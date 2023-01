TAG Heuer anuncia nuevos relojes inteligentes Connected, elegantes pero caros

enero 15, 2023

TAG Heuer sigue centrándose en los relojes inteligentes y no solo en los relojes mecánicos de lujo al presentar tres nuevos modelos de la serie Connected Calibre E4, de 42 y 45 milímetros de diámetro y todos con revestimiento DLC para un look más deportivo. La compañía ha decidido apostar por la continuidad no distorsionando la estética de los modelos, sino centrándose más en los cambios de software.

El más económico, el TAG Heuer Connected Calibre E4, es decir, la versión normal de 42 mm estilo cronógrafo.

Se trata de una versión actualizada y de dimensiones más reducidas que el modelo de 45 mm presentado el año pasado. Cuenta con una pantalla OLED de 1,28 pulgadas con una resolución de 416 x 416 píxeles. La característica que más llama la atención a la vista es la casi ausencia de marcos, lo que demuestra cómo el fabricante apuesta por asegurar un diseño con una alta relación pantalla-cuerpo. Para proteger el panel hay un cristal de zafiro que, gracias a su alta dureza, debería garantizar una resistencia muy alta a los arañazos. La caja del reloj está hecha en Titanio de grado 2 ultraligero con un acabado DLC pulido con chorro de arena mate, lo que lo convierte en el reloj inteligente más liviano de la compañía.

Como se mencionó, este es el más económico del lote, aunque cabe señalar que, dado que TAG Heuer es una empresa que opera en el sector de la alta relojería suiza, estos no dejan de ser relojes inteligentes de lujo, creados para un target muy específico. El precio de esta versión es de 2.350 dólares.

El modelo intermedio, el TAG Heuer Connected Calibre E4 Golf Edition

Tiene la misma caja de 42 mm que el modelo básico pero, como sugiere el nombre y el color verde del revestimiento de la caja, este es un reloj inteligente diseñado para todos los entusiastas del golf. De hecho, el reloj ofrece soporte completo para 40.000 campos de golf en todo el mundo, lo que permite la detección automática de actividades deportivas sin ninguna entrada manual; además de esto, es capaz de detectar el score, el palo utilizado y la posición en el campo de golf.

El precio de venta recomendado de 2.500 dólares, 150 dólares por encima del modelo básico, se justifica por la presencia en el pack de tres pelotas de golf TAG Heuer y dos pares de correas, una de piel negra con pespuntes verdes y otra en caucho blanco.

TAG Heuer Connected Calibre E4 Sport Edition

Es el más caro del grupo. A diferencia de los dos modelos anteriores, el tamaño de la caja crece hasta los 45 mm de diámetro, al igual que el Connected Calibre E4 que hay actualmente en el mercado. Al ser una versión premium, puede contar con un bisel de cerámica colocado alrededor de la pantalla OLED de 1,39 pulgadas con una resolución de 454 x 454 píxeles, y se combina con una correa de caucho transpirable apta para actividades deportivas.

En cuanto al software, la Sport Edition ofrece la función Trail & Hiking, que utiliza el barómetro del reloj para evaluar tu rendimiento durante las actividades de trail running y senderismo. El precio de venta recomendado del modelo en cuestión es de 2.600 dólares.

TAG Heuer pondrá a disposición las tres versiones este mes de enero de 2023 y promete actualizarlas a Wear OS 3 tan pronto como Google comience a distribuir el nuevo software.

Origen: TAG Heuer anuncia los nuevos relojes inteligentes Connected, elegantes pero caros