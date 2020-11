Apple soluciona molesto problema de la pantalla táctil del iPhone 12 mini

noviembre 20, 2020

Apple lanza actualización del sistema operativo iOS 14.2.1 con una serie de correcciones que apuntan a los teléfonos inteligentes iPhone 12, en particular al iPhone 12 mini. Después del lanzamiento del iPhone 12 mini, ha habido bastantes quejas de usuarios que han confirmado que el teléfono inteligente en la pantalla de bloqueo está experimentando varios problemas de sensibilidad. El iPhone 12 mini no responde cuando el usuario intenta deslizar el dedo hacia arriba, encender la cámara o encender la linterna.

No está claro qué causó exactamente el problema; sin embargo, aparentemente Apple encontró la causa; ya que el registro de cambios dice que ahora no debería haber problemas con la capacidad de respuesta del teléfono inteligente en la pantalla de bloqueo. Apple dice que iOS 14.2.1 también solucionará problemas con algunos mensajes MMS que no pueden conectarse; y solucionar problemas de calidad de sonido en algunos auriculares diseñados para iPhone. Aquellos que deseen descargar e instalar la actualización pueden hacerlo desde el menú Actualización de software en la aplicación Configuración.

Problemas de la serie iPhone 12

Los problemas de Apple no terminan ahí. Como se supo, las diferentes versiones del iPhone 12 no están bien con las pantallas. Esto fue informado por los propietarios de los nuevos teléfonos inteligentes, y luego la propia empresa reconoció el problema. Las publicaciones de los usuarios están respaldadas por fotografías. Como puede ver, a un nivel de brillo bajo, aparece un sombreado verdoso o gris en la pantalla.

Por el momento, la empresa está tratando de encontrar una salida a la situación; y determine la causa del cambio de color de la pantalla. Los representantes de Apple ya se han dirigido a los centros de servicio con una solicitud para no aceptar teléfonos inteligentes con este mal funcionamiento para su reparación. Se supone que el problema puede solucionarse mediante actualizaciones de software; lo que la compañía intentará hacer con la próxima actualización de iOS.

Según la evaluación de DxOMark, el mayor problema con la pantalla del iPhone 12 es el tono amarillo. DxOMark señaló que el tono amarillo continúa apareciendo bajo cada condición de iluminación.

Además, algunos usuarios dijeron que la sensibilidad de la pantalla de bloqueo del iPhone 12 mini tiene problemas. Cuando usan sus pulgares para deslizarse hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla bloqueada para desbloquear el dispositivo, o cuando presionan la linterna o el botón de la cámara en la pantalla bloqueada, la pantalla no responde en algunos casos.

Origen: iOS 14.2.1: Apple soluciona el molesto problema de la mini pantalla táctil del iPhone 12

[+] Videos de nuestro canal de YouTube