AirPods Max vs. Huawei FreeBuds Studio: más allá del precio de los audífonos

diciembre 9, 2020

Tras el anuncio de los AirPods Max, la mayoría de las reacciones se han referido al precio de los auriculares y cómo puede obtener uno de los mejores auriculares del mercado, el Sony WH-1000XM4, por aproximadamente la mitad del precio de Apple. Otras alternativas también han surgido en las conversaciones, como el Huawei FreeBuds Studio, que no solo es menos costoso sino que es incluso mejor, al menos en papel, que los auriculares de Apple.

Los FreeBuds Studio son los primeros auriculares premium de Huawei y por prácticamente la mitad del precio de los AirPods Max. No viene en tantas opciones de color como los auriculares de Apple y, francamente, tampoco es tan elegante, pero lo que le falta en apariencia, lo compensa en características. La siguiente tabla muestra en qué se diferencian ambos auriculares:

Parámetros Apple AirPods Max Huawei FreeBuds Studio Conductores Controladores dinámicos personalizados de 40 mm Controlador dinámico de 40 mm Chip Chip Apple H1 (uno en cada taza) Chip Kirin A1 Cancelación activa de ruido Sí Modo de transparencia para dejar entrar el sonido ambiental Sí (ANC dinámico inteligente con detección de múltiples escenas que se ajusta automáticamente según el entorno) Modo de escucha para dejar entrar el sonido ambiental. Número total de micrófonos

8 micrófonos para cancelación activa de ruido

8 micrófonos para cancelación activa de ruido 6 micrófonos para cancelación de ruido de llamada Sensores Sensor óptico Sensor de

posición Sensor

de detección de casos

Acelerómetro

Giroscopio Sensor IMU para detección de escenas Sensor de

capacitancia Sensor de

micrófono Control Corona digital Botón físico Control táctil Botones físicos Conectividad Puerto Lightning Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.2 USB-C Duración de la batería Hasta 20 horas con cancelación activa de ruido / modo de transparencia / audio espacial activado Hasta 20 horas de tiempo de escucha con ANC desactivado (24 horas con ANC activado) Carga rápida La carga de 5 minutos proporciona 1,5 horas de tiempo de escucha La carga de 10 minutos proporciona 5 horas de tiempo de escucha (8 horas con ANC apagado) Otras características Conexión

multidispositivo de Spatial Audio Adaptive EQ Modo de juego de baja latencia (solo dispositivos Huawei)

Conexión de varios dispositivos

Compatibilidad con códec de alta resolución L2HC (solo dispositivos Huawei) Compatibilidad iPhone, iPod, iPad, Apple TV y Mac Dispositivos con Android, iOS o Windows Peso 384,8 gramos 260 gramos Precio $550 $360

Diseño y peso

Ambos auriculares están hechos de materiales de primera calidad, pero con respecto al diseño general, eso es subjetivo. Habrá quienes prefieran el Huawei FreeBuds Studio al AirPods Max y viceversa. Sin embargo, una cosa en la que podemos estar de acuerdo es que los AirPods Max tienen más opciones de color es una ventaja. Los auriculares de Apple también pesan aproximadamente un 50% más que los FreeBuds Studio. El peso puede influir en la comodidad de los auriculares cuando se usan durante mucho tiempo.

Cancelación activa de ruido

Si está tomando un par de auriculares, esta es una característica a la que querrá prestar atención y, afortunadamente, tanto los auriculares de Apple como los de Huawei la tienen, aunque el FreeBuds Studio la lleva a un nivel superior.

Huawei ha incorporado un sensor en los auriculares que funciona en conjunto con los micrófonos para detectar la escena en la que se encuentra el usuario y ajustar automáticamente el nivel de cancelación activa de ruido. Según Huawei, completa 100 escaneos de detección de escenas por segundo. Los auriculares ajustarán el ANC a un modo Ultra cuando esté en un avión o en tren; cambie a un modo general cuando esté en un restaurante o cafetería, y cambie a un modo acogedor cuando esté en el trabajo o en un entorno más tranquilo.

