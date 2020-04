abril 29, 2020

El Día de la Madre 2020 llegará el domingo 10 de mayo. Y si está buscando regalos tecnológicos para mamá, estamos aquí para ayudarlo con su estrategia de regalos, lo que podría valer la pena ajustar un poco dado todo lo que sucede. Los obsequios que vale la pena considerar este año podrían estar centrados en mejorar la comodidad y la relajación, como auriculares con cancelación de ruido, un difusor de aroma o un altavoz inteligente con un sonido agradable. Los regalos tecnológicos que son prácticos, como una aspiradora automática y un desinfectante para teléfonos inteligentes, también serían buenos en un momento como este. Lo que sigue es el resumen de nuestros mejores regalos tecnológicos para tu madre experta en tecnología.

10 regalos tecnológicos para mamá en su día

Imagen por Evgeny Atamanenko vía Shutterstock

Marco de fotos digital Aura Mason

No es frecuente que pueda describir un dispositivo electrónico como «sincero», pero un marco de fotos digital es una excepción. Y la oferta de Aura Mason en la categoría es ampliamente considerada como una de las mejores, gracias a su gran pantalla y diseño junto con una configuración fácil. Los usuarios pueden agregar una cantidad ilimitada de fotos al marco conectado a WiFi utilizando la aplicación Aura Frames. El marco de fotos digital Aura Mason actualmente tiene un precio de $179 en Amazon.

Apple Watch Series 5

El gimnasio puede estar cerrado, pero como todos los demás bajo llave, mamá aún necesita hacer ejercicio. El Apple Watch de quinta generación está repleto de funciones de monitoreo de estado físico y salud que incluyen el seguimiento de actividades como correr, montar en bicicleta y yoga. El Apple Watch Series 5 también ofrece un impulso a los entrenamientos al poder reproducir Apple Music incluso sin tener un iPhone cerca. Además, el último Apple Watch presenta una pantalla siempre encendida, para que los usuarios ya no tengan que levantar la muñeca o tocar la pantalla para activarla. El Apple Watch Series 5 (modelo solo para GPS) tiene un precio inicial de $410 en Amazon.

PhoneSoap 3

Un regalo de tranquilidad puede ser muy bienvenido como regalo del Día de la Madre este año. PhoneSoap 3 promete matar el 99.99 por ciento de los gérmenes en un teléfono inteligente utilizando tecnología basada en UV. El dispositivo puede desinfectar de manera segura tanto un teléfono como una funda, e incluso carga el teléfono en el proceso. PhoneSoap 3 también promete adaptarse a todos los tamaños de teléfonos inteligentes, e incluye un amplificador de audio para escuchar notificaciones y alarmas. El PhoneSoap 3 tiene un precio de $48 en Amazon.

Auriculares con cancelación de ruido Bose 700

Si la madre pudiera necesitar ayuda para relajarse (y bloquear el mundo), los auriculares con cancelación de ruido deberían ser un regalo muy bienvenido. Junto con la conectividad inalámbrica, los Bose Noise-Cancelling Headphones 700 ofrecen una mejor cancelación de ruido con una matriz de seis micrófonos que puede bloquear incluso los sonidos más disruptivos. Los auriculares también tienen una almohadilla sensible al tacto en el auricular derecho para habilitar los comandos táctiles para el control de volumen, cambiar la canción o iniciar / detener una pista. También proporcionan una impresionante duración de la batería de 20 horas. Los audífonos con cancelación de ruido Bose 700 (negro) tienen un precio actual de $349 en Amazon.

Difusor inteligente Aera

El difusor inteligente de Aera podría ayudarlo aún más a crear una atmósfera relajante. El difusor inteligente es un sistema de fragancia que ofrece tecnología de «aroma envolvente» para distribuir uniformemente un aroma en una habitación, con configuraciones ajustables para habitaciones pequeñas, medianas o grandes. Aera también dice que la fuerza de la fragancia se puede mantener para que no se desvanezca durante el uso, y los aromas incluso se pueden controlar y programar utilizando una aplicación de teléfono inteligente. Además, el difusor inteligente Aera también se puede controlar por voz utilizando el asistente inteligente Alexa de Amazon. El difusor inteligente Aera tiene un precio de $200 en Amazon.

