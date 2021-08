Xiaomi quiere reducir la velocidad de carga de sus teléfonos con baterías no oficiales

agosto 26, 2021

La gente de XDA descubrió un conjunto de código dentro de la versión 5.6.0 de la aplicación Mi Security recientemente lanzada, que brinda nuevas configuraciones de carga y cuidado de la batería. La configuración contiene pistas de que Xiaomi comenzará a emitir una advertencia y podría reducir la velocidad de carga si el sistema operativo MIUI detecta que el teléfono inteligente tiene una batería «no autorizada» instalada.

El mensaje de advertencia incluye instrucciones de que solo los proveedores de servicios autorizados deben reemplazar la batería del teléfono. También hay otra advertencia de que el uso de una batería «no autorizada» puede dañar el dispositivo o dañar al usuario.

El código también muestra que esta nueva advertencia solo estará restringida a usuarios en China y será específica para Mi 9, Mi 10 y Mi 10 Pro. Afortunadamente, la advertencia no se mostrará a los usuarios de los modelos afectados ni a ningún otro teléfono Xiaomi en otras regiones. Sin embargo, no se puede confirmar si la advertencia ha comenzado a afectar a los usuarios de los modelos en China.

No podemos decir si Xiaomi no replicará esto de reducir la velocidad de carga en el futuro en otros mercados, pero creemos que puede haber razones legítimas por las que la compañía querría hacer esto. Los modelos en cuestión están equipados con tecnología de carga rápida y la batería de terceros, algunas de las cuales pueden ser deficientes, pueden no ser capaces de soportar la velocidad de carga rápida. Esto podría provocar que la batería se hinche, se sobrecaliente o gotee, lo que podría provocar un incendio y otros peligros.

Xiaomi debería emitir una declaración aclarando por qué quieren seguir este camino y si esta función se implementará fuera de China a otros mercados como Europa e India.

Origen: Gizmochina

