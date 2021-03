marzo 9, 2021

Cada usuarios de teléfonos suele tener sus preferencias. Mientras que algunos prefieren un buen diseño, otros se centrarán en el rendimiento, mientras que otros aman las cámaras. Muchos usuarios son más complicados, por lo que prefieren una combinación de estas características. Sin embargo, un teléfono inteligente casi nunca es perfecto. Casi nunca puede obtenerlo todo en todos los departamentos, de lo contrario, el precio podría ser solo su imperfección. Si eres un amante de las selfies, esta lista de los 10 mejores smartphones para selfies es para ti.

Actualmente, los teléfonos inteligentes para selfies han avanzado tanto que ahora obtenemos la calidad de la cámara trasera por adelantado. Muchos teléfonos inteligentes en la industria ahora vienen con cámaras para selfies duales o sensores de cámara frontal por encima de 20 Mpx. Sin embargo, debemos entender que una gran imagen de selfie no depende del tamaño de píxel o del estado de la cámara dual. Hay muchas optimizaciones de software que también garantizan resultados de primera categoría. Muchos teléfonos para selfies ahora vienen con funciones especiales de embellecimiento además de funciones de inteligencia artificial de primer nivel, así como el modo retrato. Hemos compilado una lista de los mejores teléfonos inteligentes para selfies que puede comprar este mes.

Oppo Reno 5 Pro

Antes de analizar las características que hacen que el rendimiento de selfies de este teléfono sea excelente, veamos sus especificaciones. En la parte frontal, este dispositivo usa un 32 Mpx con una apertura de f / 2.4 (26 mm (ancho), 1 / 2.8 ″, 0.8µm) y es compatible con HDR, 1080p @ 30fps y gyro-EIS. Sin embargo, no es solo el píxel y la apertura lo que hace que la cámara frontal sea buena. Oppo incluyó un par de funciones como el modo de autofoto retrato y múltiples filtros para imágenes de alta calidad.

El Oppo Reno 5 Pro viene con una mejora de la escena de IA incluso para la cámara frontal. Con esta función, puede disfrutar tomando selfies sin la molestia de editar. Una de las características de la mejora de la IA es que reconoce automáticamente los niveles de luz del escenario de la fotografía utilizando un algoritmo de IA y optimiza la configuración para hacer que cada imagen y video sea claro y vibrante.

Además, tenemos la función de modo de retrato Night Flare que garantiza retratos nocturnos llamativos. Las luces de fondo con destellos brindan retratos nocturnos refinados automáticamente con un brillo y un enfoque frescos. Con respecto a esta característica, Oppo dijo: “No dejes que la iluminación te limite. Grabe videos claros y brillantes, incluso en entornos con poca luz o contraluz ”.

Sin embargo, el énfasis para este teléfono Oppo es en realidad su capacidad de video. La cámara frontal tiene video de 1080p @ 30fps en el mejor de los casos, incluso la cámara principal trasera obtiene grabación de video de 4k @ 30fps en el mejor de los casos. Sin embargo, ambos admiten la función AI Highlight Video que compensa eso. Esta función analiza el entorno y establece automáticamente una configuración adecuada para un mejor resultado. En un entorno con poca luz, se activará y habilitará el Modo Ultra Nocturno. Durante el día, puede obtener HDR en vivo para una vista dinámica más amplia.

Además, el Oppo Reno 5 Pro también viene con un modo de video monocromo. Este modo viene con tres filtros que incluyen Crimson (leer rojo), Forest Green (leer verde) y solo Blue. Además, también utiliza el algoritmo Live HDR. Esto limita automáticamente la luz por sobreexposición y preserva los detalles donde no hay luz. Esto crea un equilibrio en términos de color, textura y detalles. Con el Oppo Reno 5 Pro, poca luz no significa imágenes o videos deficientes.

Por último, el Oppo Reno 5 Pro viene con un modo de video de doble vista que cuenta dos lados de la historia. Con esta función, los usuarios pueden combinar las cámaras frontal y trasera para capturar lo que está sucediendo en ambos lados al mismo tiempo. Estas características hacen del Oppo Reno 5 Pro uno de los mejores teléfonos inteligentes para selfies.

