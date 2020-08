5 apps para proteger tu privacidad en línea en 2020

agosto 5, 2020

La privacidad en línea es cada vez más importante, hasta el punto de que lleva varios años siendo uno de los principales ejes de debate y de fricción con las principales empresas tecnológicas. Plataformas como Facebook o Instagram se han caracterizado por vulnerar reiteradamente la privacidad de sus usuarios o por utilizar sus datos privados de forma exhaustiva para obtener beneficios en materia de publicidad, entre otras prácticas. El rastro que dejamos en internet es prácticamente imposible de eliminar, lo que puede conllevar serios riesgos para nuestra seguridad.

Imagen: Pixabay

Los hackers y los cibercriminales pueden aprovechar los datos que facilitamos en las diferentes plataformas de internet para hacerse pasar por nosotros en otros espacios, o bien para contactarnos haciéndose pasar por asociados o empresas cercanas y tratar de obtener mediante phishing nuestros datos privados, por ejemplo, nuestras contraseñas o nuestros números de tarjeta de crédito. Para prevenir esto, vamos a repasar las 5 mejores apps para proteger tu privacidad en línea en 2020.

1. Telegram Messenger

A veces resulta fácil olvidarlo, pero WhatsApp es propiedad de Facebook desde 2014, cuando Mark Zuckerberg desembolsó la friolera de 22.000 millones de dólares para poder tener acceso a la enorme cantidad de datos privados que se gestionan desde WhatsApp. Ahora bien, WhatsApp no es una app que nos muestre publicidad de forma activa, pero es la plataforma de chat más utilizada por cientos de millones de personas y una de las principales formas que tienen Facebook e Instagram de conocer nuestros intereses. Para evitar esto, la plataforma de mensajería Telegram te ofrece un servicio de chat encriptado de extremo a extremo para mantener tus conversaciones seguras en todo momento.

2. ExpressVPN

A la hora de utilizar internet desde tu teléfono, una de las mejores formas de mantener tus datos privados y profesionales a salvo es utilizar una VPN para Android. Una VPN encripta tu conexión y oculta tu IP, con lo que te protege a ti y a tu negocio de varias maneras. Por una parte, impide que otras personas puedan detectar tu ubicación a la hora de navegar, y, por otra, impide que los datos que envías y recibes puedan filtrarse al utilizar conexiones vulnerables como las de las redes Wi-Fi públicas. Esto es especialmente importante a la hora de viajar por trabajo, cuando seguramente tendrás que hacer compras o gestiones desde el teléfono conectándote a redes que con frecuencia estarán desprotegidas o mal configuradas.

3. Kaspersky Antivirus

Ningún dispositivo informático está del todo seguro si no tiene un buen antivirus, y un teléfono no es diferente. Kaspersky Antivirus es uno de los antivirus con mejor rendimiento y mayor fiabilidad en 2020, con lo que, hoy por hoy, es probablemente tu mejor opción para protegerte del malware. Su funcionamiento en segundo plano apenas afectará a la duración de tu batería, y su base de datos actualizada es de las más completas del mercado, si no la que más. Kaspersky Antivirus te ofrece las mejores garantías a la hora de mantener el malware lejos de tus dispositivos, y, además, cuenta con un motor de primera línea para eliminar el malware en caso de que tu teléfono estuviese infectado de antemano.

4. DuckDuckGo

DuckDuckGo se está volviendo un buscador cada vez más popular en Reddit y otros espacios de reunión de aficionados a la tecnología. A diferencia de Google, que necesita recopilar los datos privados de sus usuarios poder ofrecerles una publicidad más acorde con sus intereses y multiplicar así sus ingresos, DuckDuckGo ha preferido posicionarse como un buscador que no recopila los datos de sus usuarios de ninguna manera. Sí, te ofrecerá publicidad, pero esta publicidad estará basada únicamente en tu búsqueda más reciente, y no en tu historial de navegación. Una opción muy a tener en cuenta.

5. Dashlane

La gestión de contraseñas está siendo cada vez más una pieza clave a la hora de preservar la privacidad en internet. El problema está en que, si utilizas la misma contraseña para todas tus cuentas en todas tus plataformas, una filtración en cualquiera de ellas hará que todas tus cuentas queden comprometidas, así como todos los datos privados que tengas en cada una. Tarjetas de crédito, correos electrónicos privados o profesionales, fotografías o vídeos personales, listas de teléfonos y direcciones: todo quedaría en manos de personas que no deberían tener acceso a esta información. Para solucionar este problema, Dashlane te permite establecer contraseñas robustas diferenciadas en cada plataforma y gestionarlas desde una única app con plena seguridad, manteniendo tus datos a salvo pase lo que pase.

[+] Videos de nuestro canal de YouTube