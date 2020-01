Actualización de Android 10  provoca fallas en los Nokia 7 Plus y 6.1 Plus

enero 31, 2020

Nokia introdujo la actualización de Android 10 para dos de sus dispositivos, los Nokia 7 Plus y Nokia 6.1 Plus a principios de enero. De hecho, la actualización para ambos dispositivos etiquetados a lo largo del parche de seguridad de diciembre de 2019. Pero junto con el parche de seguridad de diciembre y otras características específicas de Android 10, la actualización también trajo varios errores y problemas para ambos dispositivos.

En particular, los usuarios de Nokia 7 Plus y 6.1 Plus han reportado problemas prominentes con respecto al sonido crepitante o zumbido del altavoz después de actualizar sus dispositivos a Android 10. Además del problema del sonido, que provoca distorsión y pitidos al utilizar los altavoces externos y en ocasiones también el jack de audio, hay una larga lista de errores que se suman. Algunos de ellos son los problemas con el modo oscuro, que no afecta a los fondos. También hay fallos en la reproducción de YouTube y errores al actualizar algunas apps desde la propia tienda de aplicaciones de Google.

La lista sigue creciendo con problemas de carga lenta, así como el reconocimiento de la huella dactilar. Una serie de problemas que están arruinando la experiencia de muchos usuarios en todo el mundo y la compañía debería solucionar lo antes posible.

Nokia introdujo el parche de seguridad de enero de 2020 para el teléfono inteligente Nokia 7 Plus que pesaba 53.2 M recientemente. Pero, esta actualización no parece solucionar el error de sonido. Los usuarios aún informan el problema después de actualizar su Nokia 7 Plus con esta actualización de enero.

Tenga en cuenta que los usuarios acudieron a Twitter para informar este problema. Son miles los usuarios que ya se están quejando sobre el sonido de su terminal tras actualizar. Por suerte es un problema que ya está en manos de Nokia y que se solucionará en breve.

Origen: La actualización de Android 10 de Nokia 7 Plus y Nokia 6.1 Plus provocó un error de sonido crepitante no solucionado en el parche de enero

