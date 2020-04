abril 29, 2020

La espera ha terminado para todos aquellos que esperaban conocer todos los detalles del Amazfit X. El que fue definido por Xiaomi y su socio Huami como el smartwatch del futuro ya está en pre-venta en la plataforma Indiegogo. El precio promocional es de $149 o €137, pero su valor base aumentará a $329 o €303 en el futuro. Su precio final puede no complacer a todos, ya que más que versatilidad, el consumidor pagará por un producto con una pantalla futurista. El lanzamiento está programado para agosto de este año y estará disponible en los colores negro plateado.

Smartwatch del futuro con pantalla curva y 7 días de autonomía

Amazfit X destaca por su pantalla curva de 2.07 pulgadas que se distingue de cualquier competidor en el mercado. Tiene un cuerpo de metal, pero las características no van más allá de lo básico. La compañía promete un seguimiento de latidos cardíaco más preciso que las pulseras anteriores, que funciona las 24 horas. Además, también viene con un sensor infrarrojo para leer los niveles de oxígeno en la sangre. Con todos los medidores inteligentes, el dispositivo puede realizar un análisis más completo del estado de salud del usuario e indicar los niveles de estrés y realizar otras evaluaciones. También viene con monitoreo del sueño, una herramienta útil para cualquiera que quiera saber si ha estado disfrutando bien de sus noches de descanso.

Libre de botones

Su teléfono no tiene botones, así que ¿por qué no su reloj? El Amazfit X presenta un diseño minimalista que elimina los botones. Este reloj se mantiene elegante con un sensor sensible a la presión que te ayuda a acceder a todo con solo presionar un dedo.

Doble sistema GPS en un solo reloj

Otro aspecto destacado es el uso de GPS y GLONASS, dos tecnologías de geolocalización que pueden ayudar en la locomoción del propietario del brazalete. Eso significa que si un sistema tiene problemas para encontrarte, el otro saltará a ayudar. Para que pueda tener tranquilidad incluso cuando viaja al extranjero, sabiendo que tiene ambos sistemas de satélite iluminados en su camino.

Por el lado de la batería, el dispositivo recibió una batería de 205 mAh, capaz de funcionar durante hasta 7 días con una sola carga, sin sacrificar características como la monitorización de frecuencia cardíaca de nivel profesional, el texto las 24 horas del día y las notificaciones de llamadas, y el seguimiento de sus entrenamientos semanales. Tiene resistencia al agua, puede sumergirse hasta 50 metros sin verse afectado por el agua.

Como es de esperar de este tipo de gadget, tiene una integración total con los teléfonos inteligentes, es posible acceder a varias estadísticas generadas por el monitoreo de la salud del brazalete y otros recursos también útiles para las tareas diarias.

Especificaciones técnicas del Amazfit X de Xiaomi

AMAZFIT X PANTALLA Pantalla curva de 2,05 pulgadas

AMOLED de 206 x 640 px y 400 nits DIMENSIONES 22.6 x 13.6 mm BATERÍA 200 mAh (duración 7 días) RESISTENCIA 5 ATM (inmersión en el agua a 50 metros) SOFTWARE Amazfit OS, compatible con Android e iOS CONECTIVIDAD Y SENSORES Giroscopio de 6 ejes

Sensor de frecuencia cardiaca

Medición de saturación de oxígeno en sangre

Luz ambiente

GPS + GLONASS

Actividad y sueño Precio – 149 dólares, unos 137 euros en Indiegogo

– 329 dólares, unos 300 euros será su precio final

Origen: Xiaomi Amazfit X. Smartwatch do futuro em pré-venda, mas o preço não é para todos – 4gnews

