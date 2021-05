5 pasos básicos para evitar la acumulación de suciedad en tus audífonos in ear

mayo 20, 2021

Limpiar tus audífonos in ear elimina la interferencia en la emisión del audio e incluso puede prevenir que la batería se descargue. Cualquiera que use un auricular inalámbrico todos los días sabe que la acumulación de suciedad es común. Esto puede hacer que el audio pierda calidad o incluso evitar que la batería se recargue. Samsung elaboró una lista con los 5 procedimientos elementales para asear sus modelos de audífonos in ear, sin embargo estas recomendaciones pueden servirte de guía aunque no tengas los modelos de la marca.

Si eres usuario de Galaxy Buds+, Buds Live o Buds Pro, estos son los cinco pasos que debe seguir según la gente de Samsung:

Retira la punta del auricular y deslízala suavemente. Para evitar daños, no uses la fuerza para separarla del auricular. Limpia la punta del auricular y la cubierta de malla del altavoz. Utiliza una varilla flexible, un bastoncillo con puntas de algodón o un cepillo seco con cerdas suaves para que se elimine cualquier residuo o polvo de los auriculares y de la punta. Asegúrate de limpiar también los conductos de aire de tus Galaxy Buds+ y Buds Pro. Limpia el interior del auricular con un paño suave con cuidado para que se elimine cualquier obstrucción en la tela del auricular. Evita el uso de un cepillo de metal o acero durante la limpieza de los auriculares, ya que las cerdas ásperas pueden dañarlos. Vuelve a colocar la punta del auricular en el dispositivo. Una vez completada la limpieza, arma correctamente la punta auricular. Cubre el pestillo en la parte inferior con la punta del dispositivo. Utiliza la varilla flexible también para la limpieza de los contactos de carga y del sensor en ambos auriculares, así como de los contactos dentro del estuche de carga.

Además de limpiar los auriculares, mantener limpias las cajas originales de los dispositivos y los conectores internos de carga sin obstrucciones también te ayudará a preservarlos.

Para los usuarios de Samsung Galaxy Buds Live: debido a la forma anatómica del dispositivo, solo se aplican los pasos 2 y 5.

