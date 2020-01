enero 22, 2020

La última versión beta de la aplicación para Android de WhatsApp introduce el modo oscuro. WABetaInfo informa: «Dark Theme» está disponible para todos los usuarios beta con la versión 2.20.13. Se puede habilitar en la sección «Chats» del menú de configuración de la aplicación. Tiene la opción de activar el modo oscuro de WhatsApp de forma permanente, desactivarlo permanentemente, o de lo contrario dictarlo mediante el modo oscuro de todo el sistema Android o la configuración de ahorro de batería.

Los defensores afirman que los modos oscuros hacen que las interfaces de las aplicaciones sean más fáciles de ver en entornos oscuros, y también pueden mejorar la duración de la batería de los dispositivos con pantallas OLED. Es probable que los puristas se opongan al hecho de que el modo oscuro de WhatsApp es más gris que el negro absoluto, pero sigue siendo mucho más oscuro que el esquema de color verde y blanco normal de la aplicación.

Con el lanzamiento beta, WhatsApp se ha convertido en la tercera de las principales aplicaciones de Facebook en obtener el tratamiento en modo oscuro después de Facebook Messenger e Instagram. No está claro cuándo estará disponible el modo para usuarios de iOS o no beta, pero no puede pasar mucho tiempo considerando esta versión generalizada de la versión beta.

El nuevo modo está disponible para los usuarios beta de Android por ahora, pero dado que WhatsApp no ​​parece aceptar nuevas suscripciones, los usuarios no beta deberán cargar un APK para tenerlo en sus manos. Los enlaces de Google a un APK disponible aquí, solo recuerde que lo está cargando bajo su propio riesgo.

Origen: El modo oscuro de WhatsApp llega a la última versión beta de Android: The Verge