Instant Pot Smart WiFi

Instant Pot no solo simplifica drásticamente la cocción de una variedad de alimentos, sino que la versión Smart Wifi proporciona una serie de capacidades útiles, incluido el control de la cocina desde un dispositivo móvil. El Instant Pot Smart WiFi viene en un tamaño de seis cuartos y cuenta con un total de ocho modos, incluyendo olla a presión, olla de cocción lenta y olla de arroz / papilla. Con un dispositivo móvil, los usuarios pueden cocinar, programar y ajustar sus platos, e incluso controlar el progreso de las comidas desde su dispositivo. El Instant Pot Smart WiFi tiene un precio actual de $149.99 en Amazon.

Google Nest Hub Max

Nest Hub Max de Google ciertamente no tiene que ir a la cocina, pero poder transmitir videos (como un tutorial de cocina en YouTube) mientras trabaja en la cocina es una gran opción. Y con el control por voz a través del Asistente de Google, los usuarios ni siquiera necesitan secarse las manos para controlar el dispositivo. El Google Nest Hub Max presenta una pantalla HD de 10 pulgadas junto con altavoces estéreo y un woofer de tres pulgadas, y el dispositivo puede mostrar fotos de una biblioteca de Google Photos cuando no está en uso. El Google Nest Hub Max tiene un precio de $229 en Amazon.

Amazon Kindle

Pasar más tiempo en casa es un momento ideal para leer más. Y podría ser un momento ideal para que mamá también se digitalice con un lector electrónico. La última actualización de Amazon al Kindle estándar agrega una luz frontal útil, que permite a los usuarios ajustar el brillo de la pantalla para una lectura más cómoda. Eso incluye durante las lecturas nocturnas en interiores o exteriores bajo el sol brillante. El Kindle estándar presenta una pantalla de 6 pulgadas y 167 ppi para leer libros electrónicos, junto con la capacidad de reproducir audiolibros audibles, y, en particular, el Kindle permite a los usuarios cambiar fácilmente entre leer y escuchar el mismo libro. El Kindle de Amazon actualmente parte a un precio de $89.99 con publicidad de «ofertas especiales» en Amazon.

iRobot Roomba s9 +

La aspiradora automática es una tecnología que ha ido mejorando cada vez más. Roomba s9+ es una de las últimas innovaciones en la categoría. La aspiradora presenta mejoras que incluyen una mayor succión para levantar suciedad, limpieza optimizada de esquinas y bordes, un sistema antialérgico y tecnología para mapear el hogar y determinar el plan de limpieza ideal. Otra característica importante es el sistema de eliminación automática de suciedad Clean Base de Roomba, a través del cual el Roomba s9+ vaciará su propio contenedor, lo que permite a los usuarios pasar semanas sin tener que pensar en pasar la aspiradora, según iRobot. Los avances tecnológicos clave incluyen iAdapt 3.0 Navigation con vSLAM. Para realizar un seguimiento de dónde ha limpiado y un sensor tridimensional mejorado para escanear lo que se encuentra en el camino del robot. El iRobot Roomba s9+ tiene un precio de $999 en Amazon.

Sonos One

Si la madre tiene interés en actualizar o agregar un nuevo altavoz inteligente, tal vez para escuchar música pacífica o edificante durante las circunstancias actuales, el Sonos One de segunda generación es una de las mejores opciones disponibles. El Sonos One ofrece un sonido y volumen excelentes incluso en su factor de forma relativamente compacto, gracias a sus dos amplificadores digitales de clase D junto con un tweeter y un woofer medio. Y en términos de conexión a un asistente inteligente controlado por voz, el Sonos One tiene incorporados los dos asistentes principales: Alexa de Amazon y el Asistente de Google. El Sonos One también está disponible en dos opciones de color: blanco o negro. El Sonos One, Gen 2, actualmente tiene un precio de $197,99 en Amazon.

Origen: 10 artilugios y regalos geniales para el día de la madre

[+] Videos de nuestro canal de YouTube