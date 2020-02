Android 10 finalmente llegará a Redmi Note 8 Pro fuera de China

febrero 29, 2020

El Redmi Note 8 Pro debutó a fines de agosto de 2019, solo unos días antes del lanzamiento oficial de Android 10. Por esa razón, el teléfono inteligente vino con Android 9 Pie y desde entonces, los fanáticos han estado esperando una actualización. Vale la pena señalar que ha estado ejecutando el último MIUI 11 durante un tiempo, sin embargo, se basa en Android 9 Pie en todo el mundo, excepto China. Xiaomi prometió entregar la base global de Android 10, sin embargo, lleva meses.

Redmi Note 8 y 8 Pro: especificaciones y precios

Hoy hay indicios de que los propietarios globales de este dispositivo finalmente se sentirán felices. Si bien este no es un despliegue más amplio, es bueno saber que la versión global de la actualización MIUI 11 basada en Android 10 está dando paso a los dispositivos en Pakistán. No está claro cuánto tiempo llevará a otros mercados obtener esta actualización. Sin embargo, es bueno saber que no está limitado al mercado interno de China.

Esta actualización lleva MIUI 11 v.11.0.2.0.QGGEUXM y es bastante grande con 1.9GB del tamaño total. Vale la pena señalar que también incluye el parche de seguridad de febrero. Además, hay optimizaciones del sistema y un icono de seguridad de pago localizado para India. Eso es lo que señala el registro de cambios, pero todavía hay espacio para algunas rarezas. Primero, la «UE» en la versión de compilación implica que esta es una actualización para los modelos globales con destino a Europa del Redmi Note 8 Pro. En segundo lugar, el ícono de pago de seguridad localizado para India es extraño en un Rom que no está hecho específicamente para India.

A pesar de esto, esperemos que Xiaomi obtenga su actualización de software en breve. Los propietarios globales han estado esperando durante mucho tiempo para obtener esta actualización.

Origen: La actualización de Android 10 de Redmi Note 8 Pro deja China por fin – Gizchina.com

