Aplicaciones gratis para guardar fotos y videos secretos en Android [+Video]

marzo 25, 2020

Todos tenemos secretos, o al menos no queremos que cierta información sea vista por cualquiera en nuestros teléfonos. Justamente, para alejar las miradas indiscretas de tu valiosa intimidad, existen varias aplicaciones gratis para guardar fotos y videos secretos en Android.

Aplicaciones gratis para guardar fotos y videos secretos en Android

Imagen por Song_about_summer vía Shutterstock

GalleryVault

La primera recomendación es la versión gratis de GalleryVault. Posee una valoración de 4,5 y se ha convertido en la principal opción para almacenar fotos y vídeos sin que nadie lo sepa. GalleryVault oculta el icono de la aplicación. Al importar esos archivos secretos a la app solo pueden ser desbloqueados con una clave o con tus huellas dactilares.

Entre lo más destacado de esta herramienta encontramos la posibilidad de almacenar sin límite todos los archivos que quieras. Integra un navegador web privado, cuenta con un PIN falso y una alarma para los intrusos y hasta permite un cierre rápido de emergencia si agitamos el móvil.

Ocultar fotos, videos

Con una valoración de 4,6 no podíamos dejar fuera del listado a esta app debido a que también sirve estupendamente para ocultar esas fotos o vídeos privados. Al igual que la anterior, “Ocultar fotos, videos” permite que las demás personas tengan acceso a la aplicación de galería nativa, pero hace que los curiosos no sepan que guardas ciertas imágenes o clips de forma segura. También se puede desbloquear por huella, patrón o PIN y cuenta con un modo Fake o falso, para que la app no aparezca en la lista de aplicaciones utilizada recientemente.

Calculadora – Photo Vault

Como su nombre lo indica, “Calculadora – Photo Vault” es una aplicación que oculta tus fotos detrás de una fachada calculadora que funciona como cualquier otra. Suma una valoración de 4,7 en Google Play por lo que también destaca como otra buena alternativa gratis. Si algún familiar o amigo te pide el móvil para utilizar la calculadora, seguramente no notará que en realidad se trata de una herramienta secreta para almacenar fotos y vídeos que no quieres tener a la vista en la app nativa de galería.

