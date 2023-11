Misteriosa desaparición de archivos en Google Drive enciende las alarmas

noviembre 28, 2023

Usuarios han presentado recientemente quejas sobre la misteriosa desaparición de archivos en Google Drive el servicio de almacenamiento en la nube de Google. La noticia ha dejado confundidos a los usuarios, quienes ahora exigen una respuesta, ya que los archivos se reportaron como presentes desde el mes de mayo y que desaparezcan sin ninguna advertencia es alarmante por razones obvias. Las quejas fueron destacadas por varios medios, mostrando que el problema comenzó a surgir la semana pasada después de que un usuario coreano, conocido como Yoenjoong, publicara sus quejas en la plataforma de soporte de Google, explicando lo molesto que resulta que archivos útiles simplemente desaparezcan sin previo aviso.

Desaparición de archivos en Google Drive – Imagen vía Depositphotos

Él también explicó cómo el drive simplemente retrocedió a un estado visto en mayo de este año y que todos los datos entre mayo y hoy parecen haber desaparecido, causando inconvenientes extremos para usuarios como él y muchos otros.

Esta solicitud de soporte en particular mencionó cómo Google Drive no mostraba cambios en la actividad del usuario desde mayo de este año. No se eliminaron archivos manualmente ya que no se pueden encontrar en la papelera. Del mismo modo, agregó que ya no se pueden encontrar solicitudes de compartir archivos en la configuración, solo archivos que desaparecen en el aire.

Contactando a los afectados de la supuesta desaparición de archivos en Google Drive

Un miembro del soporte de Google se puso en contacto con los usuarios que iniciaron el hilo de discusión y citó algunas palabras de la empresa para abordar mejor el problema. La declaración incluía una disculpa donde el representante habló sobre no poder conectarse con los usuarios para discutir el asunto, pero se comprometió a rastrear la causa del problema.

Actualmente, la empresa está monitoreando el caso y aseguró a los usuarios que no están siendo específicamente objetivo por alguna razón. Es un fallo que están enfrentando todos los usuarios y las quejas en este sentido siguen creciendo día a día.

Por ahora, el equipo de ingenieros de productos en Google Drive está tratando de encontrar la respuesta a la causa raíz del problema. Asimismo, aconsejaron a cualquier persona que haya experimentado tal comportamiento que evite realizar cambios en las carpetas de datos, hasta que la empresa comprenda completamente el problema y pueda encontrar una solución adecuada, restaurando el acceso completo a las cuentas de los clientes afectados por este suceso misterioso.

Gerard Brennan fue otro de los usuarios que se quejó públicamente

La empresa reconoció cómo el número de informes que están recibiendo continúa creciendo a diario. En este momento, siguen recibiendo quejas de muchos usuarios y desean encontrar una solución adecuada para devolverles el acceso a los usuarios como en los viejos tiempos.

No se generaron informes sobre el tiempo que tomará a los ingenieros encontrar la causa raíz, y tampoco se delineó un marco de tiempo en términos de cuándo los usuarios pueden esperar que se resuelva el problema.

A continuación la traducción de uno de los post publicados en el sitio de soporte de Google:

Post escrito por Gerard Brennan

Los archivos de Google Drive han desaparecido repentinamente.

The Drive literalmente regresó a lo que creo que es mayo de 2023.

Noté que la estructura de carpetas volvió a ser la que tenía en mayo de 2023. Descubrí esto por primera vez cuando no pude restaurar correctamente las carpetas o contenedores y los datos críticos en mi Pixel 7 Pro de reemplazo.

La actividad de Google Drive no muestra ningún cambio, incluidas eliminaciones, movimientos o creaciones. Nunca sincronizo ni comparto mis archivos ni conduzco con nadie.

Informé esto a Google hace un par de meses, después de recibir uno de mis dispositivos de reemplazo y me dijeron que Google solo garantiza sus programas. Necesitaría volver a crear todas las carpetas o contenedores e iniciar sesión nuevamente en programas que no sean de Google.

Me tomó casi una semana completar la colocación de los programas e iniciar sesión, ya que estoy discapacitado y necesito un montón de programas para ayudar con la esclerosis múltiple, una lesión cerebral, enfermedad renal y trastorno bipolar. No recibí ninguna simpatía por el representante. Me acaban de decir que tengo que seguir esos pasos. Estoy en mi sexto dispositivo de reemplazo, así que puedes ver hacia dónde va.

También perdí fotos de mi nieto y tuve que guardarlas en Dropbox. Este fue uno de los puntos de venta cuando compré el plan de 2TB. Para ser honesto, debería quedarme con Dropbox y empezar a trabajar en otro fabricante para mi teléfono.

No tengo palabras. Estoy trabajando y espero un reembolso por los siguientes dispositivos:

Google Píxel 7 Pro 512GB

Plan Google Drive de 2TB

Reloj Google Pixel (comprando un dispositivo de otro fabricante, no se puede usar)

Pixel buds pro (al comprar un dispositivo de otro fabricante, no se puede usar).