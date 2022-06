4 cosas que no debes hacer al jugar en un casino online

junio 20, 2022

Jugar en un casino es muy sencillo y cualquier persona mayor de edad puede hacerlo simplemente acudiendo a un establecimiento o bien por internet. Sin embargo, al jugar en los casinos online, hay varios comportamientos que los usuarios repiten una y otra vez y que les hacen perder dinero. Por eso, aquí te hablamos de 4 errores comunes y fáciles de evitar al jugar en un casino en línea.

Elegir el casino solo por el bono de bienvenida

Los casinos de internet suelen ofrecer promociones a sus nuevos clientes. De hecho, aunque también hay promociones para los clientes ya registrados, los bonos de bienvenida suelen ser los más espectaculares y atractivos.

Sin embargo, un casino va mucho más allá de los bonos de bienvenida y aspectos como la calidad de su catálogo de juegos y la seguridad de los fondos son más importantes. Todavía más trascendental es asegurarse de que el casino tiene autorización de la Segob, ya que si no es el caso jugar en él sería ilegal. Afortunadamente, existen webs especializadas donde puedes comparar fácilmente casinos online de México y comprobar si un casino tiene la autorización obligatoria de Coljuegos.

Poner datos falsos al registrarse

A veces, cuando la gente se registra en sitios no quiere dar sus datos personales y termina poniendo un pseudónimo o datos inventados.

Hacer esto en un casino es un error enorme porque si tienes la suerte de recibir un premio, cuando quieras hacer un retiro del dinero ganado tendrás que demostrar que eres el dueño de la cuenta, pues como es lógico, el casino no puede permitir a cualquiera retirar dinero de una cuenta. Si has puesto datos falsos, no podrás demostrar tu identidad y podrían llegar a bloquear la cuenta.

Tratar de compensar pérdidas

En los casinos se pueden tener buenas y malas rachas. Cuando ocurren las segundas, muchos usuarios tratan de aumentar el valor de sus apuestas para compensar las pérdidas bajo el razonamiento de que si ya se han perdido tantas veces seguidas, ahora se ha de ganar.

A esto se lo conoce como la Falacia del jugador y es falso. Las veces que hayas perdido con anterioridad no afectan a tu próxima jugada. Por tanto, hacer una gran apuesta para compensar pérdidas lo único que consigue es incrementar el riesgo de que el valor de las pérdidas aumente.

Además, si tienes en mente las pérdidas, probablemente sea porque has arriesgado demasiado. El mejor consejo es reconocer que has perdido y dejar de jugar por una temporada hasta que te olvides de lo perdido.

No establecer un límite de tiempo y pérdidas antes de empezar a jugar

Todos comenzamos a jugar con la esperanza de ganar, pero hay que ser consciente de que se puede perder. Para evitar que esto último se nos vaya de las manos o que acabemos jugando como una especie de zombi sin disfrutar lo que hacemos, los expertos recomiendan establecer de antemano un límite de tiempo de juego y pérdidas, de modo que en el momento en que se supera cualquiera de esos dos límites, se deje de jugar hasta otro día u otra semana.

Los casinos online son una forma de entretenimiento solo válida para mayores de 18 años. No debes tomarlos como una fuente de ingresos. Juega con responsabilidad.

