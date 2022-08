10 señales de que tu PC estaría infectada con malware

agosto 26, 2022

Actualmente, los actores maliciosos tienen a disposición muchos recursos, como suministros de datos de identidad robados para usar, sitios de cibercrimen en los que es posible intercambiar datos robados, herramientas y servicios de cibercrimen. En este sentido, ESET, compañía especialista en detección proactiva de amenazas, asegura que gran parte del éxito de los ciberdelincuentes está relacionado con saber aprovechar los errores que cometen los usuarios: hacer clic en enlaces de phishing, olvidarse de actualizar software crítico y no utilizar la autenticación multifactor (MFA) y es por eso que cuanto antes un usuario se entere si su PC ha sido infectada con malware o algún otro tipo de virus, mejor.

“Una vez que un equipo está infectado, cuanto más tiempo pase, más daño podrán hacer los delincuentes y las consecuencias pueden resultar más caras. Cuanto más tiempo pase la víctima sin saber que ha sido comprometida, más tiempo tienen los atacantes para monetizar el acceso a la red y a las cuentas en línea. Es por eso que tiene sentido tomar la delantera y realizar algunos unos chequeos. En América Latina, el 24% de las organizaciones que en el último año sufrieron un incidente de seguridad fueron víctimas de una infección con malware. Es importante no esperar a que sea demasiado tarde para tomar medidas.”, asegura Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

A continuación, ESET comparte una lista con algunas de las señales que podrían indicar que una computadora ha sido infectada con malware:

1. Se recibe un mensaje de que ha sido infectado con ransomware:

Si al encender una PC y en lugar de la pantalla de inicio habitual se encuentra un archivo de texto que contiene una nota indicando que se debes pagar un rescate para recuperar los archivos, hay altas probabilidades de que se trate de un ransomware. Por lo general, los grupos de ransomware suelen dar un corto plazo a las víctimas para que paguen, además de instrucciones de cómo hacer el pago en criptomonedas. La mala noticia es que, incluso si se siguen las instrucciones al pie de la letra y se paga, hay grandes posibilidades de que no se recupere el acceso a esos archivos cifrados.

2. La computadora funciona lenta:

Cuando un malware – incluyendo troyanos, gusanos y mineros de criptomonedas – se instala en una PC, a menudo ralentizan la máquina. Esto es así sobre todo con algunos tipos de malware, como es el caso de los mineros de criptomonedas o coinminers, que son utilizados para realizar ataques de cryptojacking que utilizan el poder de procesamiento de la computadora para minar criptomonedas. Si bien el funcionamiento lento de una computadora puede ser como consecuencia de factores no maliciosos, como una mala higiene de la PC, es mejor verificar para descartar la posibilidad de una infección.

3. La webcam se enciende sola:

Algunos spyware instalados por los cibercriminales están diseñados no solo para recolectar datos de una PC, sino también para activar en secreto la cámara web y el micrófono. Hacerlo podría permitir a los ciberdelincuentes grabar y robar videos de los usuarios y su familia, con el riesgo de que puedan utilizarlos en intentos de extorsión. Prestar atención a la luz de la cámara web para comprobar si se activa sola. O, mejor aún, desactivarla completamente con un tapa cámara o una cinta.

4. Los contactos reciben mensajes no solicitados desde la cuenta:

Otra señal clara de que una PC fue comprometida es si amigos y contactos empiezan a quejarse de spam proveniente de la cuentas de correo electrónico o redes sociales. Una táctica clásica de phishing es secuestrar las cuentas de las víctimas y luego utilizarlas para enviar spam o correos de phishing a todos sus contactos. Se puede proteger del robo de cuentas fácilmente asegurando de que todas las cuentas estén protegidas con la autenticación en dos pasos, también conocida como doble factor de autenticación o 2FA, por sus siglas en inglés.

5. Se despliegan muchos anuncios a través de ventanas emergentes:

El adware es un tipo de programa no deseado que utilizan los atacantes para ganar dinero al exponer a las víctimas a un excesivo volumen de anuncios. Así que si en la computadora se despliegan constantemente ventanas emergentes mostrando anuncios invasivos, esto podría indicar la presencia de adware en el equipo.

