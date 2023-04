5 datos curiosos que no sabías sobre el póker

abril 20, 2023

Si te preguntamos por un juego de cartas, seguro que uno de los primeros nombres que se te viene a la cabeza es el póker. Se trata de uno de los juegos de naipes y de azar más famosos del mundo, el gran protagonista de todos los casinos. Desde sus inciertos orígenes, ha estado muy presente en diferentes culturas a lo largo y ancho del planeta, y eso ha servido para forjar una historia repleta de curiosidades tan locas como desconocidas.

De hecho, hemos recopilado 5 curiosidades sobre el póker que seguro que desconocías y que no solo te van a sorprender, sino que también te van a ayudar a conocer más sobre este juego considerado como deporte mental y que ha llegado a movilizar a millones de personas a lo largo de los años.

5 curiosidades que desconocías del póker

Cualquiera puede jugar al póker a día de hoy, sea en casa con amigos o a través de internet contra la banca o contra desconocidos. Existen muchas formas de disfrutar de este célebre juego de naipes, pero, ¿conoces realmente su historia? Estas cinco curiosidades que te traemos sobre el póker son algo al alcance de muy pocos, son datos tan sorprendentes como reveladores y que demuestran la enorme presencia y fuerza que ha tenido este juego en todo el mundo, e incluso fuera del mismo, durante siglos.

La mano más baja posible

Todos sabemos que una escalera de color o una escalera real es una de las manos más altas que se pueden conseguir en el póker y prácticamente sinónimo de victoria, pero, ¿sabías que también existe la mano más baja posible? Es la mano compuesta por las cartas 2-3-4-5-7 sin color, que se conoce como «La Rueda». Es muy poco probable que salga, pero es interesante saber que existe el extremo totalmente opuesto a lo que se busca en un juego donde las manos altas suelen ser más valoradas.

La primera partida de póker en el espacio

Sí. Jugar al póker en VR tiene que ser una experiencia única, pero, ¿y jugarlo en el espacio? En 2015, el astronauta Scott Kelly y varios de sus compañeros de la Estación Espacial Internacional (EEI) decidieron animarse a sacar las cartas y jugar una partida de póker en el espacio. Puede que no lo supieran, pero fueron unos auténticos pioneros, ya que esa fue la primera partida de póker que se jugó fuera del planeta Tierra. ¡Y fueron preparados para ello! Para poder jguar, tuvieron que usar unos naipes especiales que no flotaban, aunque no pudieron hacer nada para que sus fichas de apuestas empezaran a flotar sobre la mesa.

Póker, un deporte mental

Aunque pueda sorprenderte, el póker también ha sido reconocido como un deporte mental por varias organizaciones deportivas y ha sido incluido en torneos deportivos importantes dentro de este ámbito, como los Juegos Mundiales de la Mente. Consiguió dicho reconocimiento en 2010, a través de la ilustre Asociación Internal de Deportes Mentales (IMSA). Y es que, al igual que otros deportes, el póker requiere habilidad mental, y también un poco de habilidad física, así como una gran cantidad de entrenamiento y práctica. Sin ir más lejos, los jugadores profesionales de este juego se someten a entrenamientos muy rigurosos y rutinas tanto de dieta como de ejercicio para mantenerse en plena forma de cara a competiciones.

El récord mundial de la partida de póker más larga

¿Alguna vez has jugado al póker durante horas y horas y pensabas que la partida nunca se acaba? ¿Te imaginas que la partida llegase a durar varios días? Pues deja de imaginarlo, porque esto ha llegado a suceder. En 2018, un grupo de jugadores de póker de Uruguay logró el récord mundial de la partida de póker más larga de la historia, que duró casi 4 días. Fueron un total de 90 horas y 1 minuto que comenzaron con un total de 74 jugadores y terminaron cuando ya solo quedaba uno en la mesa. Un auténtico héroe de las cartas.

Un origen un tanto incierto

Muchos lo estarán descubriendo ahora gracias a plataformas online, aplicaciones o amigos que tengan cartas. Sin embargo, el póker es un juego de cartas con una larga historia y al que rodean numerosas teorías que tratan de descifrar su origen. Muchos historiadores creen que el juego se originó en la antigua Persia, donde se jugaba con cartas de estilo turco. Otros defienden que el juego fue desarrollado por los franceses en el siglo XVII, y que fue llevado a Estados Unidos por colonos franceses. No obstante, la teoría con más fuerza es que el póker como tal cobró forma en el Siglo XIX en Nueva Orleans.



¿Conocías estos datos sobre el póker? Seguro que no. Si te gusta este juego, esperamos que estos detalles te hayan ayudado a apreciarlo aún más, y a darte cuenta de la enorme historia que hay detrás de cada una de sus cartas.