WhatsApp en iOS obtiene integración de contactos y consumo bajo de datos

diciembre 20, 2019

WhatsApp actualiza constantemente su plataforma agregando nuevas características y funcionalidades a sus aplicaciones basadas en Android e iOS. Después de introducir correcciones de errores y un montón de nuevas características en su aplicación beta para Android, WhatsApp ha agregado nuevas características a su aplicación basada en iOS.

Toque háptico: Según un informe de WABeta Info, WhatsApp finalmente comenzó a admitir funciones introducidas por iOS 13 en los iPhone. Esto incluye soporte para Haptic Touch para chat y vista previa de medios. El nuevo y actualizado menú de llamada ahora muestra el archivo, abandona el grupo, desactiva el silencio y marca como opciones de lectura.

Modo bajo de datos

Además de eso, ahora Map aparece en un tono oscuro cuando comparte su ubicación o un amigo comparte su ubicación con usted en su iPhone cuando ha activado el tema oscuro. Antes de descartar estos cambios como aburridos, déjame decirte que hay más.

El sitio WABeta Info menciona que la aplicación basada en iOS de WhatsApp está obteniendo un modo de datos bajos como el ofrecido por iOS 13. Para su referencia, iOS 13 trajo el modo de datos bajos al iPhone. Esta característica esencialmente reduce la cantidad de datos utilizados por las aplicaciones compatibles. Ahora, WhatsApp ha agregado soporte para esta función en su aplicación.

Esto significa que si ha habilitado el modo bajo de datos en la configuración de su iPhone, WhatsApp mostrará automáticamente esta función en su Configuración de uso de datos y almacenamiento. Entonces, ¿cómo cambia esto las cosas? Bueno, cuando esta función está habilitada, la popular aplicación de mensajería social propiedad de Facebook dejará de descargar automáticamente archivos multimedia (videos, imágenes y GIF) desde la red celular o sus datos móviles. También detendrá la descarga automática de mensajes de voz a menos que se conecte a Wi-Fi.

Integración de contactos

Esta característica permite a los usuarios compartir elementos directamente con algunos contactos de WhatsApp sugeridos seleccionados, utilizando la nueva hoja para compartir iOS. Esto significa que cuando intente compartir un archivo multimedia, un documento o un contacto en su iPhone, su teléfono inteligente le sugerirá automáticamente sus principales contactos de WhatsApp para que comparta los archivos.

Insignia de chat

Algunos usuarios informaron anteriormente que WhatsApp no ​​mostró una insignia de chat correcta cuando había más de 999 mensajes no leídos en un chat grupal. Ahora, la aplicación muestra la insignia «999+» cuando el número de mensajes no leídos excede el número mencionado».

Modo oscuro

Por último, WhatsApp está trabajando activamente para agregar soporte para el modo oscuro en iPhones. Si bien la aplicación aún no ha lanzado la función, el blogger ha compartido nuevas capturas de pantalla que indican que la función está cada vez más cerca de implementarse.

Origen: WhatsApp for iOS gets contacts integration, low data mode