Resumen de especificaciones del Oppo Reno 5 Pro

Para los usuarios que deseen más información además de la cámara frontal, aquí hay una breve descripción de otras funciones. El Oppo Reno 5 Pro viene con una pantalla AMOLED de 6.55 pulgadas que admite una frecuencia de actualización de 90HZ y una resolución de 1080 x 2400 píxeles. Uno de sus puntos de venta es su diseño delgado y ligero, que mide 7,6 mm de grosor y pesa 173 g. Este teléfono inteligente viene con el Dimensity 1000+ SoC (GPU Mali-G77) y admite 8GB / 12GB de RAM y 128GB / 256GB de almacenamiento UFS 2.1. Utiliza una configuración de cámara trasera cuádruple.

Tiene una cámara principal de 64 Mpx acompañado de una lente ultra gran angular de 8 Mpx, una lente macro de 2 Mpx y una lente de profundidad de 2 Mpx. Este dispositivo utiliza una batería de 4350 mAh que admite carga rápida de 65W y carga inversa. Otras características incluyen conectividad inalámbrica 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1 y ColorOS 11.1 (Android 11).

Vivo V20 Pro

Cuando se trata de teléfonos inteligentes para selfies, Vivo es una empresa a la que recurrir. Pone mucho énfasis en su departamento de selfies, no es de extrañar que tenga los píxeles más altos para la cámara frontal. El Vivo V20 Pro está en nuestra lista, pero no solo por sus cámaras Eye Autofocus de 44 Mpx o Dual Selfie. Ahora, veamos las especificaciones de la cámara frontal del Vivo V20 Pro.

Este teléfono inteligente viene con una cámara principal de 44 Mpx (f / 2.0 gran angular) y una cámara de 8 Mpx (f / 2.3 ultra gran angular, 1 / 4.0″, 1.12µm) en la parte frontal. La cámara frontal también admite videos HDR y 4K @ 60fps, 4K @ 30fps, 1080p @ 30fps y gyro-EIS.

A partir de las imágenes, la cámara frontal principal de 44 Mpx admite retratos magníficos con profundidad y colores de alta calidad. Según Vivo, esta cámara frontal incluso admite «zoom extremo», no es que la mayoría de la gente lo necesite de todos modos.

Sin embargo, la cámara súper gran angular de 8 Mpx compatible captura tomas más grandes y más amplias. Esto significa que puede capturar imágenes de selfies con más personas seguidas. La cámara frontal principal con AF puede enfocar nítidamente desde 15 cm y alejarse hasta el infinito. Ya sea que esté disparando de cerca, con la ayuda de un palo para selfies o desde distancias aún mayores, el enfoque y la claridad incomparables están disponibles para usted.

Según Vivo, este dispositivo viene con una cámara Eye Autofocus Dual Selfie de 44 Mpx. Hay una razón por la que llama a esta cámara una cámara de “enfoque automático ocular”. Esto se debe a que esta función (Autoenfoque ocular) puede rastrear sus ojos sin importar cuántas veces los mueva o adónde vayan. Incluso si está en movimiento, esta función rastrea con precisión sus ojos. Por lo tanto, no es necesario estar siempre mirando a la cámara para obtener excelentes tomas.

Al igual que el Oppo Reno 5 Pro, el Vivo V20 Pro también viene con un modo de video de doble vista. También puede crear una fusión artística combinando primeros planos y fondos, con vistas previas en tiempo real. Este dispositivo ofrece nada menos que una salida profesional y se destaca entre muchos teléfonos inteligentes para selfies.

Para aquellos que conocen su cámara, el video 4K @ 60fps para una cámara selfie es probablemente la mejor parte. Esta capacidad de video no está disponible en la cámara principal trasera de muchos teléfonos. Los usuarios pueden crear increíbles videos 4K con Face Beauty y detalles de alta definición.

