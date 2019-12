Windows 7 seguirá recibiendo actualizaciones de su antivirus

diciembre 19, 2019

Microsoft Security Essentials (MSE) continuará recibiendo actualizaciones de definición para el nuevo malware después de que Windows 7 llegue al final del soporte, aunque un boletín de soporte de Microsoft indique lo contrario. En las preguntas frecuentes de Microsoft sobre las actualizaciones de seguridad extendidas, establece que después de que Win 7 alcance EoS, MSE ya no protegerá una computadora con ese sistema operativo.

Esto era preocupante para aquellos usuarios que continúan usando MSE en Windows 7. Esto significaba que tendrían que obtener un nuevo software antivirus para mantenerse protegidos. En un AMA de Microsoft sobre Win 7 en foros de comunidad de Microsoft, Woody Leonhard preguntó si MSE ya no recibiría firmas de malware después de la fecha EoS del 14 de enero de 2020. El empleado de Microsoft Mike Cure dijo que MSE aún recibiría actualizaciones de firmas después del 14 de enero. Pero compartió información de un FAQ de Win 7 Fin de soporte que explica que el programa Microsoft Security Essentials ya no recibirá actualizaciones.

Si bien estas son seguramente buenas noticias para los usuarios de MSE en Windows 7, aún no significa que deba continuar usando Win 7 o Microsoft Security Essentials para el caso.

Recomendaciones

Sin una suscripción a las actualizaciones de seguridad extendidas de Windows 7, el uso del sistema operativo no admitido abrirá a los usuarios a vulnerabilidades que ya no serán reparadas. Además, no es raro que se descubran vulnerabilidades o se omitan métodos en el software antivirus.

Incluso si está dispuesto a correr el riesgo de verse afectado por nuevas vulnerabilidades en Win 7, aún es posible que los distribuidores de malware propongan métodos que eviten las detecciones en Microsoft Security Essentials.

Si está ejecutando Win 7, se recomienda encarecidamente que actualice su computadora a Windows 10, lo que aún se puede hacer de forma gratuita.

