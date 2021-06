junio 14, 2021

Los Beats Studio Buds son una alternativa económica a los AirPods Pro y también se pueden usar sin limitaciones en los teléfonos inteligentes Android. Gracias a la función de cancelación activa de ruido ANC, puede bloquear dinámicamente el ruido externo no deseado y cambiar al modo de transparencia cuando desee escuchar lo que sucede cerca. Los auriculares utilizan micrófonos para mezclar los sonidos del entorno circundante y ofrecer una experiencia auditiva más natural, al tiempo que reducen el ruido del viento. Este modelo tiene la certificación IPX4, por lo que es resistente a las salpicaduras de agua y al sudor.

Apple lanza alternativa económica a sus auriculares inalámbricos AirPods Pro

En cuanto al sector del audio, Beats dice que la plataforma acústica personalizada ofrece un sonido potente y equilibrado, mientras que dos micrófonos de formación de haces garantizan una excelente calidad de voz: “Los auriculares tienen controladores de 8,2 mm y ofrecen una separación estéreo excepcional y una distorsión armónica baja a lo largo de la curva de frecuencia en orden escuchar cada nota”. Los Beats Studio Buds no tienen el chip H1 o W1 de Apple, pero, para los usuarios de Apple Music, los auriculares reproducen automáticamente audio espacial para las pistas Dolby Atmos. Además, los Studio Buds admiten la red Find My para que se pueda encontrar a través de la aplicación Find My.

El peso de los auriculares es de 5 gramos, mientras que la altura es de 1,5 centímetros. La caja mide 2,55 x 7,2 x 5,1 cm y un peso de 48 gramos. Cada auricular tiene un botón multifunción para administrar la música y las llamadas. En el paquete encontrará tres almohadillas de varios tamaños (S / M / L). No hay ganchos para las orejas en estos auriculares ni ningún vástago, lo que da como resultado un ajuste muy ligero y cómodo.

La batería asegura 8 horas de escucha y, gracias al estuche suministrado, se pueden realizar dos cargas adicionales para un total de 24 horas de escucha combinada. Gracias a Fast Fuel, cuando la batería está baja, con 5 minutos de carga tendrás hasta 1 hora de escucha. El estuche se carga mediante un cable USB-C.

Como se mencionó anteriormente, los auriculares internos se emparejan fácilmente con un toque a través de Bluetooth a dispositivos Apple o Android. Con dispositivos Apple como iPhones y iPads, puede aprovechar los comandos de voz de Siri (compatible con Hey Siri). Los usuarios de Android deberán descargar la aplicación Beats para aprovechar las funciones adicionales de los auriculares.

Los auriculares Beats Studio Buds estarán disponibles en rojo, blanco y negro a partir del 24 de junio por 149,95 €.

Origen: Beats anuncia Studio Buds con ANC, disponible el 24 de junio –

[+] Videos de nuestro canal de YouTube