Resumen de especificaciones de Vivo V20 Pro

Este teléfono inteligente viene con una pantalla AMOLED de 6.44 pulgadas que admite una resolución de 1080 x 2400 píxeles. Debajo del capó, tenemos un Qualcomm Snapdragon 765G junto con hasta 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. En la parte trasera, utiliza una configuración de cámara triple. Tiene una cámara principal de 64 Mpx con sensores de 8 Mpx (ultra gran angular) y 2 Mpx (profundidad). Este dispositivo utiliza una batería de 4000 mAh que admite una carga rápida de 33W. Este dispositivo viene con Funtouch 11 sobre Android 10, sin embargo, se puede actualizar a Android 11.

OnePlus North

El OnePlus Nord es otro dispositivo inolvidable en esta lista de teléfonos inteligentes para selfies. El OnePlus Nord es uno de los pocos teléfonos inteligentes de gama media de la compañía. Por lo tanto, no esperamos que tenga las mejores características en general. Sin embargo, cuando se trata de selfies, podría decirse que es el mejor teléfono para selfies OnePlus con su configuración de cámara frontal dual.

El OnePlus Nord utiliza una cámara de 32 Mpx (f / 2.5 gran angular, 1 / 2.8″, 0.8µm), así como una cámara de 8 Mpx (f / 2.5 105˚ ultra gran angular, 1 / 4.0″, 1.12µm) en la parte frontal. La cámara frontal también admite videos HDR y 4K @ 60fps, 4K @ 30fps y 1080p @ 30fps.

Si no le gusta el diseño perforado, es posible que no prefiera el OnePlus Nord. Esto se debe a que la cámara para selfies frontal dual reside en un orificio de doble perforación en la parte superior izquierda. La cámara principal de 32 Mpx usa un sensor Sony IMX616 pero carece de cualquier forma de estabilización. Sin embargo, las imágenes siguen siendo brillantes y claras, especialmente en un entorno brillante. Al igual que el Vivo V20 Pro, la cámara frontal ultra ancha captura a más personas con menos detalles y suavizado artificial. Este dispositivo también admite imágenes de retrato, pero el desenfoque no es muy natural y no hay forma de ajustarlo.

La cámara OnePlus Nord es aún más impresionante para capturar videos de selfies. En primer lugar, la cámara principal de 32 Mpx admite videos 4K @ 60fps, lo que lo convierte en uno de los mejores teléfonos inteligentes para selfies. Además, la cámara secundaria de 8 Mpx también admite videos 4K pero solo a 30 fps.

Resumen de especificaciones del OnePlus Nord

El OnePlus Nord utiliza una pantalla AMOLED de 6,44 pulgadas que admite una frecuencia de actualización de 90 HZ y una resolución de 1080 x 2400 píxeles. Este teléfono inteligente también viene con Snapdragon 765G y admite 6GB / 8GB / 12GB de RAM y 64GB / 128GB / 256GB de almacenamiento UFS 2.1. Utiliza una configuración de cámara trasera cuádruple. Tiene una cámara principal de 48 Mpx con sensores de 8 Mpx (ultra gran angular), 5 Mpx (macro) y 2 Mpx (profundidad). Este dispositivo utiliza una batería de 4115 mAh que admite una carga rápida de 30W. Otras características incluyen conectividad inalámbrica 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1 y OxygenOS 10.5.9 (Android 10).

Oppo F17 Pro

Al igual que Vivo, Oppo también produce teléfonos inteligentes con cámaras excepcionalmente buenas. Si está buscando teléfonos inteligentes para selfies, entonces es difícil perderse Oppo. El Oppo F17 Pro está en nuestra lista y su cámara, especialmente la cámara para selfies, satisfará sus necesidades. En la parte frontal, este dispositivo utiliza una configuración de cámara dual.

Viene con una cámara de 16 Mpx (f / 2.4 gran angular, 1 / 3.09″, 1.0µm), así como una cámara de 2 Mpx (f / 2.4 de profundidad) en la parte frontal. La cámara frontal también admite videos HDR y 1080p @ 30fps. En relación con otros dispositivos de la lista, el Oppo F17 Pro puede no ser de primera categoría. Sin embargo, este dispositivo tiene algunas características interesantes como video vertical, modo pop de color y configuración de trípode en modo nocturno que lo hacen destacar.

