con la del predecesor. El módem también es el mismo Snapdragon X55 5G, con soporte para todas las bandas y para los modos autónomo (SA) y no autónomo (NSA), FDD y TDD. La nueva plataforma es claramente compatible con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y admite resoluciones de video de hasta 4K a 60Hz.

Los primeros productos con Qualcomm Snapdragon 870 5G serán anunciados por Motorola, iQOO, OnePlus, Oppo y Xiaomi probablemente en las próximas semanas, en el primer trimestre de 2021.

Origen: Hardware Upgrade

