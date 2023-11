2 de cada 10 ciberataques a empresas latinoamericanas son culpa de empleados que violan las políticas de seguridad

noviembre 28, 2023

Una nueva encuesta realizada por Kaspersky revela que las violaciones de las políticas de seguridad de la información de una organización por parte de sus empleados son casi tan peligrosas como los ataques de actores externos. En los últimos dos años, el 20% de los ciberataques a empresas latinoamericanas se produjo debido a que los empleados violaron intencionalmente el protocolo de seguridad. Esta cifra es casi igual a la del daño causado por las brechas de ciberseguridad, el 31% de las cuales ocurrió debido a ataques de cibercriminales.

Existe una amplia percepción de que el error humano es una de las principales causas de ciberincidentes en las empresas. Sin embargo, el estado de ciberseguridad de una organización es más complicado ya que existen más factores en juego. Con esto en mente, Kaspersky realizó un estudio para conocer la opinión de profesionales de seguridad informática que trabajan en PyMEs y grandes empresas a nivel mundial, sobre el impacto que las personas tienen en la ciberseguridad de una organización. El objetivo de la investigación fue recopilar información sobre los diferentes grupos de personas que influyen en la ciberseguridad, considerando tanto al personal interno como a los actores externos.

En el caso de ciberataques a empresas latinoamericanas, el estudio de Kaspersky reveló que, además de los errores genuinos, las violaciones de las políticas de seguridad de la información por parte de los empleados fueron uno de los mayores problemas para las empresas de la región. Los encuestados afirmaron que, en los últimos dos años, tanto los empleados de TI como los que forman parte de otras áreas violaron intencionalmente las normas de ciberseguridad. En dicho periodo, este tipo de infracciones a las políticas por parte de los responsables de seguridad informática causaron el 6% de los incidentes cibernéticos. Otros profesionales de TI y colaboradores que no forman parte del área provocaron el 9% y el 6% de los incidentes, respectivamente, al incumplir tales protocolos.

En cuanto al comportamiento individual de los empleados

El problema más común es que hacen deliberadamente lo que está prohibido y, por el contrario, no realizan lo que se requiere en materia de ciberseguridad. Por lo tanto, los encuestados de América Latina afirman que 16% de los incidentes cibernéticos, en los últimos dos años, ocurrieron debido al uso de contraseñas débiles o por no cambiarlas de manera oportuna. Por otro lado, la causa de una cuarta parte (26%) de las violaciones de ciberseguridad fue resultado de que el personal visitara sitios web no seguros. Otro 18% informó que enfrentó incidentes cibernéticos porque los empleados no actualizaron el software del sistema o las aplicaciones cuando era necesario.

El uso de servicios o dispositivos no solicitados es otro factor importante que contribuye a la violación de las políticas de seguridad de la información. Casi una quinta parte (18%) de las empresas latinoamericanas sufrió incidentes cibernéticos porque sus empleados utilizaron sistemas no autorizados para compartir datos. Los empleados del 21% de las empresas accedieron intencionalmente a datos a través de dispositivos no autorizados, mientras que el 14% del personal en otras organizaciones envió datos a direcciones de correo electrónico personales. Otra acción reportada fue la instalación de software no oficial en dispositivos de trabajo: el 6% de los encuestados indicó que esto provocó sus incidentes cibernéticos.

¿Qué qué?

Resulta alarmante que los encuestados en América Latina admiten que, además del comportamiento irresponsable ya mencionado, el 9% de las acciones maliciosas fueron cometidas por empleados con fines personales. Otro hallazgo interesante es que las violaciones de las políticas de TI intencionalmente maliciosas por parte de los empleados fueron un problema relativamente grande para los servicios financieros, ya que el 34% de los encuestados en este sector lo reportaron.

“Junto con las amenazas externas de ciberseguridad, hay muchos factores internos que pueden provocar incidentes en cualquier organización”, resalta Alexey Vovk, Jefe de Seguridad de la Información en Kaspersky. “Como muestran las estadísticas, los empleados de cualquier área, ya sean especialistas de TI o no, pueden influir negativamente en la ciberseguridad, tanto intencional como involuntariamente. Por eso es importante considerar los métodos para prevenir las violaciones de políticas de TI y garantizar la seguridad de las organizaciones, es decir, implementar un enfoque integrado para la ciberseguridad. Es imprescindible que las organizaciones creen una cultura de ciberseguridad desde el principio, desarrollando y aplicando políticas de seguridad, así como aumentando la conciencia de ciberseguridad entre los empleados. De esta manera, el personal abordará las reglas con mayor responsabilidad y comprenderá claramente las posibles consecuencias de sus infracciones”.

Para mantener la infraestructura de su empresa a salvo ante las consecuencias de las violaciones de las políticas de TI por parte de los empleados, Kaspersky recomienda:

Utilizar productos de ciberseguridad con funciones de control de aplicaciones, web y dispositivos. Esta funcionalidad puede limitar el uso de aplicaciones, sitios web y periféricos no solicitados, reduciendo los riesgos de infección.

El Control Avanzado de Anomalías ayuda a prevenir actividades potencialmente peligrosas que están ‘fuera de lo común’, ya sean realizadas por el usuario o iniciadas por el atacante que ha tomado el control del sistema.

Controlar las transferencias de datos en ambas direcciones: dentro y fuera del sistema, ya que esto también conlleva riesgos. Existen soluciones que ayudan a que estos problemas puedan resolverse con la función de detección de datos y el filtrado de contenido.

Contratar herramientas que permitan el filtrado de contenido para evitar la transmisión de datos no solicitados, independientemente de su tipo, el estado de protección de la plataforma o el comportamiento del usuario en los endpoints dentro de la red.

El informe completo y más información sobre el impacto humano en la ciberseguridad de las empresas están disponibles a través de este enlace.