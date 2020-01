Xiaomi preinstalará las apps Google Phone y Messages en sus móviles

enero 4, 2020

Comenzando con (e incluyendo) el Mi 9T Pro, todos los teléfonos inteligentes Xiaomi que se lanzan internacionalmente vendrán con las aplicaciones Google Phone y Messages. Este cambio finalmente ha sido reconocido por Xiaomi en sus foros oficiales hoy, y definitivamente ha pasado mucho tiempo.

Imagen por testing vía Shutterstock

Por lo tanto, si tiene un teléfono Xiaomi con una ROM global o EEA, ya no tiene instalado MIUI Dialer and Messaging. La compañía china está renunciando a esto y está utilizando las alternativas de Google debido a «leyes y restricciones de privacidad en todo el mundo». Xiaomi continúa explicando que el teléfono y los mensajes de Google usan los servicios móviles de Google, lo cual es obvio y realmente no entra en el meollo de la cuestión.

Asumimos que Xiaomi prefirió esta solución a asegurarse de que sus propias aplicaciones MIUI Dialer y Messaging cumplan con las diversas regulaciones de privacidad en todos los territorios donde vende sus productos. No se espera que este cambio se adapte a los modelos que se lanzaron internacionalmente antes del Mi 9T Pro.

La situación significa que si estás atascado con las aplicaciones de Google no podrás grabar llamadas, aunque la empresa promete que esa función volverá antes de fin de año.

Origen: Xiaomi will continue to pre-install Google’s Phone and Messages apps on global devices

