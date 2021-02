Android 12: todas las características confirmadas

febrero 18, 2021

Google lanza al público la primera vista previa para desarrolladores de Android 12, lo que nos da acceso a la versión inicial del sistema operativo. Con esta compilación inicial, los usuarios ahora pueden instalar el sistema operativo en dispositivos compatibles. Finalmente, también podemos echar un vistazo a las características confirmadas de Android 12.

Google está mejorando e introduciendo una serie de facetas en su última versión de Android. Los ajustes en el manejo de medios y el soporte de notificaciones, las mejoras en la privacidad y la retroalimentación háptica y la interfaz de usuario de notificaciones más pulida hacen el corte.

Funciones confirmadas de Android 12

Compartir Wi-Fi más fácil

En stock Android 11, si desea compartir su conexión Wi-Fi actual con alguien, puede crear un código QR fácilmente. Sin embargo, en Android 12, puedes evitar el escaneo del código de barras y simplemente presionar el botón «Cercano» que ves debajo del código QR en la imagen de arriba. Eso usará la función Compartir cercano de Android para transmitir las credenciales de Wi-Fi a quien quiera.

Si bien escanear el código QR es bastante fácil, esta nueva función le permite compartir la información de conexión con varias personas sin tener que entregar su teléfono para que todos lo escaneen. ¡Eso es definitivamente más conveniente!

Más opciones de marcado de captura de pantalla

Con un dispositivo Pixel, si captura una captura de pantalla, puede marcar fácilmente esa toma con herramientas similares a un pincel. Sin embargo, con Android 12, puede agregar texto, Emoji y pegatinas a sus capturas de pantalla con la misma herramienta. Este no es un cambio revolucionario, pero podría evitar que las personas necesiten una aplicación de terceros para hacer lo mismo.

Soporte de imagen AVIF

Los días de JPEG como formato de imagen comprimido de facto en dispositivos móviles están contados. Android 12 presenta soporte para AVIF, un formato de imagen que promete una calidad de imagen mejorada sobre JPEG sin la penalización de tamaños de archivo más grandes. El formato utiliza el códec de video de código abierto AV1, que se introdujo por primera vez en Android 10.

Transcodificación de medios compatibles

Aunque HEVC está ganando popularidad, el estándar de compresión de video no es compatible con todas las aplicaciones. Ahora, Google está listo para introducir una capa de transcodificación en Android 12 que permitirá que las aplicaciones no compatibles también aprovechen la compresión de video. Las aplicaciones de captura de video que no son compatibles con HEVC ahora pueden solicitar a Android 12 que transcodifique ese archivo en AVC, un formato de compresión de video más disponible.

Google señala que esta es una solución provisional e insta a los desarrolladores a incluir soporte HEVC para sus aplicaciones. El rendimiento de esta función también depende en gran medida de la potencia de procesamiento de un dispositivo. Por ejemplo, un video de 1080p de un minuto tarda nueve segundos en transcodificarse en un Pixel 4, lo que sugiere que puede no ser adecuado para dispositivos económicos. Aún así, la función estará disponible para todos los dispositivos Android 12 con capacidades de captura de video.

Efecto de audio de acoplamiento háptico

Google permite a los desarrolladores combinar patrones de retroalimentación háptica con audio en Android 12. La fuerza y ​​la duración de las vibraciones se derivan de las señales de audio, lo que agrega una capa más inmersiva a la reproducción de medios o alertas. “Por ejemplo, una aplicación de videollamadas podría usar tonos de llamada personalizados para identificar a la persona que llama mediante la retroalimentación háptica, o podría simular un terreno accidentado en un juego de carreras”, explica Google.

Manejo de cookies mejorado

Android 12 brinda soporte para los comportamientos de cookies de SameSite a WebView. El atributo SameSite permite a los desarrolladores declarar si una cookie debe limitarse a un sitio web específico. Esta adición debería mejorar el manejo de cookies de Android 12 en todo el sistema operativo y varias aplicaciones. En particular, los principales navegadores de Android ya admiten el atributo.

