Apple introduce nuevos iPhone 14 y iPhone 14 Plus amarillos

marzo 7, 2023

Apple anunció unos nuevos iPhone 14 y iPhone 14 Plus amarillos, agregando aún más opciones de color a la línea esta primavera. El iPhone 14 y el iPhone 14 Plus, fabricados para durar, tienen una cubierta frontal con escudo de cerámica, un diseño interno actualizado para un mejor rendimiento sostenido y reparaciones más sencillas, y una increíble duración de la batería: el iPhone 14 Plus ofrece la mayor duración de la batería de cualquier iPhone hasta ahora.

Ambos modelos incluyen un sistema de doble cámara para fotos y videos asombrosos, el poderoso chip A15 Bionic y capacidades de seguridad innovadoras que incluyen Emergencia SOS vía satélite y Detección de choques. Los nuevos iPhone 14 y iPhone 14 Plus amarillos estarán disponibles para reservar este viernes 10 de marzo, con disponibilidad a partir del martes 14 de marzo.

Un diseño hermoso y duradero con una increíble duración de la batería

El iPhone 14 de 6,1 pulgadas y el iPhone 14 Plus de 6,7 pulgadas cuentan con un diseño duradero de aluminio de grado aeroespacial que es resistente al agua y al polvo, con una cubierta frontal Ceramic Shield que es más resistente que cualquier otro teléfono inteligente de vidrio, protegiendo el iPhone de derrames y accidentes comunes.

Un diseño interno actualizado proporciona un mejor rendimiento sostenido, excelente para cargas de trabajo pesadas y juegos de alta potencia, al tiempo que mejora la facilidad y la asequibilidad de las reparaciones.

Ambos modelos incluyen una pantalla Super Retina XDR con tecnología OLED que admite 1200 nits de brillo HDR máximo, junto con soporte para Dolby Vision. La pantalla más grande del iPhone 14 Plus es fantástica para mirar contenido, transmitir entrenamientos de Apple Fitness+ y jugar juegos, mientras cuenta con la batería de mayor duración de cualquier iPhone.

La línea de iPhone 14 se muestra en toda la gama de colores – Precios y disponibilidad

El iPhone 14 y el iPhone 14 Plus entonces ahora vienen en seis colores: medianoche, luz de las estrellas, (PRODUCT)RED, azul, morado y el nuevo amarillo. Están actualmente disponibles en todos esos colores y con capacidades de almacenamiento de 128 GB, 256 GB y 512 GB, a partir de $ 799 (EE. UU.) y $ 899 (EE.UU.) respectivamente.

Los clientes de Australia, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Estados Unidos y más de 60 países y regiones podrán reservar el iPhone 14 y el iPhone 14 Plus en amarillo a partir de este viernes 10 de marzo, con disponibilidad a partir del martes 14 de marzo.

Origen: Apple