Curiosamente, el modo de video de este dispositivo es compatible con la estabilización Ultra Steady y los algoritmos anti-vibración. No muchos fabricantes incluyen funciones de estabilización para la cámara frontal. El resultado final es bastante excelente con un enfoque en la cara.

En general, este dispositivo admite videos de 4K, 1080p y 720p. Sin embargo, parece que los videos de 1080p son los mejores, especialmente cuando el usuario activa su agresivo algoritmo EIS. Para el video 4K, no hay estabilización y la salida parece sobreprocesada. Aunque hay un par de teléfonos inteligentes para selfies por encima de este dispositivo, ofrece lo suficiente para estar en esta lista.

Resumen de especificaciones del Oppo F17 Pro

Este teléfono inteligente viene con una pantalla AMOLED de 6.43 pulgadas que admite una resolución de 1080 x 2400 píxeles. Este teléfono inteligente también viene con el SoC Helio P95 y admite 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento UFS 2.1. Utiliza una configuración de cámara trasera cuádruple. Tiene una cámara principal de 48 Mpx con sensores de 8 Mpx (ultra gran angular), 5 Mpx (profundidad) y 2 Mpx (profundidad). Este dispositivo utiliza una batería de 4015 mAh que admite una carga rápida de 30W. Otras características incluyen conectividad inalámbrica 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1 y ColorOS 7.2 (Android 10).

Vivo X50 Pro

Tenemos otro dispositivo Vivo en la lista y esta vez es el «buque insignia» Vivo X50 Pro . Al igual que otros teléfonos inteligentes Vivo, el departamento de cámaras es el principal punto de venta de este dispositivo. En primer lugar, este es el primer dispositivo en el mercado indio que admite un sistema de cámara Gimbal. Sigue siendo uno de los pocos teléfonos inteligentes para selfies en India que admite esta función. Con esta función, los usuarios pueden obtener videos más estables y mejores imágenes. El Vivo X50 Pro usa una cámara frontal única de 32 Mpx (f / 2.5 gran angular, 1 / 2.8″, 0.8µm). La cámara frontal también admite videos HDR y 1080p @ 30fps.

Este dispositivo ofrece buenas fotos con poca luz y para hacerlo más interesante es la estabilización durante la toma. La función de estabilización también se extiende a los videos. La compañía también hizo algunas optimizaciones con su cámara para selfies. El modo de belleza viene con algo de suavizado de piel incluso cuando el modo de belleza está desactivado. Esto es un problema para algunas personas porque significa que técnicamente la cámara frontal no captura imágenes naturales. Sin embargo, los usuarios pueden editar las imágenes para que se vean más realistas. Este no debería ser el caso de excelentes teléfonos inteligentes para selfies.

Independientemente de sus defectos, el Vivo X50 Pro tiene un rendimiento de cámara bastante decente. Sin embargo, es posible que los usuarios que requieran imágenes de selfies muy naturales no quieran utilizar este dispositivo.

Resumen de especificaciones del Vivo X50 Pro

Este dispositivo funciona con un SoC Qualcomm Snapdragon 765G con conectividad 5G activa. El Vivo X50 Pro tiene una pantalla AMOLED full-HD + de 6.56 pulgadas con una perforadora en la esquina superior izquierda. El panel también tiene una frecuencia de actualización de 90Hz más alta. Tiene 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento. Además, este dispositivo viene con una batería de 4.315 mAh que admite una carga rápida de 33 W. La compañía afirma que esta batería es capaz de ofrecer una duración de batería de todo el día.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Este es el primer dispositivo Samsung en esta lista, pero no será el único. Cuando se trata de Samsung, vemos la relevancia de la frase “los píxeles no siempre importan”. Este teléfono inteligente viene con un sensor único de 10 Mpx 1 / 3.2″ con una apertura de f / 2.2 y es compatible con el enfoque automático de detección de fase. Con solo 10 Mpx, este dispositivo tiene quizás uno de los tamaños de píxel más bajos de esta lista. Aunque Samsung no se centra realmente en los teléfonos inteligentes para selfies, la optimización del software de la compañía es excelente y sus dispositivos ofrecen un rendimiento de cámara frontal de primer nivel.

