The Weather Company es el servicio de pronósticos meteorológicos más exacto del mundo e IBM presume de ello

agosto 3, 2021

IBM y su subsidiaria The Weather Company y The Weather Channel, fueron reconocidas como «el proveedor de pronósticos meteorológicos más exacto globalmente» por ForecastWatch, una organización dedicada a la evaluación de la exactitud de pronósticos del clima. En su último estudio, Global and Regional Weather Forecast Accuracy Overview, 2017-2020, ForecastWatch nombró a The Weather Company de IBM como el proveedor cuyos pronósticos meteorológicos en general fueron los más exactos globalmente, cuando se suman todas las regiones geográficas comparadas y períodos cubiertos. Asimismo, los datos demostraron que la brecha que separa a The Weather Company del siguiente mejor proveedor general es cada vez mayor cada año del estudio.

El informe es un estudio integral sobre la exactitud de los pronósticos meteorológicos que abarca cuatro años, 1424 ubicaciones a nivel global en ocho regiones del mundo, y 84 métricas de precisión diferentes que cubren variables de precipitación, temperatura, cobertura de nubes y pronóstico de vientos. ForecastWatch analizó unos 140 millones de pronósticos de 17 proveedores diferentes. Se anotó a cada proveedor cada vez que terminó en primer lugar para cada métrica, y citando el informe: «The Weather Channel registró la mayor cantidad de primeros lugares globalmente para cada año y cada período analizado» entre los proveedores comparados.

Los pronósticos de The Weather Company son generados por IBM y se distribuyen por IBM Cloud en la app The Weather Channel y el sitio weather.com, la app Weather Underground y el sitio wunderground.com, así como en productos específicos que IBM desarrolla para clientes empresariales.

Los principales datos y hallazgos del informe en relación a los otros proveedores comparados promediados durante el período del estudio y todos los días de pronóstico incluyen:

The Weather Company es el proveedor de pronósticos generales más preciso a nivel global.

Los pronósticos de The Weather Company tienen tres veces y medio más probabilidad de ser más precisos que cualquier otro proveedor analizado.

La brecha entre The Weather Company y otros proveedores estudiados se incrementó cada año del estudio.

The Weather Company es el proveedor que obtuvo mayor precisión con más frecuencia en cada región comparada, incluso EE. UU., Canadá, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Medio Oriente y Asia Pacífico.

Precisión líder de industria, basada en ciencia, IA y tecnología

La inteligencia artificial es una herramienta crítica para que los meteorólogos puedan dar sentido a miles de millones de puntos de datos climáticos no estructurados producidos por satélites, sensores en tierra, radares y más. Con avanzados algoritmos de aprendizaje automático y potencia de cómputo de IBM, los meteorólogos en The Weather Company pueden usar los datos para simular condiciones atmosféricas y anticipar mejor el clima.

La inversión e innovación continuas de IBM han permitido a su equipo de meteorólogos y expertos desarrollar tecnologías que colocan a The Weather Company a la delantera en precisión general, como:

Un motor de pronósticos que usa IA para integrar entradas de casi 100 modelos de pronósticos en todo el mundo, factores de ponderación de cada modelo basados en geografía, tiempo, tipo de clima y exactitud de pronósticos recientes. El sistema luego combina esas contribuciones ponderadas para llegar a un pronóstico único sintetizado que ofrece la mejor exactitud posible disponible para cualquier ubicación cuando se lo solicita, a demanda.

Un descubrimiento significativo en pronósticos meteorológicos globales con el lanzamiento de 2019 de IBM GRAF, el primer modelo climático global que se actualiza a cada hora, capaz de predecir algo tan pequeño como una tormenta eléctrica.

El liderazgo mundial en radares, gracias a una de las mayores asimilaciones de datos de radares climáticos del mundo y tecnologías como IA para usar los datos en forma eficiente.

Evaluación a demanda de condiciones climáticas actuales y pronosticadas de tecnología propietaria de The Weather Company.

Una combinación de ciencia avanzada de contenido climático con IA, e interacción de IA y pronosticador humano, tecnología propietaria llamada pronóstico “human over the loop” .

La exactitud de los pronósticos ayuda a informar a empresas, personas y especialistas en publicidad

The Weather Company, el proveedor líder mundial de pronósticos meteorológicos, entrega más de 25 mil millones de pronósticos por día a más de dos mil millones de dispositivos. The Weather Channel ha sido nombrada una de las 5 principales marcas más confiables para los consumidores en EE. UU. La app de The Weather Channel incluso ha sido reconocida en los Premios Internacionales para Apps del Clima por su utilidad, confiabilidad y calidad de información.

La precisión de los pronósticos dentro de los productos climáticos de IBM es crucial no solo para mantener a los consumidores informados, sino también para entregar IA para el negocio a los especialistas en publicidad, a través de IBM Watson Advertising, y a los clientes, en todas las industrias, para ayudarlos a prepararse y responder a eventos climáticos.

