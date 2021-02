febrero 24, 2021

El Pixel 4a sigue siendo un teléfono inteligente excelente repleto de características increíbles. Desde una perspectiva externa, la serie Pixel «a» es posiblemente la más interesante de toda la línea de teléfonos inteligentes Made by Google. Obtienes una parte bastante considerable de lo que hace que los teléfonos Pixel sean tan buenos, pero sin los costos asociados. Claro, faltan algunas cosas, pero obtienes algunas bonificaciones adicionales, como el puerto para auriculares de 3.5 mm. Examinemos algunas atractivas razones por las que quizás quieras pensar en comprar el Pixel 4a.

5 atractivas razones por las que Pixel 4a debería ser tu próximo celular

Precio

Hay dos atractivas razones importantes y bastante obvias por las que es posible que desee adquirir el Pixel 4a. El precio de entrada de $ 350 es uno de estos factores principales. El Pixel 3a comenzó en $ 399 y, si bien era un dispositivo fantástico, el Pixel 4a continúa justo donde lo dejó, mejora en algunas áreas clave y luego baja el precio de entrada en $ 50. Es una obviedad si desea un teléfono inteligente que «simplemente funciona».

Apple en realidad arrojó el guante con el lanzamiento del iPhone SE a mediados de 2020, por lo que el Pixel 4a con el mismo precio y algunos beneficios sustanciales demostró que el dispositivo económico de Google puede ofrecer cosas que el SE simplemente no puede. El hardware por sí solo oculta el precio de $ 350, con toques premium que a menudo se asocian con hardware de gama media y alta.

El rendimiento es otra área sorprendentemente elegante y fluida. Es fácil descartar un teléfono «barato» debido a la percepción de que encontrará retrasos y un rendimiento deficiente. Claro, las cosas son un poco más lentas de cargar que el Pixel 4a 5G y el Pixel 5, pero en ningún momento se quedará con ganas: guarde la conectividad 5G y con respecto al rendimiento de los juegos. Es un paquete de gran valor que tiene una pequeña muestra de todo sin tener que comprometer el área central en la que brilla el 4a: la experiencia Pixel.

Cámara

Naturalmente, la segunda razón más obvia por la que elegirás el Google Pixel 4a es por la cámara increíblemente buena. Es cierto que es posible que no obtenga tantas opciones de lentes y, por lo tanto, una clara falta de distancias focales, pero con resultados finales que en muchos casos superan a algunos dispositivos insignia, es imposible quejarse realmente con las imágenes fijas que Pixel 4a puede producir.

Es posible que el sensor Sony IMX 363 se esté alargando un poco, pero no se puede negar que el posprocesamiento prácticamente mágico de Google obtiene resultados que se ven nítidos, limpios y con mucho contraste. Las fotos tomadas con la cámara de este teléfono inteligente se encuentran entre las mejores. El modo retrato por sí solo es una razón para elegir el Pixel 4a en lugar de dispositivos de precio similar, mientras que el modo Night Sight con poca luz sigue siendo sublime. Como simple apuntar y disparar, podría decirse que es el mejor que existe en el rango de precios de menos de $ 400.

Tamaño

Los teléfonos pequeños se están volviendo grandes y los teléfonos grandes se están volviendo absolutamente masivos, lo que coloca al Pixel 4a en una posición extraña. Si bien no diríamos que el 4a es «pequeño» en el sentido tradicional, es delicado y bastante compacto gracias al marco de 5.8 pulgadas. Desafortunadamente, si quieres algo parecido al iPhone 12 Mini, más allá del francamente hilarante Unihertz Jelly 2, tus opciones son escasas.

Sin embargo, no se equivoque, el Pixel 4a es genial si no quiere un phablet. El factor de forma es el más pequeño en la línea de píxeles de finales de 2020, y eso probablemente sea suficiente para la mayoría de las personas. Siempre que tenga manos de tamaño medio, no debería tener problemas reales al usar el Pixel 4a con una sola mano. El próximo modo de una mano dentro de Android 12 ayudará con algunas de las extremidades de la pantalla, pero es un tamaño manejable que se adapta a la mayoría de las personas.

Pantalla

Las pantallas FHD + son un poco más comunes en dispositivos económicos últimamente y el Pixel 4a tiene un panel increíble. Para empezar, esto no es una pantalla LCD. Es probable que eso sea un gran alivio para muchas personas, ya que significa que las funciones de pantalla siempre activa están presentes.

También es un panel AMOLED realmente bueno. Una vergüenza es la falta de una alta frecuencia de actualización, pero a diferencia de otros dispositivos Android asequibles con altas frecuencias de actualización, como OnePlus Nord, no existen tales problemas con el colorcast o los tintes. 60Hz está bastante bien para pantallas más pequeñas, pero esperamos que los futuros dispositivos Pixel asequibles obtengan una actualización con Smooth Display incluido.

Los niveles de brillo son buenos, lo que significa que no debería tener problemas para usar el Pixel 4a incluso bajo la luz solar directa. La falta de biseles importantes también es algo que realmente ayuda a la inmersión cuando se ven videos y, en general, se interactúa con el 4a.

Android 12

Hemos mencionado los precios, pero ¿puedes pensar en algún otro dispositivo Android asequible que se actualice a Android 12 el día en que esté disponible que no sea el Pixel 4a? Es muy probable que no haya ninguno, salvo el Pixel 3a.

Las actualizaciones de software rápidas son un principio fundamental de toda la serie Pixel, y el 4a no es diferente. Incluso puede continuar y colocar la Vista previa del desarrollador de Android 12 en el dispositivo ahora mismo, que solo está disponible para seis (sí, 6) otros dispositivos Android disponibles en este momento. Ni siquiera un Galaxy S21 Ultra de más de $ 1.000 puede actualizarse a la última versión del sistema operativo con tanta rapidez.

Si valora el software y solo desea actualizarse tan pronto como cada iteración del sistema operativo esté disponible, entonces simplemente tiene que ir a comprar un Pixel 4a. Cuando todavía vemos que los dispositivos se envían con Android 10, el hecho de que Pixel 4a pueda ejecutar versiones de desarrollador de Android 12 realmente pone las cosas en perspectiva.

¿Por qué debería comprar Pixel 4a?

El Pixel 4a es posiblemente el mejor teléfono Pixel hasta la fecha. Incluye todas las bondades del software y luego agrega un poco de sabor con un tamaño más pequeño, un gran diseño unibody y una experiencia sin complicaciones. También se le ofrece un puerto para auriculares de 3,5 mm, además de una batería que dura todo el día sin causar ansiedad. Es solo un todoterreno que a $ 350 es una verdadera oportunidad.

