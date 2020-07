julio 3, 2020

Finalmente, haz decidido reemplazar el viejo teléfono inteligente con un modelo de última generación, más rápido y de mayor rendimiento. Te preguntarás qué dispositivo comprar, cómo hacer una copia de seguridad y tal vez incluso qué hacer con el viejo teléfono inteligente Android. Podemos ayudarte a responder la última pregunta: puedes tirarlo, regalarlo o revenderlo, por supuesto. Pero hay mejores soluciones: puedes reutilizar un viejo teléfono de muchas maneras, algunas de estas realmente te dejarán atónito.

5 formas de reutilizar un viejo teléfono inteligente Android

Después de todo, los teléfonos inteligentes son computadoras pequeñas, y podría ser una pena dejarlas dentro de un cajón para que se llenen de polvo. Tal vez nunca lo pensaste, pero podrías usarlo como una cámara web o como espacio de almacenamiento o incluso en una cámara de seguridad o monitor de bebé. En resumen, las ideas son muchas y todas las soluciones pueden abordarse incluso sin tener demasiado conocimiento técnico. De hecho, hay muchas herramientas que se pueden integrar para aumentar las funciones del teléfono, así como muchas aplicaciones para descargar en Google Play Store.

Smartphone Android: de cámara web a videojuegos

Para convertir el teléfono en una cámara web, simplemente usa la cámara frontal y descarga una aplicación especial como Zoom o Skype que permite chatear, hacer videollamadas y reuniones de forma remota, funciones muy útiles si trabaja de manera inteligente. En este caso, puedes colocar el teléfono inteligente frente a tu computadora portátil o, en cualquier caso, en el lugar de trabajo, para tenerlo siempre listo y cargado para hacer videoconferencias. Por otro lado, si el teléfono no es demasiado viejo, su cámara frontal seguramente tendrá una mejor calidad que la cámara web o el micrófono integrados de tu computadora y, por lo tanto, mejorará la experiencia de las reuniones. Sin mencionar que, de esta manera, evitará descargar aplicaciones en el nuevo teléfono, ahorrando un valioso espacio.

Una alternativa al uso del antiguo dispositivo Android está destinada a los entusiastas de los videojuegos. De hecho, el teléfono inteligente se puede transformar en Nintendo Game Boy. Para hacer esto, simplemente compra un Hyperkin Smartboy, o un adaptador capaz de transformar el teléfono en una mini consola vintage. Para jugar necesitas comprar (o recuperar en algún baúl) los viejos cartuchos de Game Boy o descargar la aplicación Game Boy Advance.

De smartphone Android a memoria externa o music player

No olvides que tu teléfono antiguo es un valioso contenedor de datos y archivos que ha acumulado a lo largo de los años. Puedes tomar fotos con el nuevo dispositivo y enviarlas inmediatamente al anterior. Alternativamente, puedes usar el teléfono antiguo exclusivamente para tomar fotos, como si fuera una cámara compacta real. De esta manera, siempre tendrás fotos dentro y no tendrá que preocuparte por transferirlas de un dispositivo a otro. Sin mencionar que puedes llevarlo a lugares «peligrosos» donde tendría problemas para llevar tu nuevo teléfono inteligente. ¿Un ejemplo? La playa, donde el teléfono podría ensuciarse con arena o agua de mar. Sin mencionar que puedes convertir tu teléfono en un reproductor de música: simplemente cargue sus listas de reproducción favoritas o aprovecha la conexión y escucha la transmisión de música.

Del teléfono inteligente al control remoto inteligente y Google Home

¿Quieres ver una serie en Netflix? Descarga la aplicación en el viejo teléfono inteligente y presiona play para comenzar a ver el contenido. ¿Quieres hacer lo mismo con Amazon Prime Video, Now Tv o con Disney Plus? Muy bien: simplemente inicia la aplicación y elige el contenido para transmitirlo por televisión. En resumen, tu viejo teléfono inteligente Android se ha convertido en tu control remoto inteligente, para mantenerte siempre cerca de su televisor. Puedes usarlo de forma segura en casa, especialmente si te encanta ver películas y series siempre en el mismo televisor. Al igual que antes, esta solución también le permite ahorrar memoria en tu nuevo teléfono.

Si tienes bombillas inteligentes, también puede sincronizar tu teléfono con esas, en este caso el teléfono inteligente Android se transformará en un control remoto inteligente. Para crear su propio sistema Google Home no es necesario descargar aplicaciones adicionales, el único requisito es tener activo el asistente de Google. Para probarlo, simplemente diga «Ok, Google» y asegúrese de que el teléfono responda a los comandos de voz. A continuación, debe conectar el teléfono a un altavoz Bluetooth.

Del teléfono inteligente Android a la cámara de seguridad

Sentirse seguro en su propia casa es esencial y es importante controlar la situación, especialmente cuando no estamos allí. Gracias a las nuevas tecnologías, es posible descargar una aplicación que transforma el teléfono en una cámara de seguridad. Entre los muchos destacamos la cámara Alfred que se puede descargar tanto en iPhone como en Android. Esta herramienta controla el hogar mientras estamos en el trabajo, de compras, de viaje o de viaje. De esta manera, el teléfono móvil gracias a la cámara frontal controlará las esquinas de la casa. Por supuesto, no puede monitorear toda la casa, sino solo el punto al que apunta la cámara. El consejo es insertarlo delante de la puerta o en otros puntos de acceso a la casa, naturalmente en un lugar oculto que no señale la presencia del sensor fotográfico.

Convierte tu teléfono inteligente Android en un monitor para bebés

Alfred Camera también puede convertir su teléfono en un monitor de bebé muy efectivo. Pero también hay otras aplicaciones específicas, una de ellas se llama Sleep y, por supuesto, está disponible para Android. Simplemente instálalo en ambos teléfonos celulares y enciéndelo: los teléfonos se comunicarán entre sí, el que está en la habitación del niño mostrará imágenes y sonidos a los de los padres que pueden estar tranquilos en casa. Por ejemplo, es útil cuando tienes invitados a cenar y los niños duermen en su habitación. El teléfono le permite controlarlos mientras está en la mesa o en otro lugar de la casa.

