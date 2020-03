Windows 10: regresa la pantalla azul de la muerte por falla grave en actualización

marzo 13, 2020

Están surgiendo informes de que otra actualización de Windows 10 está causando problemas a las personas que la han descargado e instalado. La actualización en cuestión es Windows 10 KB4540673, y solo se lanzó el 10 de marzo. Se suponía que traería una serie de correcciones de seguridad, y aunque se suponía que era una actualización menor, parece que el reciente hábito de Microsoft de lanzar actualizaciones que romper más cosas de las que arreglan ha golpeado de nuevo.

Según Windows Latest, esta nueva actualización, que es para Windows 10 versiones 1909 y 1903, por lo que las dos versiones principales más recientes de Windows 10, está causando que las PC de algunas personas se bloqueen y muestren la temida pantalla azul de la muerte.

Según un lector de Windows Latest, «Después de instalarlo, comencé a tener BSOD cada vez que iniciaba mi PC. La única solución que tuve fue volver a los puntos de restauración anteriores de hace unos días».

También ha habido personas con problemas de informes de Reddit desde la instalación de la actualización, y aunque el número de casos parece bajo, está creciendo.

Mas problemas

Si bien el problema más común con Windows 10 KB4540673 parece ser que las computadoras se bloquean al azar (un usuario informó que su PC se bloqueó mientras jugaba CS: GO). Otros usuarios informaron que la actualización tarda mucho tiempo en descargarse e instalarse.

Otro usuario también afirmó que la actualización recupera el error temporal del perfil de usuario, que reemplaza la cuenta de usuario predeterminada de Windows 10 con una nueva cuenta temporal, eliminando cualquier ícono de escritorio o personalización. Este fue un problema que afectó a mucha gente cuando se incluyó en una actualización anterior de Windows 10.

Que deberías hacer

Si ha descargado la actualización KB4540673 de Windows 10 y tiene algún problema, la mejor manera de solucionar el problema es desinstalar la actualización.

Abra la aplicación Configuración (el icono de engranaje en el menú Inicio, o presionando Windows + I en el teclado), luego haga clic en ‘Actualización y seguridad’.

Desde la ventana que aparece, haga clic en ‘Windows Update’ en el menú de la izquierda, luego ‘Ver historial de actualizaciones’.

Haga clic en ‘Desinstalar actualizaciones’ y luego seleccione KB4540673 para desinstalarlo. Los problemas ahora deberían solucionarse.

También puede usar la función Restaurar sistema en Windows 10 para revertir su PC a un momento en que funcionaba correctamente.

Microsoft aún no ha comentado sobre estos nuevos problemas y, como hemos dicho hasta ahora, parece que los problemas no están demasiado extendidos. Si instaló la actualización y no ha experimentado ningún problema, estará bien para continuar con la instalación.