Modo de transparencia / Modo de escucha

Tanto Apple como Huawei lo llaman con nombres diferentes, pero es la misma característica. Cuando se activa, permite la entrada de sonido ambiental para que esté consciente de su entorno. Esto es útil cuando está al aire libre y necesita estar al tanto de lo que sucede a su alrededor.

Al igual que con ANC, FreeBuds Studio lleva su modo de escucha a otro nivel. Junto con el modo de conciencia predeterminado, tiene un segundo llamado Modo de voz que se puede configurar a través de la aplicación AI Life. Cuando se activa, mejora las voces humanas pero reduce el ruido ambiental. Esto es particularmente útil si está manteniendo una conversación con alguien o si está en la estación de tren o en el aeropuerto, donde generalmente hay ruido pero necesita escuchar los anuncios mientras bloquea otros ruidos.

Control

Apple ha llevado la corona digital del Apple Watch a sus nuevos auriculares. Los usuarios podrán usarlo para ajustar el volumen, cambiar de pista, responder llamadas y llamar a Siri.

Huawei, por otro lado, se conforma con los controles táctiles. El área táctil cubre un gran porcentaje de toda la taza. Los usuarios pueden ajustar el volumen deslizando el dedo hacia arriba o hacia abajo, cambiar de pista con un deslizamiento horizontal, reproducir / pausar o responder / finalizar una llamada con un doble toque, y llamar al asistente de voz / rechazar una llamada con una pulsación larga.

Controles AirPods Max versus Huawei FreeBuds Studio

La mayoría de los auriculares TWS admiten controles táctiles, incluidos los AirPods de Apple, por lo que será fácil para cualquiera que esté acostumbrado a eso cambiar al FreeBuds Studio. Si bien apreciamos que Apple quiera hacer las cosas de manera diferente, no nos sorprenderá si hay personas que cambian entre auriculares con controles táctiles y AirPods Max y, inconscientemente, tocan las tazas de este último para controlar el dispositivo.

Duración de la batería y carga rápida

La duración de la batería de ambos auriculares es la misma con ANC activado. Apple no dijo cuánto durarán los auriculares sin ANC activado, pero obtienes 4 horas adicionales de tiempo de escucha cuando los apagas en FreeBuds Studio.

Donde radica la diferencia es en la carga rápida y aquí es donde gana Huawei. Una carga de 10 minutos le dará hasta 5 horas de tiempo de escucha (8 horas si apaga el ANC), pero los propios auriculares de Apple proporcionarán 1,5 horas de tiempo de escucha pero a la mitad de la duración de la carga. Incluso si los auriculares de Apple se cargaran durante 10 minutos, no creemos que obtenga hasta 5 horas de reproducción.

Compatibilidad

El Huawei FreeBuds Studio funciona con una variedad de dispositivos Android, iOS y Windows, lo que le brinda una amplia compatibilidad. Tenga en cuenta que determinadas funciones solo están disponibles en Android, como la aplicación AI Life, que puede utilizar para configurar los auriculares. También hay características que solo funcionan con dispositivos que ejecutan EMUI 11, lo que significa los propios teléfonos y tabletas de Huawei.

AirPods Max solo funciona con productos de Apple. Entonces, si no tiene un iPhone, iPod, Apple Watch o Mac compatible, entonces estos no son los auriculares para usted.

Precio

El precio es un factor determinante a la hora de adquirir un producto. Los AirPods Max tienen un precio más alto que los propios auriculares de Huawei, pero como sabemos, los altos precios de Apple no suelen funcionar en su contra. Los AirPods Max se venderán en miles, si no en cientos de miles. Sin embargo, si está buscando algo menos costoso pero que no escatima en calidad, el FreeBuds Studio de Huawei debería estar en su radar.

Conclusión

Como se dijo anteriormente, esto es solo una comparación de especificaciones. Una revisión de comparación adecuada de ambos auriculares que se centra en la calidad del audio, la calidad ANC, la duración de la batería en la vida real y más revelará qué auriculares son mejores. Pero por ahora, gana el Huawei FreeBuds Studio.

Origen: Huawei FreeBuds Studio versus Apple AirPods Max – specs and price

