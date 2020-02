App de Facebook dejará de funcionar el 28 de febrero en Windows 10

febrero 12, 2020

La aplicación oficial de Facebook para Windows 10 no es la mejor aplicación del mundo. Por lo tanto, no sorprende que se esté planeando matar la aplicación. La empresa de Mark Zuckenberg ha estado enviando un mensaje a los usuarios activos de la aplicación de Windows 10 informándoles de su intención de suspender la aplicación. Lo que es sorprendente es la rapidez con que la aplicación abandona la plataforma, y ​​que no hay indicios de que la empresa esté planeando reemplazarla.

Imagen vía Depositphotos

Su correo electrónico personalizado dice:

«Como usa Facebook para la aplicación de escritorio de Windows, queríamos asegurarnos de que sepa que esta aplicación dejará de funcionar el viernes 28 de febrero de 2020. Aún puede acceder a todos sus amigos y funciones favoritas iniciando sesión a través de su navegador en www.facebook.com. Para obtener la mejor experiencia, asegúrese de estar utilizando la versión más actual de nuestros navegadores compatibles, incluido el nuevo Microsoft Edge. Todavía puede acceder a Messenger a través del sitio web de Facebook o iniciando sesión a través de su navegador en www.messenger.com. Si prefiere una aplicación de escritorio para sus conversaciones, pruebe el nuevo Messenger para Windows que puede descargar ahora en Microsoft Store. Gracias por usar Facebook para la aplicación de escritorio de Windows».

La empresa de Mark Zuckenberg reemplazó recientemente su antigua aplicación Messenger UWP con una nueva aplicación Electron. Pero parece que cuando se trata de la aplicación completa de Facebook, la compañía decidió que tendría más sentido dirigir a los usuarios a su sitio web.

Origen: Facebook is discontinuing its Windows 10 app in only a few weeks – MSPoweruser

