Adobe lanza app gratis de cámara que «dispara» tu creatividad en iOS y Android

junio 11, 2020

Ahora que publicar fotos suyas en las redes sociales se ha convertido en una carrera para muchos, Adobe ha puesto algunas de las poderosas capacidades de edición de fotos de su software Photoshop en una nueva aplicación de cámara que usa IA para hacer todo el trabajo duro de creatividad por usted. Pero la aplicación no solo aplica filtros que puede previsualizar antes de tomar una foto. La app Photoshop Camera incluso puede reemplazar partes no deseadas de una toma mientras aún la está encuadrando.

Adobe lanza app de cámara que «dispara» tu creatividad en iOS y Android

La nueva aplicación, disponible de forma gratuita en Android e iOS (no se necesita una suscripción paga a Adobe Creative Cloud) es parte de los esfuerzos recientes de la compañía para hacer que sus poderosas herramientas creativas y de edición de imágenes estén disponibles y accesibles para una base de usuarios más amplia. Es un enfoque que, en su mayor parte , no ha comprometido las capacidades avanzadas de las herramientas de edición de imágenes de Adobe. Eso es gracias al sistema de inteligencia artificial de la compañía, llamado Sensei, que automatiza el proceso de edición para usuarios novatos que no tienen horas para pasar una foto, o años para aprender y dominar un software tan complejo como Photoshop.

Software inteligente

Mediante el uso inteligente de múltiples lentes y software inteligente, los teléfonos inteligentes ahora son capaces de crear fotos que rivalizan con las tomas de las costosas cámaras digitales, pero eso supone que haya gastado una pequeña cantidad de cambio en los últimos y mejores modelos. Uno de los mayores atractivos de Adobe Photoshop Camera es que presenta características como el desenfoque de fondo para los teléfonos inteligentes más antiguos al aprovechar las capacidades de procesamiento de imágenes de Sensei. Puede separar sujetos de forma automática e inteligente, lo que permite que los fondos se vean borrosos, mejorados, corregidos por el color o incluso intercambiados por completo.

Cuando abre la aplicación por primera vez, Adobe Photoshop Camera comienza a analizar de inmediato la transmisión en vivo desde la cámara de su teléfono inteligente y aplica mejoras en tiempo real, incluso antes de presionar el obturador. También sugiere qué filtros podrían usarse mejor para mejorar la toma. Si está tomando una selfie, por ejemplo, le sugerirá usar uno de los varios filtros de iluminación de retratos para mejorar su rostro cambiando sutilmente cómo está iluminado.

Automatización de todos los ajustes

Si en su lugar está encuadrando una foto que incluye el cielo, Photoshop Camera le sugerirá uno de varios filtros de reemplazo de cielo. La aplicación se inclina hacia la automatización de todos los ajustes de fotos que realiza. Pero se pueden hacer algunos ajustes manuales, que varían de un filtro a otro. También ofrece integración con la versión móvil de Adobe Lightroom si no está completamente satisfecho con el resultados.

Si un día nublado no es la estética que está buscando, Adobe Photoshop Camera también puede realizar transformaciones del día a la noche. Puede intercambiar un cielo iluminado por uno lleno de estrellas y luego corregir automáticamente el color de otras partes de la escena. Las ediciones automáticas no siempre son perfectas, pero los resultados a menudo son impresionantes dado que no requieren ningún esfuerzo por parte del usuario.

Filtros disponibles

Hay una pequeña variedad de filtros disponibles en la aplicación la primera vez que la descarga y la abre. Pero se pueden descargar y agregar filtros adicionales según sus gustos. Probablemente nunca usaría varios filtros, como los filtros de cómics o los que reemplazan los fondos con ilustraciones de dibujos animados. Pero puede eliminarlos según sea necesario, por lo que no siempre se desplaza por una larga lista buscando sus favoritos.

Adobe promete que se cargarán regularmente nuevos filtros, incluidos muchos creados por artistas asociados con la compañía. En el lanzamiento, los filtros disponibles tienden a inclinarse hacia efectos más artísticos, presumiblemente para mostrar la aplicación y las capacidades de Sensei. Pero hay algunos que ofrecen ajustes más sutiles, como falsificar la iluminación de la fotografía de retratos o mejorar las tomas de alimentos.

Dispositivos compatibles

Adobe afirma que Photoshop Camera funcionará en dispositivos antiguos como el iPhone SE original. El soporte completo en el lado de Apple incluye el antiguo iPhone SE, 6s, 7 y 7+, 8 y 8+, X, XR, Xs, Xs Max y el nuevo iPhone SE, siempre que estén ejecutando iOS12 o iOS13. Mientras que en el lado de Android, el soporte incluye Pixel 3 y 3XL, 4 y 4XL, Samsung S9 y S9+, Samsung S10 y S10+ y S10 5G, Samsung Note 9, Samsung Note 10, 10+ y 10 5G, Samsung Galaxy S20 5G, S20+ 5G y S20 Ultra 5G, One Plus 6, 6T y superior, siempre que estén ejecutando Android 9 o 10. En un iPhone 8 hubo ralentizaciones y tartamudeos ocasionales al previsualizar filtros más complejos en tiempo real.

Origen: La nueva aplicación de cámara de Photoshop hace que los filtros de Instagram se vean irremediablemente anticuados