Resumen de especificaciones clave de la cámara frontal:

Sensor primario de 10 Mpx 1 / 3,2″, píxeles de 1,22 µm

F / 2.2: lente de apertura con una distancia focal equivalente a 26 mm

PDAF de doble píxel

Flash de pantalla

4K a 30/60 fps, 1080p a 30 fps

Con un buen rango dinámico y un balance de blancos preciso, el Samsung Galaxy Note 20 Ultra ofrece excelentes imágenes en la mayoría de los entornos. Por supuesto, su rendimiento en un entorno brillante es mejor que en un entorno con poca luz. Sin embargo, para obtener más detalles en un entorno con poca luz, Samsung se aseguró de que la pantalla del teléfono funcione como una linterna. Esto se suma al flash frontal.

El modo de enfoque automático y retrato es de primera categoría. Son consistentemente naturales y hay una separación perfecta entre el objeto y el fondo. Esta perfección asegura que nadie saldrá borroso en una selfie grupal.

Para videos, la cámara frontal llega a 4K @ 60fps, por lo que ofrece lo mejor que hay con respecto a los teléfonos inteligentes para selfies. El enfoque, la profundidad de campo, la estabilización y el color son otros aspectos interesantes de esta cámara.

Resumen de especificaciones del Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Este dispositivo viene con un SoC Qualcomm Snapdragon 865+. Utiliza una pantalla AMOLED dinámica de 6,9 ​​pulgadas que admite una frecuencia de actualización de 120 Hz y una resolución de 1440 x 3088 píxeles. Además, tiene 12GB de RAM y 128GB / 256GB / 512GB de almacenamiento interno. En la parte trasera, tiene una configuración de cámara triple con un sensor principal de 108 Mpx. Además, este dispositivo viene con una batería de 4.500 mAh que admite una carga rápida de 25W.

iPhone 12 Pro Max

Será extraño compilar esta lista y no tener un dispositivo Apple. Esto se debe a que Apple casi siempre usa una gran cámara para selfies. De hecho, podemos considerar a Apple como una de las pocas marcas en la industria con “muchos” teléfonos inteligentes para selfies. Aunque la competencia se está volviendo más dura, Apple todavía se aferra a la suya. Sobre el papel, es posible que la cámara para selfies del iPhone 12 Pro Max no suene tan especial. Después de todo, viene con un sensor de 12 Mpx f / 2.2. Sin embargo, las optimizaciones y la calidad son de primera categoría.

Especificaciones clave de la cámara frontal:

Cámara frontal dual

Sensor de 12 Mpx 1 / 3.6 pulgadas con lente de apertura f / 2.2 equivalente a 23 mm

Sensor SL 3D para estimación de profundidad

Video 4K 2160p Dolby Vision HDR a 24/30/60 fps, 1080p hasta 120 fps, gyro-EIS

Este dispositivo es ideal para imágenes de retratos de calidad con un sensor de profundidad. La función del modo nocturno es bastante buena y un entorno con poca luz seguramente no es un problema. Su función de enfoque automático asegura que los rostros sean súper claros, pero su rendimiento está optimizado para un rango de 30 cm a 90 cm. Sin embargo, por encima de 90 cm, digamos a 120 cm, el sensor de profundidad de campo asegura que las selfies se mantengan nítidas. En cuanto al bokeh, los modos de estabilización y otras características, el iPhone 12 Pro Max obviamente se destaca como uno de los mejores teléfonos inteligentes para selfies en la industria en la actualidad.

