¡Sorpresa! Ahora podrás jugar PlayStation 5 desde la PS4

noviembre 9, 2020

Ahora podrás jugar PlayStation 5 desde la PS4, gracias a una aplicación de juego en streaming que llegó por sorpresa a la consola de la generación actual. La aplicación PlayStation 5 Remote Play se ha agregado automáticamente a PS4 y se puede encontrar sin siquiera descargarla. Sin embargo, para funcionar, esta aplicación, que se esperaba en PC y teléfono inteligente, necesita que la función de reproducción remota en PS5 esté habilitada para funcionar.

Imagen por Oleg Krugliak vía Shutterstock

Además, la aplicación en sí aún no se ha desbloqueado para su funcionamiento, por lo que las unidades desplegadas para revisiones aún no pueden ponerla en uso. Sin embargo, fue posible descubrirlo porque los jugadores podrán transmitir contenido de PS5 a PS4 en resoluciones de 540p, 720p como estándar y 1080p, una resolución más alta que el pico actual como se reveló en los últimos meses. Aún no ha sido posible probar la aplicación en sí, como se indicó anteriormente, pero se espera poder jugar títulos de PlayStation 5 con el DualShock 4.

Esta sería una pequeña joya reservada para el juego remoto, ya que el DualShock 4 no funciona en PS5 excepto en los títulos nativos de PlayStation 4. Curiosamente, DualSense, que no funciona en PS4 de ninguna manera, se lanzó sin problemas en PS4.

Más opciones de la interfaz de PS5

Esta no es la única novedad que hemos conocido en las últimas horas relacionada con la interfaz de PlayStation 5 y las opciones de la nueva consola. También se ha descubierto que habrá un contador de horas jugadas, que además será muy preciso e incluso permitirá ver el tiempo que empleamos durante la pasada generación en los distintos juegos de PS4. La nueva consola de Sony, que se lanzará el próximo 19 de noviembre, cuenta con todavía más opciones, como los llamados “videos de ayuda”, una especie de guías dentro del menú principal que podemos usar en caso de atascarnos en un juego. Demon’s Souls Remake, por poner un ejemplo, contará con más de 180 videos guía.

Origen: Una aplicación oficial de Sony te permite jugar títulos de PlayStation 5 en PS4