6. Aparecen nuevas herramientas en la barra de herramientas del navegador:

El malware también puede instalar complementos o extensiones en la barra de herramientas del navegador. Si se detecta alguno que no se reconoce o que no se recuerda haber instalado, podría significar que la PC ha sido comprometida. Puede ser necesario restaurar la PC a su configuración de fábrica para eliminarlos es una infección con malware. Si se trata de una aplicación potencialmente no deseada (PUA, por sus siglas en inglés), puede que no se necesite una medida tan drástica, y alcance con eliminar la aplicación y la barra de herramientas.

7. Comienzan a aparecer iconos aleatorios:

Cuando el malware se instala en una PC que ha sido comprometida, a menudo aparecen nuevos iconos en el escritorio. Estos se pueden detectar fácilmente, siempre y cuando el escritorio en sí esté organizado en un pequeño número de archivos, carpetas y programas. Si el escritorio está repleto de archivos, es importante considerar ordenarlo para poder detectar más fácilmente cualquier ícono sospechoso que aparezca en la PC.

8. Las contraseñas/inicios de sesión dejan de funcionar:

Si los atacantes han logrado comprometer la PC, puede que hayan robado las credenciales de acceso a varias de las cuentas en línea, como el correo electrónico, y que luego hayan cambiado la contraseña para impedir que se pueda acceder. Tener que lidiar con escenario así puede ser una de las partes más estresantes de cualquier ciberataque, ya que se debe reportar el robo de cada una de las cuentas. Además, si el ataque puede poner en riesgo las cuentas de terceros, como pueden ser clientes, socios o cuentas de empleados, se debe comunicar a los posibles afectados.

9. Datos y credenciales de inicio de sesión están circulando en la dark web:

Si alguna vez se recibe un aviso de violación de datos de una empresa o servicio con el que se tiene algún tipo de relación, hay que tomarlo en serio e intentar verificar la información. Sitios como HaveIBeenPwned proporcionan información de direcciones de correo y contraseñas que han sido filtradas como consecuencia de una brecha o exposición de datos. Existen también herramientas de monitoreo de la dark web que permiten buscar los datos en foros de cibercrimen para mantener la información de forma más proactiva. Si se actúa rápidamente, cambiando contraseñas y/o llamando al banco para que bloquee las tarjetas, se puede mitigar el riesgo antes de que los actores malintencionados hayan sido capaces de monetizar un ataque.

10. Se reciben advertencias de un software de seguridad de que se sufrió una infección:

Las advertencias que muestran las herramientas antimalware también deben tomarse en serio, aunque también es importante tener en cuenta que es común que los atacantes desplieguen falsos mensajes alertando a la persona que el equipo ha sido infectado y utilizando el nombre de reconocidos software de seguridad. Por eso es clave comprobar en primer lugar que el mensaje es legítimo y que realmente proviene del software de seguridad informática. De ser así, seguir las instrucciones para tratar de encontrar y eliminar los archivos maliciosos en la PC. No asumir que la advertencia significa que el software antivirus eliminará automáticamente de la PC esa amenaza específica.

Desde ESET comentan que si una PC ha sido comprometida, es necesario ejecutar una herramienta antimalware de un proveedor de buena reputación para tratar de encontrar y eliminar cualquier código malicioso que haya sido instalado, y luego considerar realizar lo siguiente:

Modificar todas las contraseñas de aquellas cuentas a las que se accedió desde esa PC

Descargar una aplicación de MFA para reducir el riesgo de que un actor malicioso pueda comprometer alguna de las cuentas

Invertir en una herramienta de monitoreo de la dark web para verificar qué datos han sido robados y/o expuestos

Congelar la posibilidad de solicitar un crédito para que los ciberdelincuentes no puedan obtener nuevas líneas de crédito a tu nombre

Monitorear todas las cuentas para detectar actividades sospechosas, especialmente las cuentas bancarias

“Si no se está seguro de haber eliminado por completo un código malicioso de la PC, recomendamos considerar realizar la modificación de tus contraseña desde un dispositivo alternativo. Ponte en contacto con tu proveedor de software de seguridad o banco para obtener más información.”, recomienda Camilo Gutiérrez Amaya, de ESET Latinoamérica.