Resumen de especificaciones del iPhone 12 Pro Max

El iPhone 12 Pro Max viene con un Super Retina XDR OLED de 6.7 pulgadas que admite una resolución de 1284 x 2778 píxeles y una frecuencia de actualización de 60Hz. Bajo el capó, este teléfono inteligente usa el chip Apple A14 Bionic 5nm. Este dispositivo utiliza 6 GB de RAM y 128 GB / 256 GB / 512 GB de almacenamiento interno. En la parte trasera, tiene una configuración de cámara triple, todos los sensores de 12 Mpx. Incluye un gran angular, telefoto, un ultra gran angular y un sensor TOF 3D LiDAR. El tamaño de la batería es de solo 3687 mAh y admite carga rápida de 20 W y carga inalámbrica de 15W.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Técnicamente, toda la serie Samsung Galaxy S21 debería estar en esta lista. Sin embargo, no podemos aceptarlo todo, ya que utilizan características similares, por lo que estamos tomando lo mejor. Sin embargo, la abundancia de trucos de software de Samsung, incluido un modo de selfie «amplio» basado en software y la capacidad de elegir entre los modos natural y belleza, hacen que este teléfono inteligente se destaque.

Especificaciones clave de la cámara frontal:

Cámara frontal única

40 Mpx, f / 2.2, 26 mm (ancho), 1 / 2.8″, 0.7µm, PDAF

Videollamada dual, Auto-HDR

4K a 30/60 fps, 1080p a 30 fps

Cualquiera que sea la característica que se le ocurra, como el modo retrato, el modo nocturno, la estabilización y otras, este dispositivo lo tiene cubierto. El final del video también es excelente, pero Samsung agregó algo para mejorarlo. El fabricante de Corea del Sur lo llama la «Visión del Director».

En el frente del video, el Galaxy S21 Ultra puede grabar video 8K hasta 30 fps y todas sus cámaras pueden capturar video 4K hasta 60 fps. Pero la mejor actualización de video es la Vista del director. Curiosamente, esta es la misma característica que Oppo y Vivo llaman modo de vista dual. Este modo permite a los usuarios usar el Galaxy S21 Ultra para usar las cámaras frontal y trasera simultáneamente para la grabación de video. Sin embargo, Samsung agregó una miniatura para permitir a los usuarios hacer una llamada rápida durante la grabación.

Resumen de especificaciones del Samsung Galaxy S21 Ultra

Este dispositivo viene con un SoC Qualcomm Snapdragon 888. Utiliza una pantalla AMOLED dinámica de 6,8 pulgadas que admite una frecuencia de actualización de 120 Hz y una resolución de 1440 x 3200 píxeles. Además, tiene 12GB / 16GB de RAM y 128GB / 256GB / 512GB de almacenamiento interno UFS 3.1. En la parte trasera, tiene una configuración de cuatro cámaras con un sensor principal de 108 Mpx que admite videos de 8K. Además, este dispositivo viene con una batería de 5.000 mAh que admite carga rápida de 25W, carga inalámbrica de 15W y carga inalámbrica inversa de 4,5W.

Google Pixel 5

Algunos lectores finalmente tendrán un suspiro de alivio después de ver el Google Pixel 5 en esta lista. No es que haya nada especial con Google Pixel 5, pero hay algo especial con las cámaras de Google Pixel. Quien conozca los teléfonos inteligentes debe saber que cuando se trata de optimización de cámaras, Google es el mejor en el negocio. La cámara frontal del Google Pixel 5 no defrauda como se esperaba.

Especificaciones clave de la cámara frontal:

Sensor de 8 Mpx 1 / 4.0″

Lente de apertura f / 2.0 con distancia focal equivalente a 24 mm

Foco fijo

Flash de pantalla

Video de 1080p a 30 fps

Con solo 8 Mpx en su cámara frontal, este teléfono inteligente tiene el tamaño de píxel más pequeño de esta lista. Sin embargo, su optimización de software es insuperable. Se supone que este teléfono inteligente es el buque insignia de Google, pero la compañía tuvo que hacer algunos recortes para reducir el costo. Por supuesto, esto afectó el rendimiento general de la cámara de este dispositivo.

En general, no hay mucho de qué quejarse con respecto a la cámara frontal de este dispositivo. La salida de color, el balance de blancos, el enfoque y otras características son bastante decentes. Más importante aún, es que esta cámara controla perfectamente el ruido incluso en entornos con poca luz.

Según DxOMark, “la simulación de bokeh de Pixel ofrece una buena estimación de la profundidad, con solo pequeños artefactos alrededor del sujeto en primer plano. Sin embargo, no hay degradado de desenfoque y los focos del fondo se renderizan con poco contraste, lo que da como resultado un efecto ligeramente antinatural ”.

