WhatsApp Web pronto admitirá la realización de llamadas de voz y video

octubre 20, 2020

El mensajero más popular del mundo, WhatsApp, se está preparando para agregar soporte para videollamadas y llamadas de voz a su versión de WhatsApp web pronto. Las dos nuevas funciones están disponibles en teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles desde hace varios años y finalmente aparecerán en WhatsApp Web.

Imagen por Ollyy vía Shutterstock

Según un informe del sitio web especializado WABetaInfo, se descubrieron nuevas funcionalidades en el código de la última actualización de la versión web y el cliente de escritorio del messenger. Ya han podido incorporar estas características, que aún están en desarrollo. WaBetaInfo asegura que la función de llamadas de voz y video para WhatsApp Web se encuentra actualmente en pruebas beta. La publicación también compartió varias capturas de pantalla de las características tan esperadas. Al recibir una llamada de voz, los usuarios notarán una ventana emergente que les permitirá aceptar o rechazar la llamada. Al realizar una llamada, aparece otra ventana que ofrece controles comunes como silenciar y colgar. Además, el informe dice que WhatsApp se está preparando para probar la función de llamadas grupales de voz y video.

Evidentemente, esta actualización aún no ha sido anunciada oficialmente por la compañía. Por lo que no se sabe exactamente cuándo se lanzará. Pero WABetaInfo cree que la función ya está funcionando de manera bastante estable. Al menos debido a esto, puede juzgar que no tendrá que esperar mucho para recibir una actualización.

WhatsApp está a punto de lanzar el soporte para múltiples dispositivos

El equipo del popular mensajero WhatsApp pronto lanzará una función muy esperada por muchos usuarios. Estamos hablando de la compatibilidad con el trabajo simultáneo desde varios dispositivos con una sola cuenta. Según WABetaInfo, la función ya se encuentra en la etapa final de desarrollo. Y el siguiente paso es que el equipo de WhatsApp lanzará una prueba beta abierta. La fuente recomienda que cualquiera que desee probar las funciones se asegure de que esté utilizando las versiones beta de WhatsApp para Android e iOS. «Lo que sabemos sobre la función en este momento es que una cuenta de WhatsApp podrá funcionar en cuatro dispositivos al mismo tiempo».

Los usuarios de WhatsApp han soñado con un soporte multidispositivo real desde el lanzamiento de Messenger en 2009. La sincronización entre dispositivos con el trabajo simultáneo de WhatsApp simplemente no se proporciona. Actualmente, WhatsApp solo permite que un dispositivo se conecte a una cuenta. Incluso la versión de escritorio de WhatsApp solo puede funcionar junto con una aplicación en ejecución en un teléfono inteligente, «reflejándola».

Origen: WhatsApp Web pronto admitirá la realización de llamadas de voz y video