Inserción de contenido enriquecido

Google ofrece a los usuarios más control sobre los medios enriquecidos a través del teclado, el portapapeles y la función de arrastrar y soltar. Una nueva API permitirá a los usuarios insertar y mover medios de cualquiera de estas fuentes. Los formatos admitidos incluirán «texto simple y con estilo para marcado, imágenes, videos, archivos de audio y más», según Google. Para los usuarios, debería acelerar el proceso de compartir archivos o texto con estilo con otros o entre aplicaciones.

Mejoras en las notificaciones

El sistema de notificaciones de Android 12 se rediseñará para mejorar la estética, la usabilidad y la funcionalidad. Google está ajustando el cajón y los controles y refrescando las transiciones y animaciones.

También se está apuntando a la capacidad de respuesta. Android 12 impulsará a los desarrolladores a deshacerse de los «trampolines», receptores o servicios de transmisión de intermediarios, que envían a los usuarios de la notificación a la aplicación. En Android 12, Google quiere que los toques de notificación lleven a los usuarios directamente a la aplicación. La compañía también «retrasa la visualización de algunas notificaciones de servicio en primer plano hasta en 10 segundos», lo que le dará a las tareas breves una breve ventana para completar antes de hacer ping al usuario.

Actualizaciones de Android a través de Google Play

El tiempo de ejecución de Android (ART) se agregará a Project Mainline, el programa de actualizaciones del sistema Play de Google. Esto permitirá a la empresa impulsar actualizaciones clave para ART y otros servicios esenciales de Android 12 a través de Google Play, eliminando la necesidad de actualizaciones completas del sistema para modificar estas facetas. Google también señala que se enviarán más actualizaciones de módulos a través de Project Mainline en un futuro próximo, incluidas las mejoras de transcodificación mencionadas anteriormente.

Más características confirmadas de Android 12

Páginas de configuración ligeramente rediseñadas: el panel Configuración ha experimentado un ligero rediseño con una barra de búsqueda más pequeña con esquinas redondeadas. Algunos conmutadores llenos de basura también se ven un poco diferentes. Ahora es mucho más fácil saber si un ajuste está activado o desactivado.

Audio multicanal: Android 12 está ganando soporte para MPEG-H en los modos de transferencia y descarga, mientras que los mezcladores de audio, remuestreadores y efectos ahora pueden admitir hasta 24 canales.

Fácil selección de fuente de audio: el reproductor multimedia que aparece en la sección Configuración rápida de Android 11 ahora es más personalizable. Al mantener presionada la notificación y dirigirse a su configuración específica, puede encender o apagar las aplicaciones con las que el reproductor debería funcionar. Esto le permitiría apagar YouTube, por ejemplo, para que no aparezca en ese reproductor, pero Spotify sí.

Servicios en primer plano: en Android 12, Google bloqueará las aplicaciones en segundo plano para que no inicien servicios en primer plano. En cambio, un nuevo trabajo acelerado en JobScheduler de Android permitirá a los desarrolladores una prioridad de proceso elevada para sus aplicaciones.

MAC de Netlink restringida: en Android 11, solo las aplicaciones con privilegios podían acceder a la dirección MAC de Netlink de un dispositivo. Ahora, Google está restringiendo el acceso de todas las aplicaciones, independientemente de los privilegios.

Ajustes del modo inmersivo: la navegación por gestos dentro del modo inmersivo será «más fácil y más consistente» en Android 12.

Mejoras en el rendimiento de la variabilidad del sistema : Google está mejorando la distribución de la carga de trabajo y la latencia de Android 12, lo que debería producir mejoras en el rendimiento de los procesos clave del sistema.

Optimizaciones para dispositivos de visualización más grandes: Google finalmente se está tomando más en serio las tabletas, los plegables y los televisores. La vista previa para desarrolladores de Android 12 también estará disponible para televisores Android.

Cambios conmutables para la depuración: Google facilita a los desarrolladores la depuración de sus aplicaciones al hacer que los cambios opcionales se puedan alternar. Estas opciones estarán disponibles en la página de configuración del desarrollador dentro de Android o mediante ADB.

Estas son las características confirmadas de Android 12 que se muestran en la primera vista previa para desarrolladores.

Origen: Android 12: toda la información que conocemos hasta ahora (18 de febrero) – Android Authority

[+] Videos de nuestro canal de YouTube