Especificaciones de Google Pixel 5

Para reducir el costo, Google optó por usar el Snapdragon 765G, que no está del todo mal. Sin embargo, en relación con sus competidores, está un paso atrás. Este teléfono inteligente viene con una pantalla de 6 pulgadas que admite una resolución de 1080 x 2340 píxeles y una frecuencia de actualización de 90 Hz. Este dispositivo ofrece 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Además, este dispositivo viene con una batería de 4.080 mAh que admite una carga rápida de 18W, carga inalámbrica de 12W y carga inalámbrica inversa de 5W.

Huawei P40 Pro+

Esta lista no estará completa sin la mención de Huawei. En el ranking de cámaras DxoMax, los teléfonos inteligentes de Huawei son los dos primeros. Honestamente, la serie Huawei P40 viene con algunas de las mejores cámaras para selfies de la industria. Sin embargo, al igual que con la serie iPhone 12 y la serie Samsung Galaxy S21, esta lista no puede incluir todos los teléfonos de la serie P40, por lo que solo usamos la versión superior.

Especificaciones clave de la cámara frontal:

Cámara frontal dual

32 Mpx, f / 2.2, 26 mm (ancho), 1 / 2.8″, 0.8μm, AF

Lente de enfoque automático con apertura f / 2.2 equivalente a 26 mm

Sensor IR 3D para estimación de profundidad y enfoque automático

Video 4K 2160 / 30fps

Al igual que otros dispositivos en esta lista, el Huawei P40 viene con Embellecimiento facial. Con esta función, simplemente relájese y deje que el teléfono haga toda la edición por usted. Uno de los puntos fuertes del Huawei P40 Pro + es su reducción de ruido, buena exposición al color y excelente bokeh. Con el sensor de infrarrojos dedicado, las tomas con bokeh son excelentes. Este sensor proporciona una estimación de profundidad precisa y enmascaramiento alrededor del sujeto durante el desenfoque del fondo.

Si bien el enfoque es excelente, probablemente sea el único aspecto de esta cámara que la industria tiene mejor. Sin embargo, la captura de enfoque se enfoca perfectamente a corta distancia, pero parece perder detalles a medida que la distancia se alarga (incluso con un palo para selfies).

Ya sea que se trate de disparos en interiores o exteriores, el Huawei P40 Pro + es bastante impresionante. El enfoque automático preciso y la estabilización de imagen hacen que esta cámara sea aún más atractiva. En general, hay muy poco o nada de qué quejarse con el Huawei P40 Pro+

Especificaciones del Huawei P40 Pro+

Antes de enamorarse de cualquier dispositivo Huawei en la actualidad, es importante saber que no viene con los servicios móviles de Google. Esto significa que puede tener acceso a Google Play Store. Sin Gmail, Google Map, YouTube, nada. Por lo tanto, si vive fuera de China, es posible que desee pensar en esto antes de considerar este dispositivo. Aunque Huawei tiene HMS, que se supone que es una alternativa para GMS, no está al nivel de GMS y todavía carecen de algunas aplicaciones relevantes. Sin embargo, si GMS no es un problema, este teléfono inteligente tiene algunas especificaciones interesantes.

El Huawei P40 Pro+ viene con Kirin 990 SoC junto con 8GB de RAM y 256GB / 512GB de almacenamiento interno. Además, este dispositivo utiliza una pantalla de 6,58 pulgadas que admite una resolución de 1200 x 2640 píxeles y una frecuencia de actualización de 90 Hz. Debajo del capó, hay una batería de 4200 mAh que admite una carga rápida de 40W, una carga inalámbrica de 40 W y una carga inalámbrica inversa de 27W. El departamento de baterías es uno de los puntos de venta de este teléfono inteligente. A partir de ahora, no hay muchos teléfonos inteligentes con capacidad de carga inalámbrica de 40W en la industria.

Es importante tener en cuenta que esta lista no organiza estos teléfonos inteligentes en ningún orden en particular.

