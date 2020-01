Ya es hora de formatear o restaurar tu teléfono móvil Android

enero 18, 2020

En más de una ocasión, se habla de restaurar o formatear tu teléfono Android como solución a algunos problemas. Aunque hay muchas dudas sobre este proceso, que supone que el teléfono va a regresar a su estado original, tal y como salió de la fábrica. Hay momentos en los que realizar este proceso puede ser una buena idea, pero son casos puntuales.

Por eso, es importante recordar algunos casos concretos en los que sea de interés restaurar o formatear tu teléfono Android. Ya que pese a que se presente como una solución fácil para muchos tipos de situaciones, solo tiene sentido usarlo en unos momentos muy concretos. Restaurar un teléfono Android es sencillo, es una opción que nos encontramos en los propios ajustes. Pero esto no significa que sea algo que debamos utilizar ante cada problema que surja en el teléfono. Hay que tener en cuenta que supone que se van a borrar todos los datos del teléfono, que lo vamos a dejar en el mismo estado en el que salió de la fábrica, por lo que es una acción de gran peso e impacto en el teléfono.

Es por ello que se debe recurrir a ella siempre como el último recurso. Si en un determinado problema has probado todo, pero tu teléfono sigue experimentando dicho fallo, entonces puede ser el momento de restaurar o formatear este dispositivo. Si ya no queda más remedio, porque no hay más opciones.

Cuándo conviene restaurar un teléfono Android…

