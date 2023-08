Juegos móviles y de consola dominan el mercado de los videojuegos

agosto 10, 2023

Si bien los juegos de navegador para PC perderán importancia este año, según un pronóstico reciente de Newzoo , los títulos lanzados para consolas demostrarán ser un importante impulsor de ingresos junto a los juegos móviles campeones en ingresos. Los juegos publicados en consolas como Sony PlayStation 5, Nintendo Switch o Microsoft Xbox Series S y X también son un motor de crecimiento crucial.

Como sugieren los datos de Newzoo, los juegos de consola generarán ingresos de $ 56 mil millones, un aumento de 7.4 en comparación con 2022. Esto, según los analistas de Newzoo, puede explicarse porque los títulos retrasados ​​​​de gran presupuesto finalmente verán la luz en 2023. Estos incluyen el los ya lanzados Hogwarts Legacy, Final Fantasy XVI y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, así como los próximos títulos como Starfield y Spider-Man 2. Sin embargo, los juegos móviles continúan siendo el segmento más lucrativo en la industria de los juegos, con una ingresos proyectados de casi $ 93 mil millones, aunque el lento crecimiento de los ingresos puede indicar una saturación inicial del mercado.

En general, la industria del juego verá unos ingresos estimados de 188.000 millones de dólares con software en 2023, y la mayor parte se generará en las regiones de Asia-Pacífico y América del Norte. Esto convierte a la industria de los videojuegos en el sector del entretenimiento con mayor potencial de ingresos. En 2021, sus ganancias estimadas fueron más altas que las de las películas y la música grabada combinadas.

Origen: Statista