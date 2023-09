septiembre 27, 2023

Samsung lanzó recientemente The Freestyle optimizado, un proyector portátil actualizado que está haciendo realidad cosas inimaginables a nivel de un dispositivo para el hogar. Ahora con la nueva versión pueden combinarse las proyecciones de dos dispositivos para crear una pantalla grande. Y ofrece más: ahora los juegos en la nube están disponibles en Samsung Gaming Hub y su control remoto se recarga con luz solar

The Freestyle «optimizado» une dos proyectores para una pantalla ultra ancha

Lo suficientemente pequeño como para sostenerlo con una mano y con un diseño sensacional, The Freestyle ha llamado la atención en el mercado de proyectores portátiles desde su lanzamiento en 2022.

Uniendo dos proyecciones para lograr una pantalla ultra ancha

Smart Edge Blending es una de las mayores actualizaciones de The Freestyle. La función combina de forma continua proyecciones de dos dispositivos The Freestyle para crear una pantalla grande para imágenes y videos. Al conectar los dos dispositivos a la aplicación SmartThings y sincronizar la salida de video con una foto de las pantallas proyectadas, los usuarios pueden disfrutar de una experiencia de pantalla completa desde cualquier lugar.

«La combinación de bordes es una tecnología sofisticada que generalmente requiere hardware y software dedicados para controlar manualmente cada píxel», dijo Seongwon Seo de Picture Quality Solution Lab. «En línea con el concepto fácil de usar de The Freestyle, diseñamos Smart Edge Blending para ayudar a los nuevos usuarios a combinar pantallas fácilmente de forma inalámbrica, sin un dispositivo dedicado ni la ayuda de un experto».

Cuando se activa Smart Edge Blending, el smartphone conectado interactuará con los proyectores portátiles The Freestyle en tiempo real. Los procesos de sincronización y ajuste de contenidos se realizan automáticamente a través de la comunicación entre los dispositivos. “La alineación de la pantalla se puede realizar fácilmente utilizando la guía SmartThings cuando un usuario captura una imagen de la pantalla proyectada. El algoritmo analítico analizará la extensión y superposición de los estándares en ocho puntos principales en la pantalla de configuración y luego ajustará la proyección en cada dispositivo”, explicó.

Smart Edge Blending nació del análisis de estándares de usuario

“Descubrimos que los consumidores tienden a utilizar The Freestyle como una pantalla personal altamente portátil en cualquier espacio en el que se encuentren, mientras que el televisor de la sala de estar se destina para uso comunitario fijo. De hecho, hubo muchos casos en los que usuarios que vivían solo compraron varios proyectores. Cuando tienes más de un dispositivo, ¿por qué no combinarlos?”, afirmó TJ Kim del Future Planning Group en Visual Display Business de Samsung Electronics.

Al conectar dispositivos The Freestyle, los usuarios pueden ampliar su pantalla en hasta 160 pulgadas y disfrutar de una relación de pantalla de 21:9 sin ningún ajuste manual adicional. La capacidad de los altavoces se duplica y se intensifica con la opción de dedicar la salida de sonido estéreo izquierda y derecha a cada dispositivo para crear una experiencia de audio más inmersiva.

Pero también se puede vertical con The Freestyle optimizado

«Lo encantador de Smart Edge Blending es que se puede expandir no sólo horizontalmente sino también verticalmente», dijo Seo. “Esta función es aún más útil con el aumento del contenido vertical como Instagram Reels y YouTube Shorts. La mayoría de los consumidores están acostumbrados a ver contenido horizontal ultra grande en salas de cine, pero no están muy familiarizados con el contenido vertical ultra grande. Pero en realidad es bastante bueno una vez que lo pruebas”.

No obstante, hubo desafíos durante el desarrollo. El plan original era admitir únicamente imágenes fijas, ya que el vídeo requiere una gran potencia de computación y alineación en tiempo real. En las primeras etapas, la configuración también requería una imagen de alta resolución de la proyección.

“Es una tarea extremadamente difícil conseguir que dos dispositivos inalámbricos estén continuamente sincronizados. Si bien el desarrollo de The Freestyle comenzó con imágenes fijas, no podíamos renunciar a los videos porque eso es lo que más consumidores prefieren ver con nuestro dispositivo. Utilizar un cable para conectarlos era impensable dado el concepto altamente móvil de The Freestyle. Apoyamos a los ingenieros hasta que, un día, lograron lo inimaginable”, afirmó TJ Kim.

«Escribir un algoritmo que pueda analizar imágenes de baja resolución es una tarea muy exigente, pero sentimos una sensación de alivio cuando finalmente lo logramos», añadió. “Al principio parecía imposible minimizar el margen de error entre las dos proyecciones. El estricto estándar interno ni siquiera permite un margen de error de un solo píxel. Nuestro avance finalmente resultó de un modelo de suposición que podría determinar con precisión el estado de los estándares de configuración proyectados a partir de imágenes de baja resolución”.

Seguir fiel al concepto y sumarle diversión con The Freestyle optimizado

A través de Samsung Gaming Hub, The Freestyle admite juegos – una forma de contenido que antes era imposible disfrutar en un proyector portátil. La incorporación de la plataforma gaming en la nube de Samsung libera a los usuarios de las limitaciones de las consolas, los cables y las pantallas fijas, como Smart TVs y monitores. «Los juegos son uno de los tipos de entretenimiento que realmente resalta la portabilidad de The Freestyle», compartió TJ Kim. «Los usuarios ahora pueden disfrutar de juegos a través de Samsung Gaming Hub en cualquier momento y en cualquier lugar, sin una consola».

Se realizaron actualizaciones para mayor sostenibilidad. «La vida útil de la fuente de luz se ha ampliado de 20 mil a 30 mil horas», dijo Wonki Kim del Equipo Lifestyle. “Con 30 mil horas, The Freestyle puede admitir ocho horas exigentes de uso al día durante 10 años”. El control remoto del The Freestyle también se actualizó a un control remoto SolarCell que se puede cargar con luz solar o iluminación interior, eliminando la necesidad de baterías desechables.

La velocidad de procesamiento también se renovó. En comparación con el primer modelo, la memoria de The Freestyle renovado se ha ampliado para acelerar el procesamiento de señales y la respuesta del control remoto. Al probar escenarios de uso durante el desarrollo, la UI y UX del dispositivo se perfeccionaron enormemente para que el proyector fuera accesible para todos.

Pantallas en todas partes como estrategia

Con la visión “Screens Everywhere, Screens for All”, The Freestyle prioriza la portabilidad y la movilidad para permitir que los usuarios experimenten los beneficios de una pantalla móvil.

“Aunque es claramente complicado de instalar, el trípode se ha convertido en una parte tan natural de los proyectores, hasta el punto de que nadie pensó dos veces acerca de esto”, dijo TJ Kim. “Imaginamos un proyector sin trípode ni otros accesorios. Así es como nació el nuevo The Freestyle”.

Los creadores detrás de The Freestyle siguen soñando. “Mientras trabajamos para lograr ‘Screens Everywhere, Screens for All’, planificamos constantemente innovaciones en torno a la línea de proyectores de Samsung, The Freestyle y The Premiere. Nuestro objetivo es ir más allá de simplemente apuntar al mercado existente y presentar una nueva experiencia de pantalla para todos”, compartió Wonki Kim.

«Planeamos seguir abordando las limitaciones de espacio y fortaleciendo las conexiones entre varios dispositivos Samsung para generar una sinergia significativa», añadió TJ Kim.