Twitter deja de funcionar en Android por error en última actualización

enero 22, 2020

Twitter no funciona. Estas son horas difíciles para los usuarios de la red social que han actualizado la aplicación a la última versión disponible para Android, la 8.28 : ya en el primer reinicio, de hecho, la aplicación se bloquea sin razón aparente. Twitter trabaja en una solución.

Este es un error que afecta a millones de usuarios que, por el momento, solo pueden cambiar la configuración para volver a tener una aplicación que funcione. Pero a costa de perder todas las configuraciones guardadas. Por esta razón, Twitter invita a todos a ser pacientes y esperar una nueva actualización. Mejor aún, explica, no actualizar la aplicación a la versión 8.28 y esperar la próxima directamente. Para hacer esto, sin embargo, debemos deshabilitar la actualización automática de todas las aplicaciones que hemos instalado en nuestro teléfono inteligente. El problema solo afecta a la aplicación de Android, mientras que la de iOS funciona correctamente.

¿Por qué Twitter no funciona?

El problema de la versión 8.28 de la aplicación es muy simple, pero grave: tan pronto como abrimos la aplicación, se bloquea y se cierra. Y esto lo hace completamente inutilizable. Incluso el mensaje de que «Twitter ha dejado de funcionar», con las opciones relacionadas para cerrar la aplicación o enviar comentarios, desaparece de inmediato. El usuario continúa viendo las notificaciones, pero tan pronto como las abre, el problema surge nuevamente. Por lo tanto, es un círculo vicioso, del cual es imposible salir de la aplicación.

¿Qué hacer si Twitter no funciona?

Si aún no hemos actualizado Twitter a la versión 8.28 (y nos damos cuenta porque la aplicación funciona), lo primero que debe hacer es evitar que la actualización suceda antes de que todo vuelva a funcionar correctamente. Para hacer esto, necesitamos abrir la aplicación Play Store, ir a Configuración> Actualización automática de aplicaciones y seleccionar la opción «No actualizar automáticamente las aplicaciones». Recuerde que esta configuración se aplica a todas las apps al mismo tiempo, no solo a Twitter. Si, en cambio, ya tenemos la versión que no funciona de la aplicación de Twitter, podemos hacer que funcione yendo a Configuración> Aplicaciones y notificaciones> Twitter> Espacio de almacenamiento y caché y eliminar todos los datos. De esta forma, restableceremos la configuración de la app y tendremos que ingresar nuevamente los datos de inicio de sesión. Perderemos todas nuestras personalizaciones, pero en la mayoría de los casos la aplicación volverá a funcionar.

