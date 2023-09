Ahora puedes tener múltiples perfiles personales en Facebook

septiembre 22, 2023

La creación de múltiples perfiles personales te permite organizar fácilmente con quién compartes y qué contenido ves en las distintas partes de tu vida. Piensa en un perfil para el panorama gastronómico que te encanta y otro para mantenerte al día con tus amigos y familiares.

A veces, separar es más sencillo, por eso desde Facebook haciendo que sea más fácil personalizar su experiencia en en la red social con múltiples perfiles personales. Ya sea que sea nuevo en Facebook o un usuario desde hace mucho tiempo, es posible que desee mantener sus relaciones personales y profesionales separadas, o puede que desee mantener un perfil vinculado a una comunidad de la que forma parte y otro perfil solo para amigos.

Ya hay controles que te permiten elegir con qué audiencia estás compartiendo en Facebook, pero después de experimentar con múltiples perfiles durante el último año, los desarrolladores de la red social han escuchado a personas decir que una organización más clara de amigos, grupos e intereses les ayuda a sentirse más libres para interactuar con la audiencia que creen que es más relevante. Y han visto el éxito de las cuentas independientes basadas en intereses en Instagram, por lo que la gente de Meta ha decidido traer esta opción a Facebook. La capacidad de crear múltiples perfiles personales está comenzando a implementarse a nivel mundial hoy y continuará durante los próximos meses.

Cómo funciona

Elija un nombre y tenga un @nombre de usuario para hasta cuatro perfiles personales adicionales.

Conéctate con las personas o comunidades que elijas para que cada perfil tenga un Feed único con contenido relevante e intereses compartidos.

Cambie fácilmente entre sus perfiles, sin necesidad de iniciar sesión.

En el lanzamiento, algunas funciones de Facebook, como Citas, Marketplace, Modo Profesional y pagos, no estarán disponibles para perfiles personales adicionales. Para empezar, la mensajería estará disponible dentro de la aplicación de Facebook y en la web para perfiles personales adicionales. Planeamos ampliar el soporte de Messenger para perfiles adicionales en los próximos meses. La opción de un perfil personal adicional estará disponible solo para cuentas de adultos elegibles.

Control S

Cuando crea un perfil personal adicional, su configuración se establece automáticamente en la configuración predeterminada: las configuraciones de notificación y privacidad de un perfil no se transfieren a sus otros perfiles. Además, algunas configuraciones se administran por separado para cada perfil, como elegir quién puede ver las publicaciones de ese perfil o quién puede enviar solicitudes de amistad a ese perfil. Le recomendamos verificar su configuración de privacidad para cada perfil nuevo que cree, y puede actualizar la configuración de privacidad de sus perfiles en cualquier momento. Su perfil principal de Facebook no mostrará que tiene perfiles personales adicionales.

Autenticidad y Responsabilidad

La política sobre integridad de la cuenta e identidad auténtica establece que su perfil principal de Facebook debe tener el nombre que utiliza en la vida cotidiana, y esto no cambiará. Puede elegir cualquier nombre para sus perfiles adicionales, pero no para su perfil principal. Seguimos comprometidos a prevenir la suplantación y la tergiversación de identidad, por lo que los perfiles adicionales no pueden hacerse pasar por otros ni usarse para tergiversar su identidad (incluida su edad o ubicación) .

Como siempre, todos los perfiles deben cumplir con las Normas comunitarias de Facebook . Si alguien ha violado dichas políticas reciente o repetidamente, no podrá crear perfiles adicionales. Si alguien viola repetidamente las políticas utilizando cualquiera de sus perfiles personales adicionales, se tomarán las medidas adecuadas en su cuenta y en todos los perfiles asociados. Puede obtener más información sobre las políticas específicas para perfiles personales adicionales aquí.

Origen: Meta